AI: Accelerating Impact – EY Italia lancia EY-YEllo una nuova campagna sull’intelligenza artificiale

L’Intelligenza Artificiale (AI) si sta rivelando una delle forze trainanti più potenti della trasformazione digitale globale. EY Italia, con la sua divisione EY-YEllo, ha deciso di capitalizzare su questa rivoluzione con la campagna “AI: Accelerating Impact”. Questa iniziativa non solo dimostra l’impegno di EY nell’innovazione tecnologica, ma mira anche a mettere in luce come l’AI possa creare valore sostenibile per le imprese e la società. Con una strategia di comunicazione integrata e un piano di marketing multicanale, EY si propone di elevare la consapevolezza e la fiducia nei confronti delle proprie soluzioni AI, enfatizzando i valori di fiducia e impatto positivo. In questo articolo, esamineremo in dettaglio i vari aspetti della campagna e l’importanza dell’intelligenza artificiale nel contesto odierno.

L’impegno di EY nell’Intelligenza Artificiale

EY Italia ha sempre avuto un forte focus sull’innovazione e la tecnologia. Con l’evoluzione dell’AI, EY ha visto un’opportunità per aiutare le aziende a trasformare i loro modelli di business e a migliorare l’efficienza operativa.

La campagna “AI: Accelerating Impact” è un esempio di come EY stia implementando l’AI per creare soluzioni che non solo risolvono problemi complessi, ma promuovono anche un futuro più sostenibile.

Utilizzando tecnologie avanzate come la fotogrammetria e il point cloud, EY è in grado di analizzare e visualizzare dati complessi in modo innovativo, facilitando la comprensione e l’adozione dell’AI da parte dei clienti.

La campagna di comunicazione integrata

La campagna “AI: Accelerating Impact” è stata lanciata il 13 giugno 2024 e prevede una durata iniziale di tre giorni. La pianificazione pubblicitaria copre una vasta gamma di media, inclusi alcuni dei principali quotidiani italiani come Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Il Foglio e Ansa.

Questa strategia multicanale è volta a massimizzare la visibilità e a raggiungere un pubblico ampio e diversificato. I visual creativi della campagna, realizzati anche con l’uso dell’intelligenza artificiale, utilizzano il colore giallo iconico del brand EY e elementi visivi innovativi per trasmettere il messaggio di fiducia e impatto positivo.

I messaggi chiave della campagna

La campagna è costruita attorno a due messaggi chiave: fiducia e impatto umano positivo. EY crede fermamente che l’intelligenza artificiale possa essere un catalizzatore per migliorare il modo in cui lavoriamo e viviamo, creando valore a lungo termine per i clienti e la società.

La campagna utilizza domande chiave sviluppate in coerenza con il branding di EY, “The better the question, the better the answer, the better the world works”, per stimolare riflessioni profonde e promuovere un dialogo costruttivo sull’uso dell’AI. Inoltre, la campagna evidenzia come EY utilizzi l’AI per navigare nella complessità dei dati e creare soluzioni innovative.

L’importanza dell’AI per le aziende

L’intelligenza artificiale offre numerose opportunità per le aziende di tutte le dimensioni. Dalla migliorata efficienza operativa alla creazione di nuovi modelli di business, l’AI può trasformare radicalmente il modo in cui le aziende operano e competono.

EY, attraverso la sua campagna “AI: Accelerating Impact”, vuole mostrare come le sue soluzioni AI possano aiutare le aziende a superare le sfide e a cogliere le opportunità del futuro digitale. Con un approccio basato sui dati e una forte enfasi sull’innovazione, EY si propone di essere un partner di fiducia per le aziende che desiderano esplorare e sfruttare il potenziale dell’AI.

“Per noi è stato molto stimolante poter lavorare ad una campagna integrata e con grandi ambizioni come AI: Accelerating Impact che accompagnerà EY Italia nel corso dei prossimi mesi. Abbiamo voluto dotare la campagna di diverse creatività quali visual, ma anche video emozionali e copy di grande effetto in modo da sfruttare al meglio ogni formato di comunicazione per veicolare i messaggi chiave. Stesso approccio che abbiamo avuto anche nel processo creativo, andando a lavorare su diversi effetti visivi delle immagini impattanti, creati anche con l’uso dell’AI”, commenta Giacomo Giacopelli, Partner EY e EY-YEllo Leader.

“Con AI: Accelerating Impact vogliamo consolidare la consapevolezza sul ruolo trasformativo di EY, costruendo posizionamento e fiducia a partire dai tre pilastri della nostra strategia di comunicazione: brand, contenuti e professionisti d’eccellenza. Inoltre, questa potente “identità cornice” ci permetterà nei prossimi mesi di veicolare con coerenza, flessibilità e integrazione di canali, tutta la capacità di innovazione ed execution che vogliamo portare sul mercato” commenta Alessandro Vanoni, Direttore Brand & Communications di EY in Italia.

Il futuro della campagna e le iniziative di EY

La campagna “AI: Accelerating Impact” non è solo una campagna di marketing, ma un impegno continuo da parte di EY per promuovere l’adozione dell’AI. Nei prossimi mesi, EY prevede di lanciare una serie di iniziative, tra cui soluzioni proprietarie, insight internazionali e locali, progetti multimediali e cross mediali, eventi e iniziative corporate.

Queste attività saranno tutte raggruppate in un hub di contenuti sul sito di EY Italia, creando un ecosistema coerente e virtuoso che metterà in luce il ruolo trasformativo dell’AI. EY continuerà a investire in tecnologie innovative e a collaborare con esperti del settore per sviluppare soluzioni AI che possano creare un impatto positivo e sostenibile.

In conclusione, la campagna “AI: Accelerating Impact” di EY Italia rappresenta un passo significativo verso la promozione dell’intelligenza artificiale come strumento di trasformazione e valore. Con una strategia di comunicazione integrata e un forte focus sull’innovazione, EY dimostra il suo impegno nel creare un futuro migliore attraverso l’uso dell’AI.

La campagna non solo sensibilizza il pubblico sull’importanza dell’AI, ma sottolinea anche come EY stia aiutando le aziende a navigare nella complessità dei dati e a creare soluzioni innovative.

Con queste iniziative, EY si pone come un leader nella trasformazione digitale, pronto a guidare le aziende verso un futuro sostenibile e di successo.