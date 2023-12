Come creare brani musicali con la AI di Microsoft Copilot: ecco perchè non avrai più bisogno di spendere soldi

Microsoft IA: Rivoluzione nella Creazione Musicale con Copilot

Un Salto nel Futuro della Musica

Microsoft, in collaborazione con Suno, ha lanciato una funzionalità rivoluzionaria per Copilot: la capacità di creare canzoni complete. Questa innovazione segna un passo significativo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata alla musica. Con Copilot, utenti di ogni livello, indipendentemente dalla loro esperienza musicale, possono ora realizzare brani completi, dal testo alla parte strumentale e cantata.

La Semplicità di Creazione con Copilot

L’aggiunta di Copilot è accessibile a chiunque possieda un account Microsoft. Visitando https://copilot.microsoft.com e attivando il plugin Suno, gli utenti possono iniziare a creare musica. Il processo è intuitivo: basta descrivere a Copilot il genere e la tipologia di testo desiderata. Microsoft sottolinea la facilità di questo processo: “Non è necessario saper cantare, suonare uno strumento o leggere la musica per dare vita alle tue idee musicali”.

Il Panorama dell’IA Generativa nella Musica

Negli ultimi mesi, l’intelligenza artificiale dedicata alla creazione musicale ha guadagnato terreno, con startup come Magenta, Beatbox e Soundful che entrano in scena. Queste tecnologie offrono la possibilità di generare ritmi e brani strumentali, semplificando enormemente il processo creativo musicale. La democratizzazione della produzione musicale attraverso l’IA sta aprendo nuove strade per creatori e appassionati di musica.

Diritti d’Autore e Accessibilità

Suno detiene i diritti d’autore dei brani generati dagli utenti con account gratuito, permettendo però la condivisione dei risultati su piattaforme social per usi non commerciali. Questa politica di diritti d’autore riflette un equilibrio tra la protezione della proprietà intellettuale e la promozione della creatività e della condivisione.

Impatto e Futuro della Musica IA

Microsoft e Suno credono che questa partnership aprirà nuove possibilità per la creatività e il divertimento, rendendo la creazione musicale accessibile a tutti. Questa visione anticipa un futuro in cui la barriera tra la musica e chiunque voglia esprimersi attraverso di essa viene abbattuta, grazie all’innovazione tecnologica.

