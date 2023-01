ChatGPT puó rivoluzionare le attivitá di Lobbing aziendale?

ChatGPT, il chatbot di OpenAI che può svolgere il lavoro di un lobbista aziendale

Lo studio condotto dal ricercatore di intelligenza artificiale John J. Nay della Stanford University ha dimostrato che il chatbot di OpenAI, ChatGPT, è dotato di una notevole attitudine per il lobbying aziendale. Secondo Nay, man mano che i modelli linguistici diventano sempre più avanzati, anche le loro prestazioni nelle attività di lobbying aziendale aumenteranno.

Ciò potrebbe portare a un futuro in cui i lobbisti aziendali, che rappresentano il più grande gruppo di lobbisti al Congresso e che spendono miliardi di dollari ogni anno per influenzare i decisori politici, saranno in grado di automatizzare il processo di redazione di leggi e di invio di lettere al governo.

Come funziona ChatGPT nel lobbying aziendale

Per verificare questa teoria, Nay ha fornito a ChatGPT delle fatture legislative e ha chiesto al chatbot di determinare se ciascuna fattura fosse rilevante o meno per un’azienda specifica in base al suo deposito 10-K, di fornire una spiegazione del perché o perché no e di determinare un livello di confidenza per la risposta.

Se il sistema riteneva opportuno il disegno di legge, veniva quindi incaricato di scrivere una lettera agli sponsor del disegno di legge sostenendo modifiche rilevanti alla legislazione.

La ricerca di Nay ha dimostrato che l’ultima versione di ChatGPT, basata sul modello linguistico GPT-3.5, ha un tasso di accuratezza del 75,3% nel determinare se una fattura è rilevante o meno per un’azienda specifica e un tasso di accuratezza del 78,7% per le previsioni in cui il livello di confidenza era superiore al 90%.

Un esempio di come ChatGPT lavora nel lobbying aziendale

Per illustrare come ChatGPT sia in grado di svolgere il lavoro di un lobbista aziendale, Nay ha fornito al chatbot il Medicare Negotiation and Competitive Licensing Act del 2019, una proposta di legge che richiedeva ai Centers for Medicare e Medicaid di negoziare i prezzi di alcuni farmaci al fine di garantire che l’accesso dei pazienti ai farmaci non fosse a rischio.

ChatGPT ha determinato che il disegno di legge era rilevante per l’azienda specifica fornita da Nay, Alkermes Plc, poiché l’azienda “sviluppa e commercializza prodotti progettati per soddisfare le esigenze insoddisfatte dei pazienti affetti da dipendenza e schizofrenia.

Perché ChatGPT potrebbe non essere una buona cosa per il lobbying aziendale

Anche se ChatGPT è in grado di svolgere il lavoro di un lobbista aziendale con una certa accuratezza, ciò non significa necessariamente che sia una cosa positiva. In effetti, ci sono diverse preoccupazioni riguardo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in attività come il lobbying aziendale.

In primo luogo, c’è il rischio che l’automatizzazione del processo di lobbying possa far aumentare ancora di più il divario tra le grandi aziende con risorse significative e le piccole imprese che non possono permettersi di investire in tecnologie avanzate.

Inoltre, c’è il rischio che l’utilizzo di chatbot come ChatGPT possa portare a una maggiore opacità nel processo decisionale politico, poiché le decisioni potrebbero essere prese in gran parte da sistemi di intelligenza artificiale che non sono trasparenti riguardo a come arrivano alle loro conclusioni.

L’importanza di una regolamentazione adeguata

Per affrontare queste preoccupazioni, è importante che ci siano regolamentazioni adeguate in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale in attività come il lobbying aziendale.

Ciò potrebbe includere la trasparenza nei modelli di intelligenza artificiale e nei dati utilizzati per addestrarli, nonché la creazione di un meccanismo per garantire che le decisioni prese dai sistemi di intelligenza artificiale siano giuste e eque.

Un futuro incerto

Nonostante il potenziale di ChatGPT nel lobbying aziendale, il futuro dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in questo campo è ancora incerto. Ci sono sia vantaggi che svantaggi nell’utilizzo dei chatbot per automatizzare il processo di lobbying, e sarà importante valutare attentamente questi pro e contro prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il loro utilizzo.

Tuttavia, è chiaro che l’intelligenza artificiale sta giocando un ruolo sempre più importante in molti aspetti della nostra vita, compreso il processo decisionale politico, e sarà fondamentale che affrontiamo queste questioni in modo responsabile e attento.