ChatGPT può rappresentare una minaccia alla redditività di Google?

Secondo un recente rapporto degli analisti di Morgan Stanley, la popolarità e l’adozione crescente di ChatGPT e altri modelli di linguaggio naturale potrebbero rappresentare una minaccia a lungo termine per la redditività di Google.

Gli analisti hanno espresso preoccupazione per il costo per query di ChatGPT, che è stimato essere in media sette volte più alto rispetto alla ricerca a pagamento.

Il rapporto afferma che, mentre Google non vede ChatGPT come una minaccia per la sua posizione di leader nel mercato della ricerca online, l’interesse crescente per l’intelligenza artificiale e gli strumenti di aggregazione online potrebbe costringere l’azienda a lanciare i propri modelli di linguaggio naturale più rapidamente, con conseguenti requisiti di capitale maggiori e margini operativi inferiori.

Gli analisti sottolineano che, mentre Google è attualmente il leader del mercato della ricerca online, l’adozione crescente di ChatGPT e altri modelli di linguaggio naturale potrebbe rappresentare una minaccia a lungo termine per la sua redditività. In particolare, il costo per query di ChatGPT è stimato essere in media sette volte più alto rispetto alla ricerca a pagamento, il che rappresenta un rischio significativo per i margini di Google.

Inoltre, l’interesse crescente per l’intelligenza artificiale e gli strumenti di aggregazione online potrebbe costringere Google a lanciare i propri modelli di linguaggio naturale più rapidamente, con conseguenti requisiti di capitale maggiori e margini operativi inferiori. Questo rappresenta un rischio significativo per la redditività di Google.

In conclusione, gli analisti di Morgan Stanley ritengono che ChatGPT e i modelli di linguaggio naturale rappresentino una minaccia a lungo termine per la redditività di Google.

Tuttavia, è importante notare che questo non significa che Google perderà la sua posizione di leader nel mercato della ricerca online.

