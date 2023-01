ChatGPT: la fine dell’autenticità o una nuova alba per la creatività?

ChatGPT: una sfida per l’autenticità creativa?

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più avanzata e sofisticata, programmi come ChatGPT rappresentano una sfida per la creatività e l’autenticità nella scrittura.

Mentre ci chiediamo se le macchine potranno mai sostituire la creatività umana, in questo articolo esploreremo come ChatGPT sta cambiando il modo in cui scriviamo e come possiamo imparare a coesistere armoniosamente con questa tecnologia.

L’effetto di ChatGPT sulla scrittura

Man mano che acquisiamo maggiore familiarità con ChatGPT, potremmo sviluppare modi più sfumati per riconoscere gli esseri umani rispetto alle macchine. Ma anche le macchine impareranno e cambieranno costantemente.

A lungo termine, la sfida non sarà “come faccio ad apparire autentico?” Perderemo sempre quella battaglia se cercheremo di vincere stilisticamente. Invece, dovremo concentrarci sempre di più su “come scrivo contenuti genuinamente originali”?

Personalmente sperimentato

Ho sperimentato in prima persona i effetti di ChatGPT quando ho chiesto di scrivere una descrizione del mio lavoro per me.

Ho scoperto che la descrizione generata era molto simile a quella che avevo scritto in passato, questo mi ha portato a riflettere su come la natura stessa dei contenuti generativi basati sull’intelligenza artificiale è quella di utilizzare i dati del passato per creare il futuro.

Nonostante questo ho trovato interessante riscrivere la descrizione del mio lavoro in modo genuinamente originale e il risultato è stato decisamente migliore.

AI e autenticità, una lezione da South Park

Ho letto un post di LinkedIn che escludeva ChatGPT in quanto in grado di eseguire solo attività di basso livello che richiederebbero il lavoro di molti nel settore del copywriting, mi è venuto in mente un episodio di South Park.

Nell’episodio (“Goobacks”) la città è invasa da viaggiatori nel tempo provenienti dal futuro che sono venuti per trovare lavoro e una vita migliore. Inizialmente, i cittadini incolpano gli immigrati per aver preso il loro lavoro e aver causato problemi, ma alla fine si rendono conto che il vero problema è la loro pigrizia e il loro diritto.

I viaggiatori nel tempo, che sono disposti a lavorare per salari bassi, stanno effettivamente contribuendo a rilanciare l’economia. Allo stesso modo, ChatGPT e altri programmi di intelligenza artificiale possono aiutarci a generare contenuti di qualità, ma dobbiamo imparare a utilizzarli in modo creativo e originale, invece di dipendere troppo da loro.

La vera sfida?

n definitiva, ChatGPT e l’intelligenza artificiale in generale rappresentano una sfida per la creatività e l’autenticità nella scrittura, ma se sappiamo come sfruttare la tecnologia in modo creativo e originale, possiamo trarne beneficio e migliorare il nostro lavoro.

Dobbiamo smettere di pensare alle macchine come minacce per il nostro lavoro, e iniziare a considerarle come strumenti che possono aiutarci a creare contenuti migliori e più originali. In questo modo, possiamo coesistere armoniosamente con l’intelligenza artificiale, invece di combattere contro di essa.