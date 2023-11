AI Intelligenza Artificiale entrano in gioco gli Emirati Arabi che potrebbero surclassare l’Europa?

L’Ascesa delle Potenze Emergenti nell’AI

L’intelligenza artificiale (AI) rappresenta una delle tecnologie più rivoluzionarie del nostro tempo, influenzando profondamente settori come la scienza, l’economia, la medicina e l’istruzione.

La sua capacità di trasformare radicalmente questi ambiti la rende un campo di battaglia strategico per le nuove leadership globali. Attualmente, il mercato dell’AI è in rapida espansione, stimato raggiungere i 1.300 miliardi di dollari entro il 2032, un salto significativo rispetto ai 40 miliardi del 2022.

Nel contesto internazionale, Stati Uniti e Cina emergono come le due superpotenze dominanti nel settore dell’AI. La California, con la sua ricca concentrazione di laboratori di ricerca, start-up innovative e colossi tecnologici come OpenAI, Anthropic e Google, si conferma come epicentro di questa corsa tecnologica.

La presenza di istituti di ricerca di alto livello, tra cui il Massachusetts Institute of Technology e la francese Eurecom, dimostra l’ampiezza e la diversità dell’ecosistema AI globale.

La Risposta della Cina e il Controllo dell’Intelligenza Artificiale

La Cina, da parte sua, non è rimasta a guardare. Il gigante asiatico ha lanciato iniziative significative come Ernie Bot di Baidu, rispondendo alla sfida posta da tecnologie come ChatGPT.

Con una visione di leadership nel mondo dell’AI, la Cina ha anche proposto iniziative di governance globale dell’AI, cercando di creare un ambiente di sviluppo aperto ed equo. Tuttavia, il controllo dell’AI rimane un enigma, con il Partito Comunista che esplora il delicato equilibrio tra l’innovazione e la regolamentazione dell’AI generativa.

La Cina ha visto la nascita di 1337 start-up legate all’AI dal 2013 al 2022, con investimenti privati che ammontano a 95 miliardi di dollari. Questi numeri, sebbene impressionanti, restano tuttavia modesti rispetto agli Stati Uniti, che hanno visto la nascita di 4.643 start-up finanziate con 249 miliardi di dollari.

Il Ruolo Emergente dell’Arabia Saudita nell’AI

Un nuovo trend sorprendente nel mondo dell’AI è l’ascesa dell’Arabia Saudita. Questo Paese ha la più alta spesa pubblica dedicata all’AI in proporzione al PIL, guidato dall’iniziativa Vision 2030 del principe Mohammed Bin Salman.

Con l’adozione delle tecnologie emergenti, l’Arabia Saudita prevede di contribuire per circa il 2,4% al suo PIL entro il 2030. L’acquisto di processori H100 da Nvidia segnala la determinazione del Paese a diventare un attore chiave nella corsa globale all’AI.

L’Arabia Saudita non è l’unica a sfidare la predominanza di Stati Uniti e Cina. Paesi come Singapore, Israele e Giappone, noti per le loro eccellenze nel campo dell’AI, stanno emergendo come concorrenti significativi in questo ambito.

L’Europa e la Sfida dell’Intelligenza Artificiale

In Europa, la situazione è caratterizzata da una certa frammentazione e una legislazione rigida che potrebbero rallentare lo sviluppo del settore. Tuttavia, ci sono alcune start-up promettenti come la tedesca DeepL e le francesi Hugging Face e Mistral AI, che godono di una forte reputazione e sostegno finanziario.

La Francia sembra essere il paese più attivo in Europa, con recenti investimenti in laboratori di ricerca e un piano per un’AI aperta e non lucrativa.

Verso un Futuro Dominato dall’Intelligenza Artificiale

La dinamica globale dell’AI è in rapida evoluzione, con nuovi giocatori che entrano in scena e potenze stabilite che cercano di mantenere la loro supremazia. Questo scenario in costante mutamento presenta sfide e opportunità uniche. Mentre alcuni Paesi si posizionano come leader nel campo dell’AI, altri cercano di recuperare il terreno perduto.

Ciò che è chiaro è che l’intelligenza artificiale non è solo una questione di avanzamento tecnologico, ma anche un fattore critico che plasmerà l’equilibrio del potere economico e politico a livello globale nei prossimi anni.