ChatGPT è una minaccia per il processo democratico e la democrazia?

Lanciato solo poche settimane fa, ChatGPT sta già minacciando di capovolgere il modo in cui redigiamo comunicazioni quotidiane come e-mail, saggi universitari e una miriade di altre forme di scrittura. Creato dalla società OpenAI, ChatGPT è un chatbot in grado di rispondere automaticamente a richieste scritte in un modo che a volte è inquietantemente simile a quello umano.

Ma per tutta la preoccupazione per la possibilità che gli esseri umani vengano sostituiti dalle macchine in formati come poesia e sceneggiature di sitcom, una minaccia ben più grande si profila all’orizzonte: l’intelligenza artificiale che sostituisce gli esseri umani nei processi democratici, non attraverso il voto, ma attraverso la lobby.

ChatGPT potrebbe comporre automaticamente commenti presentati nei processi regolatori. Potrebbe scrivere lettere al direttore per la pubblicazione sui giornali locali. Potrebbe commentare articoli di notizie, post di blog e post sui social media milioni di volte ogni giorno.

Potrebbe mimare il lavoro che l’Agenzia di ricerca internet russa ha fatto nel tentativo di influenzare le nostre elezioni del 2016, ma senza il presunto budget milionario e i centinaia di dipendenti dell’agenzia.

I commenti generati automaticamente non sono un nuovo problema. Da un po’ di tempo ci siamo confrontati con i bot, le macchine che postano automaticamente contenuti.

Cinque anni fa, si riteneva che almeno un milione di commenti redatti automaticamente fossero stati presentati alla Federal Trade Commission riguardo alle proposte di regolamentazione sulla neutralità della rete.

Nel 2019, un laureando dell’Università di Harvard, come test, ha utilizzato un programma di generazione di testo per presentare 1.001 commenti in risposta ad una richiesta del governo per un contributo pubblico su un problema Medicaid. Allora, presentare commenti era solo un gioco di numeri schiaccianti.

Le piattaforme sono diventate migliori nell’eliminare il “comportamento inautentico coordinato”. Ad esempio, Facebook rimuove oltre un miliardo di account falsi all’anno. Ma tali messaggi sono solo l’inizio.

Invece di inondare la casella di posta elettronica dei legislatori con e-mail di supporto o dominare la centralinista del Capitolo con chiamate vocali sintetiche, un sistema di intelligenza artificiale con la sofisticazione di ChatGPT ma addestrato sui dati pertinenti potrebbe selezionare miratamente i legislatori chiave e gli influencer per identificare i punti deboli del sistema di elaborazione delle politiche e sfruttarli attraverso comunicazioni dirette, campagne di relazioni pubbliche, negoziazioni o altri punti di pressione.

Quando facciamo queste cose noi umani, le chiamiamo lobby.

Gli agenti di successo in questa sfera accoppiano la scrittura precisa del messaggio con strategie di targeting intelligenti.

Al momento, l’unica cosa che impedisce a un lobbista equipaggiato con ChatGPT di eseguire qualcosa che assomiglia a una campagna di guerra retorica con droni è la mancanza di targeting preciso. L’intelligenza artificiale potrebbe fornire tecniche per questo anche.

Un sistema in grado di comprendere le reti politiche, se accoppiato alle capacità di generazione di testo di ChatGPT, potrebbe identificare il membro del Congresso con la maggiore influenza su una determinata area politica, ad esempio la tassazione delle società o la spesa militare.

Come i lobbyisti umani, tale sistema potrebbe mirare i rappresentanti indecisi seduti sui comitati che controllano la politica di interesse e quindi concentrare le risorse sui membri del partito maggioritario quando un disegno di legge si avvicina al voto in aula.

Una volta identificati gli individui e le strategie, un chatbot di intelligenza artificiale come ChatGPT potrebbe creare messaggi scritti per essere utilizzati in lettere, commenti, ovunque sia utile il testo. I lobbyisti umani potrebbero anche mirare direttamente quegli individui.

L’importante è la combinazione: i commenti editoriali e sui social media ottengono solo una così così, ma se si accoppiano con una comprensione precisa delle reti politiche e una capacità di generazione di testo sofisticata, l’intelligenza artificiale potrebbe diventare una potente forza nei processi democratici.

