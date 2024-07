Come flirtare meglio online con Tinder usando la AI Intelligenza Artificiale

Tinder® lancia “Photo Selector AI”per scegliere le immagini del profilo più efficaci per flirtare online

Tinder, l’app di incontri che ha rivoluzionato il modo in cui le persone si conoscono e si incontrano, ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità denominata “Photo Selector AI”. Questa innovativa funzione basata sull’intelligenza artificiale permette agli utenti di scegliere facilmente le foto del loro profilo, selezionandole direttamente dal loro dispositivo. Questa mossa mira a migliorare ulteriormente l’esperienza utente, semplificando uno degli aspetti più impegnativi della creazione di un profilo su un’app di incontri. La nuova funzionalità riflette l’impegno di Tinder verso l’innovazione tecnologica e l’autenticità delle connessioni che si creano sulla sua piattaforma.

Un’immagine vale più di mille parole

L’autenticità è cruciale per attrarre il giusto match su Tinder. In un recente sondaggio, l’85% dei single ha dichiarato che i loro profili sulle app di incontri sono essenziali per rappresentare il loro vero io.

Tuttavia, il 52% degli intervistati ha trovato difficile selezionare un’immagine del profilo, mentre il 68% ha riconosciuto che una funzione di selezione delle foto basata su intelligenza artificiale sarebbe utile. In particolare, le donne single preferiscono i profili degli uomini che includono almeno quattro immagini che riflettano genuinamente la loro personalità.

Gli uomini, d’altra parte, aumentano la probabilità di fare match del 71% quando includono più di una foto del volto nei loro profili.

Con “Photo Selector AI”, Tinder offre un assistente digitale che seleziona una varietà di foto dal rullino fotografico degli utenti, ottimizzate per aiutarli a trovare la propria anima gemella.

Questa funzione elimina i dubbi nella scelta delle immagini, valorizzando la personalità degli utenti grazie alla migliore tecnologia AI user-controlled.

Facilitare le connessioni autentiche

I single di età compresa tra 18 e 24 anni riferiscono di impiegare in media 33 minuti a selezionare la foto del profilo giusta per la loro app di incontri. “Photo Selector AI” allevia il peso della selezione delle foto, permettendo agli utenti di concentrarsi maggiormente sulla creazione di connessioni significative piuttosto che perdere tempo nella scelta delle immagini.

L’avvento degli smartphone e delle fotocamere portatili ha introdotto una nuova sfida nell’era digitale: il paradosso della scelta in mezzo a una miriade di opzioni, una difficoltà che può essere affrontata con l’aiuto della tecnologia AI.

Faye Iosotaluno, CEO di Tinder, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere la prima app di incontri a introdurre uno strumento di intelligenza artificiale che semplifica notevolmente la creazione di un profilo, uno degli aspetti più complessi degli incontri online.

Come dimostra la nostra funzione Photo Selector, stiamo sviluppando tecnologie AI che assistono gli utenti nelle decisioni senza prenderle al loro posto. Il nostro impegno verso gli utenti è chiaro e si riflette nella nostra visione dell’AI: in Tinder sviluppiamo tecnologie innovative per creare uno spazio sicuro in cui le persone possano stabilire connessioni autentiche.”

Usare Photo Selector è semplice

L’uso di “Photo Selector AI” è semplice e intuitivo. Gli utenti devono solo scattare un selfie per il riconoscimento facciale, concedere l’accesso al loro rullino fotografico, e lasciare che la tecnologia AI di Tinder selezioni le immagini.

Successivamente, possono scegliere quelle che preferiscono da aggiungere al loro profilo. Devyn Simone, esperta di incontri di Tinder, offre alcuni suggerimenti su come scegliere foto del profilo che riflettano davvero la propria personalità.

Tra i consigli più utili troviamo: trovare la luce giusta, evitare la confusione, pulire l’obiettivo della fotocamera, divertirsi con le foto, e cambiare le immagini regolarmente per mantenere il profilo interessante e aggiornato.

“Photo Selector AI” sarà disponibile in Italia a partire dai mesi estivi, promettendo di rivoluzionare ulteriormente il modo in cui le persone si presentano e si connettono sulla piattaforma di Tinder.