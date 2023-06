Al Future Ready Technology Summit tenutosi a Bangalore, un disaccordo tra il CEO di Microsoft Satya Nadella e ChatGPT sul fatto che “biryani” faccia parte del tiffin dell’India meridionale ha dato un’idea di come il chatbot possa ora imparare dai suoi errori e si scuserà per lo stesso pure.

Per il contesto, quando Nadella ha chiesto a ChatGPT del tiffin dell’India meridionale, il chatbot di OpenAI ha incluso biryani nell’elenco. Nadella non era d’accordo sul fatto che il biryani dovesse essere tra i cibi che formano il tiffin dell’India meridionale. È interessante notare che ChatGPT si è affrettato a presentare scuse elaborate.

“Hai ragione che Biryani non è un tiffin tradizionale dell’India meridionale. Biryani è un popolare piatto di riso che si ritiene abbia avuto origine nel subcontinente indiano. È fatto con spezie, verdure e carne o pesce, ed è spesso servito con raita o yogurt a parte. Biryani è apprezzato in tutta l’India, così come in altre parti dell’Asia meridionale e oltre.

Non è tipicamente classificato come piatto tiffin nel sud dell’India, sebbene sia certamente un piatto popolare e amato nella regione. Mi scuso per l’errore nel mio messaggio precedente. C’è qualcos’altro in cui posso essere d’aiuto?” leggi la risposta di ChatGPT.

Il bot ha anche fornito una risposta salutare che mostra la sua capacità di comprendere l’entità delle informazioni. La demo di Nadella sulla capacità di ChatGPT di correggere se stessa è promettente, tuttavia, sin dalla sua introduzione ci sono stati numerosi casi in cui il chatbot non è riuscito a offrire risposte accurate alle domande. Diamo un’occhiata anche ad altri fallimenti di ChatGPT e come ci sono state correzioni di rotta ora.