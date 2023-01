ChatGPT ci dice I lavori che probabilmente saranno resi obsoleti dalla AI Artificial intelligence

L’intelligenza artificiale è uno strumento sempre più diffuso e potente nella nostra vita quotidiana, capace di svolgere diversi lavori svolti dagli esseri umani e di farlo in una frazione del tempo che gli umani impiegano per farli.

Tuttavia, l’aumento dell’uso dell’IA e dell’apprendimento automatico solleva importanti preoccupazioni circa il loro impatto sul mercato del lavoro.

Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare ChatGPT, un tipo di intelligenza artificiale in grado di generare testo simile a quello umano e creare chatbot che conducono conversazioni con gli utenti in modo naturale e coinvolgente.

Quando gli abbiamo chiesto quali lavori potrebbero essere sostituiti o resi obsoleti dai progressi tecnologici dell’IA, ChatGPT ci ha risposto:

“È importante notare che la tecnologia e l’intelligenza artificiale possono anche creare nuove opportunità di lavoro e che molti lavori continueranno a richiedere capacità e abilità umane, come creatività, risoluzione dei problemi, pensiero critico e intelligenza emotiva.

Tuttavia, probabilmente, alcuni lavori che comportano attività ripetitive o processi che possono essere facilmente automatizzati potrebbero essere a rischio di essere sostituiti da macchine”.

▷ Tokenizza subito la tua azienda in Svizzera: CLICCA QUI ORA!

Esempi di lavori che potrebbero essere a rischio di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale includono:

– Inserimento dati ed elaborazione dati

– Servizio clienti e supporto tecnico

▷ Le migliori offerte su Smartphone scontati di oggi: Clicca QUI!

– Lavoro di produzione e catena di montaggio

– Analisi dei dati e reportistica

– Vendita al dettaglio e ospitalità

– Trasporti e logistica

– Traduzione e interpretazione linguistica

– Ricerca giuridica e revisione documentale

– Codifica medica e fatturazione

– Controllo qualità e ispezione

– Contabilità e controllo di gestione

– Analisi e visualizzazione dei dati

– Stima immobiliare

– Lavoro agricolo

– Costruzione e manutenzione

ChatGPT ci ha anche ricordato che “è difficile prevedere esattamente come la tecnologia e l’intelligenza artificiale avranno un impatto sul mercato del lavoro in futuro.

È probabile che alcuni posti di lavoro non verranno soppiantati subito, ma ci vorra’ del tempo, ma la strada e’ ormai definitivamente tracciata e non si torna piu’ indietro.

Pertanto, gli individui devono essere proattivi e prepararsi per il futuro, adattandosi alle nuove tecnologie e sviluppando competenze che saranno sempre richieste, indipendentemente dai progressi dell’IA.

Secondo ChatGPT, “la formazione continua e l’aggiornamento delle competenze sono cruciali per mantenere la propria occupabilità a lungo termine. Inoltre, l’adattabilità e la capacità di imparare nuove competenze saranno sempre importanti per affrontare i cambiamenti e le sfide future”.

È importante notare che l’IA e i progressi tecnologici non devono necessariamente essere visti come una minaccia per il lavoro umano.

Se utilizzati in modo responsabile e in sinergia con le abilità umane, possono portare a una maggiore efficienza e produttività, creando nuove opportunità di lavoro e benefici per tutta la società.

Inoltre, è importante che le politiche pubbliche e le iniziative aziendali prevedano misure di protezione per gli individui che potrebbero essere colpiti dalla sostituzione del lavoro umano con la tecnologia.

Queste misure possono includere programmi di formazione e riqualificazione, sostegno all’impiego e misure di sicurezza sociale per proteggere gli individui e le famiglie durante il passaggio verso nuove opportunità di lavoro.

In definitiva, mentre l’IA e i progressi tecnologici porteranno sicuramente cambiamenti al mercato del lavoro, è importante ricordare che l’essere umano è ancora l’elemento centrale e che le nostre abilità e il nostro ingegno continueranno a essere cruciali per il nostro successo professionale e personale.