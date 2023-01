Come identificare un testo scritto dalla AI di ChatGPT?

ChatGPT: perché il chatbot AI simile a quello umano fa improvvisamente parlare tutti

Poche settimane dopo il lancio di ChatGPT, un potente chatbot di intelligenza artificiale (AI), Darren Hick ha affermato di aver sorpreso uno dei suoi studenti a imbrogliare inviando un saggio generato da un robot.

La nuova tecnologia, rilasciata da OpenAI e apertamente disponibile al pubblico, può praticamente fare qualsiasi cosa.

Digita una richiesta e può scrivere un tema scolastico persuasivo, comporre una canzone o persino fare uno stupido scherzo bussare in pochi secondi.

Gli effetti dell’intelligenza artificiale sulla scrittura

Sebbene possa scrivere in modo convincente, ciò non significa che ciò che dice sia vero.

Questo è ciò che ha fatto scattare il campanello d’allarme per Hick, un assistente professore di filosofia alla Furman University, nello stato americano del South Carolina.

La prima bandiera rossa

“La prima bandiera rossa che è spuntata è stata che il mio studente stava parlando di un filosofo in un modo che non mi sarei aspettato che la classe sapesse”, ha detto a Euronews.

La bandiera rossa finale

“La bandiera rossa finale era quanto fosse ben scritto. I saggi che sono stati plagiati sono scritti piuttosto male: la voce cambia, la struttura non funziona. Era una strana combinazione di bandiere che non avevo mai visto prima”, ha detto.

La scrittura AI è qui ed è preoccupantemente buona

La scrittura AI è qui ed è preoccupantemente buona. Gli scrittori e il mondo accademico possono adattarsi?

Preoccupazione diffusa

Il software ha causato preoccupazione diffusa quando si tratta di questioni etiche, in particolare barare nel mondo accademico.

Preoccupazione ancora maggiore

Ma ancora più preoccupante, l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per generare articoli di notizie false dal suono realistico, suscitando il timore che potesse essere utilizzata in modo improprio per influenzare le elezioni, ad esempio.

Come puoi sapere se un’intelligenza artificiale ha scritto il testo che stai leggendo?

Come puoi sapere se un’intelligenza artificiale ha scritto il testo che stai leggendo?

Alcune cose possono renderti sospettoso. Se più persone pongono a ChatGPT esattamente la stessa domanda, genererà quasi la stessa risposta per ciascuna di esse. Quindi, se sei un insegnante e stai correggendo diversi compiti che hanno la stessa costruzione o gli stessi concetti, potresti voler fare ulteriori verifiche.

Come evitare il plagio

Per evitare il plagio con l’aiuto di un chatbot AI, gli insegnanti possono utilizzare programmi di rilevamento del plagio, come Turnitin, che analizzano il contenuto dei saggi per individuare eventuali corrispondenze con fonti esterne. Inoltre, gli insegnanti possono incoraggiare gli studenti a citare le fonti in modo appropriato e incoraggiare la discussione e il pensiero critico per evitare la copia e incolla di contenuti generati dall’AI.

Gli effetti dell’intelligenza artificiale sull’economia e sull’occupazione

L’intelligenza artificiale non solo ha un impatto sull’educazione e sulla scrittura, ma anche sull’economia e sull’occupazione.

Con la crescente automatizzazione dei processi e la capacità dell’IA di svolgere compiti che una volta richiedevano l’intervento umano, c’è preoccupazione per la perdita di posti di lavoro e l’aumento della disoccupazione.

Come prepararsi per l’era dell’intelligenza artificiale

Per prepararsi per l’era dell’intelligenza artificiale, è importante investire nell’istruzione e nella formazione per sviluppare competenze e abilità che non possono essere automatizzate, come la creatività, l’empatia e il pensiero critico. Inoltre, è importante per le aziende e per i governi lavorare insieme per creare politiche che supportino la transizione verso un’economia basata sull’IA e per proteggere i lavoratori colpiti dalla automatizzazione.

