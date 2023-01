ChatGPT minaccia la ricerca scientifica?

ChatGPT e la minaccia per la ricerca scientifica

Il nuovo e popolarissimo chatbot ChatGPT è stato progettato per produrre in modo convincente abstract scientifici che ingannano i revisori e gli scienziati facendogli credere che quegli studi siano la realtà?

Questa era la domanda che preoccupava il medico-scienziato della Northwestern Medicine Dr. Catherine Gao quando ha progettato uno studio – collaborando con gli scienziati dell’Università di Chicago – per testare quella teoria.

I risultati dello studio

I risultati dello studio sono stati allarmanti: i revisori umani accecati – quando hanno ricevuto un mix di abstract reali e falsamente generati – sono stati in grado di individuare gli abstract generati da ChatGPT solo il 68% delle volte.

I revisori hanno anche identificato erroneamente il 14% degli abstract reali come generati dall’intelligenza artificiale.

La preoccupazione degli autori

“I nostri revisori sapevano che alcuni degli abstract che stavano ricevendo erano falsi, quindi erano molto sospettosi”, ha detto l’autore corrispondente Gao, istruttore di medicina polmonare e terapia intensiva presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

“Questo non è qualcuno che legge un abstract in natura. Il fatto che i nostri revisori abbiano ancora perso quelli generati dall’intelligenza artificiale il 32% delle volte significa che questi abstract sono davvero buoni.

▷ Tokenizza subito la tua azienda in Svizzera: CLICCA QUI ORA!

Sospetto che se qualcuno si imbattesse in uno di questi abstract generati, non sarebbe necessariamente in grado di identificarlo come scritto dall’IA.

La minaccia per la scienza

Gli estratti falsi difficili da rilevare potrebbero minare la scienza, ha detto Gao. “Questo è preoccupante perché ChatGPT potrebbe essere utilizzato dalle ‘cartiere’ per fabbricare abstract scientifici convincenti”, ha affermato Gao.

“E se altre persone provano a costruire la loro scienza partendo da questi studi errati, ciò può essere davvero pericoloso.” Le cartiere sono organizzazioni illegali che producono lavoro scientifico fabbricato a scopo di lucro.

L’effetto sulla pubblicazione di ricerche

La facilità con cui ChatGPT produce abstract realistici e convincenti potrebbe aumentare la produzione da parte delle cartiere e falsi invii a riviste e conferenze scientifiche, preoccupa Gao. Il documento è stato pubblicato in una prestampa su bioRxiv.

I preprint non sono ancora sottoposti a peer review e devono essere considerati risultati preliminari non ancora sottoposti a peer-review, ma questi risultati indicano che c’è una minaccia reale per la validità della ricerca scientifica.

La necessità di nuove misure di sicurezza

La scienza si basa sulla validità dei dati e sulla correttezza delle conclusioni. Se i revisori non sono in grado di individuare gli abstract falsi generati da un’intelligenza artificiale, ciò potrebbe avere conseguenze negative per la comunità scientifica.

È pertanto essenziale che vengano adottate nuove misure di sicurezza per garantire la validità dei dati e la corretta interpretazione dei risultati.

Il potenziale positivo di ChatGPT

Nonostante questi risultati preoccupanti, è importante notare che gli strumenti come ChatGPT potrebbero anche essere utilizzati a fini positivi nella scrittura scientifica. Ad esempio, potrebbero aiutare gli scienziati a generare rapidamente abstract di alta qualità per le loro ricerche, o potrebbero essere utilizzati per generare automaticamente traduzioni di abstract in diverse lingue per rendere la ricerca più accessibile a un pubblico globale.

Conclusione scontata?

Il nuovo studio dimostra che ChatGPT è in grado di generare abstract scientifici convincenti che ingannano i revisori umani. Questo rappresenta una minaccia per la validità della ricerca scientifica e richiede l’adozione di nuove misure di sicurezza.

È importante che la comunità scientifica sia consapevole di questo problema e che si lavori insieme per trovare soluzioni. Nonostante ciò, è anche importante non dimenticare che gli strumenti come ChatGPT possono essere utilizzati a fini positivi, e dunque è importante sfruttare il loro potenziale al meglio.