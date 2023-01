ChatGPT ti suggerisce cose intelligenti da dire durante le riunioni di lavoro

Tele-Prompt: il bot di intelligenza artificiale che suggerisce cose intelligenti da dire durante le riunioni di lavoro

Recentemente, due programmatori hanno condiviso la demo di un progetto che hanno chiamato Tele-Prompt, un bot di intelligenza artificiale che intercetta le riunioni di lavoro e genera citazioni interessanti da inserire nella conversazione.

Come funziona Tele-Prompt

Tele-Prompt utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale per suggerire consigli di vendita e slogan destinati a ispirare. Ad esempio, gli sviluppatori hanno mostrato come Tele-Prompt può essere utilizzato per creare offerte che imitano i consigli che i responsabili delle vendite potrebbero dare ai propri dipendenti. Inoltre, il bot ha generato slogan ispiratori come “la libertà è un’audace liberazione” e “la libertà è uno stato d’animo”.

Per fare ciò, Tele-Prompt utilizza un modello di elaborazione del linguaggio noto come GPT-3 che estrae citazioni dal database delle citazioni di Kaggle per suggerire commenti carismatici twittati da uno dei programmatori coinvolti nella creazione del bot.

Chi ha sviluppato Tele-Prompt

Tele-Prompt è stato sviluppato da Daniel Gross, un imprenditore e investitore che ha guidato progetti di intelligenza artificiale e ricerca in Apple per quattro anni, e Nat Friedman, l’ex CEO di GitHub. Friedman ha affermato di investire spesso in start-up con Gross.

La crescente popolarità di Tele-Prompt

Tele-Prompt sta crescendo in popolarità man mano che i chat bot di intelligenza artificiale, come ChatGPT, diventano più popolari, incoraggiando gli utenti curiosi a sperimentare le sue capacità. Ciò ha scatenato dibattiti sul fatto che Tele-Prompt o uno strumento simile un giorno sostituiranno i tradizionali motori di ricerca.

La disponibilità di Tele-Prompt

Tele-Prompt non è un prodotto di consumo, ma il suo codice è pubblicamente disponibile su GitHub. Ciò significa che chiunque può accedere al codice e modificarlo o utilizzarlo per creare un proprio bot di intelligenza artificiale.

Altri chat bot di intelligenza artificiale

Oltre a Tele-Prompt, ci sono molti altri chat bot di intelligenza artificiale che stanno diventando popolari.

Questi chat bot utilizzano l’elaborazione del linguaggio naturale per comprendere e rispondere alle domande degli utenti. Molti sono stati progettati per soddisfare le esigenze di specifici settori, come il supporto clienti o la formazione aziendale.

I vantaggi dell’utilizzo di chat bot di intelligenza artificiale

I chat bot di intelligenza artificiale possono essere utilizzati per automatizzare alcune attività, liberando così il tempo degli esseri umani per concentrarsi su compiti più importanti. Inoltre, possono offrire supporto a orari estesi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e possono essere utilizzati in diverse lingue.

Tuttavia, è importante notare che i chat bot di intelligenza artificiale non possono sostituire completamente il lavoro degli esseri umani e devono essere utilizzati come supporto, non come sostituti.

Gli Sviluppatori del progetto

Tele-Prompt è un bot di intelligenza artificiale che ha cose da dire durante le riunioni di lavoro e utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale per suggerire consigli di vendita e slogan ispiratori. È stato sviluppato da Daniel Gross e Nat Friedman.

Chi sono Daniel Gross e Nat Friedman

Daniel Gross è un imprenditore e investitore che ha lavorato per quattro anni in progetti di intelligenza artificiale e ricerca in Apple. Inoltre, è stato il fondatore di Pioneer, una piattaforma di intelligenza artificiale per lo sviluppo di prodotto, e il fondatore di DeepGenius, una piattaforma di intelligenza artificiale per la creazione di contenuti.

Nat Friedman è l’ex CEO di GitHub, una piattaforma di sviluppo software. Prima di diventare CEO di GitHub, Friedman ha co-fondato Xamarin, una società di sviluppo di software che è stata acquisita da Microsoft nel 2016 per circa 500 milioni di dollari. Oltre a investire in start-up con Gross, Friedman è anche un investitore di Seedcamp, un fondo di venture capital europeo.