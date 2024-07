Carlo Alberto Carnevale Maffè entra nel Consiglio di Amministrazione di Kirey Group

Carlo Alberto Carnevale Maffè nominato nel Consiglio di Amministrazione di Kirey Group

Kirey Group, uno dei principali leader italiani nel settore della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale, ha recentemente annunciato l’ingresso di Carlo Alberto Carnevale Maffè nel proprio consiglio di amministrazione. Questo evento rappresenta un passo significativo per l’azienda, che si rafforza ulteriormente grazie alla vasta esperienza e competenza di Carnevale Maffè. Associate Professor of Practice di Strategy and Entrepreneurship presso SDA Bocconi School of Management, Carnevale Maffè è un noto advisor strategico con un lungo percorso nel settore tecnologico e industriale.

La sua collaborazione con Kirey Group sarà focalizzata sullo sviluppo di strategie innovative e modelli di business, con un’attenzione particolare alla trasformazione digitale data-driven e all’intelligenza artificiale. Questa nomina promette di apportare notevoli benefici alla mission di Kirey Group di guidare le aziende verso l’evoluzione in organizzazioni data-driven, rispondendo alle crescenti esigenze del mercato digitale globale.

L’importanza della leadership di Carlo Alberto Carnevale Maffè

L’ingresso di Carlo Alberto Carnevale Maffè nel consiglio di amministrazione di Kirey Group non è solo un evento di grande rilevanza, ma rappresenta anche un passo strategico per il futuro dell’azienda.

Carnevale Maffè, con il suo background di Associate Professor of Practice di Strategy and Entrepreneurship presso SDA Bocconi School of Management, porta con sé una ricchezza di conoscenze e un’esperienza ineguagliabile.

La sua carriera è caratterizzata da una lunga serie di successi come consigliere indipendente di società quotate, sia in Italia che all’estero, oltre che come advisor strategico per importanti aziende tecnologiche e industriali.

Carnevale Maffè ha anche avuto un ruolo chiave in fondi di venture capital e di venture building focalizzati sull’intelligenza artificiale.

Questa esperienza lo rende particolarmente adatto a contribuire alle iniziative di Kirey Group, specialmente in un’era in cui l’innovazione e la trasformazione digitale sono fondamentali per il successo aziendale.

La sua collaborazione con Kirey Group si concentrerà sullo sviluppo di nuove strategie e modelli di business, ponendo un’enfasi particolare sull’innovazione finanziaria e sulla creazione di nuove opportunità di investimento.

Un contributo strategico per l’innovazione digitale

La nomina di Carlo Alberto Carnevale Maffè nel consiglio di amministrazione di Kirey Group segna un momento cruciale per l’azienda, che rafforza così la sua leadership nel settore della trasformazione digitale. Carnevale Maffè ha collaborato con il centro ricerche CEFRIEL per progetti di innovazione sugli ecosistemi digitali e ha fatto parte del comitato direttivo ABI-Lab per la ricerca sull’innovazione nei servizi finanziari.

Inoltre, è stato membro del comitato scientifico di ANIE Confindustria per progetti su “Industry 4.0” e ha partecipato alla “Data-Driven Unit” del Governo italiano per la gestione dell’emergenza pandemica in coordinamento con la Commissione Europea.

La sua esperienza e competenza sono quindi perfettamente allineate con le esigenze e le ambizioni di Kirey Group. La sua presenza nel consiglio di amministrazione contribuirà a perfezionare la mission aziendale di accompagnare le imprese nel loro percorso di evoluzione verso organizzazioni data-driven.

Questo avverrà attraverso lo sviluppo di nuove proposizioni orientate al business, in grado di soddisfare le specifiche richieste del mercato e di esplorare nuove possibilità di investimento.

Kirey Group: un futuro data-driven e orientato all’AI

La collaborazione tra Kirey Group e Carlo Alberto Carnevale Maffè si preannuncia come un binomio vincente, destinato a portare grandi risultati. Kirey Group è riconosciuto come uno dei system integrator più influenti nel mercato europeo, guidando le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di evoluzione verso organizzazioni data-driven.

La nomina di Carnevale Maffè contribuirà a consolidare questa posizione di leadership, grazie alla sua vasta esperienza e alla sua visione strategica.

Kirey Group si distingue per la sua competenza in materia di Data & AI, considerati asset strategici per lo sviluppo del business. Con oltre 1.000 dipendenti e una presenza consolidata all’estero, l’azienda offre una gamma integrata di servizi che spaziano dalla Cloud Software Development alla Cybersecurity, dall’Infrastructure & Automation al Monitoring.

Anno dopo anno, importanti player dei settori Insurance, Banking, Manufacturing, Retail, P.A. e Oil & Gas continuano a riporre la loro fiducia in Kirey Group per oltre 10.000 casi aziendali di successo.

La nomina di Carlo Alberto Carnevale Maffè rappresenta quindi un ulteriore tassello nello sviluppo del centro di competenza dedicato all’Artificial Intelligence, inaugurato per supportare al meglio le esigenze dei clienti.

Con la sua guida, Kirey Group potrà rafforzare il proprio ruolo nel mercato globale delle tecnologie digitali, contribuendo alla crescita e all’innovazione del settore.