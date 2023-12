12 Previsioni Rivoluzionarie per la IA Intelligenza Artificiale nel 2024

Intelligenza Artificiale: 12 Previsioni Rivoluzionarie per il 2024

L’Ascensione dell’IA Generativa e la sua Integrazione Settoriale

L’intelligenza artificiale (IA) è in una fase di rapido sviluppo, con l’IA generativa che emerge come una forza potente nel 2024. SAS, una delle aziende leader nel settore, sottolinea come l’IA non sarà più vista come una tecnologia isolata, ma piuttosto come una parte integrante delle strategie di IA settoriali. Questo cambio di paradigma si manifesterà in vari settori. Nel settore bancario, ad esempio, i dati generati dall’IA saranno utilizzati per simulare scenari di stress test, contribuendo a una migliore previsione dei rischi e prevenzione delle perdite. Nel settore sanitario, l’IA generativa giocherà un ruolo cruciale nella personalizzazione dei piani di cura. Anche l’industria manifatturiera beneficerà dell’IA generativa attraverso simulazioni di processi produttivi per migliorare la qualità, l’affidabilità e l’efficienza energetica​​.

Nuove Opportunità di Lavoro Grazie all’IA

Contrariamente alle preoccupazioni sulle potenziali perdite di posti di lavoro causate dall’IA, il 2024 vedrà un focus sulle nuove opportunità di lavoro create da questa tecnologia. La prompt engineering, che collega il potenziale di un modello IA alle sue applicazioni reali, è un esempio di un nuovo campo di lavoro emergente. L’IA aumenterà l’efficienza e l’efficacia dei lavoratori in tutti i livelli e ruoli, generando nuovi posti di lavoro e contribuendo alla crescita economica​​.

Miglioramento del Marketing Responsabile Attraverso l’IA

Nel 2024, l’IA avrà un impatto significativo sul marketing responsabile. La consapevolezza della fallibilità dell’IA e l’attenzione ai bias nei modelli sono fondamentali per un marketing efficace. L’introduzione delle Model Card, una sorta di “elenco degli ingredienti” per l’uso dell’IA, permetterà ai marketer di qualsiasi livello tecnico di verificare l’efficacia e la correttezza dei loro algoritmi. Questo approccio responsabile all’uso dell’IA nel marketing garantirà risultati più affidabili e etici​​.

L’IA nel Contrastare le Frodi nel Settore Finanziario

Il settore finanziario si troverà di fronte a nuove sfide causate dall’evoluzione dell’IA e della tecnologia deepfake, che stanno diventando strumenti sempre più sofisticati per i truffatori. Le frodi, soprattutto quelle online, stanno diventando più elaborate e credibili. Di conseguenza, le banche e le istituzioni finanziarie si stanno rivolgendo all’IA per rafforzare i loro sistemi di sicurezza e combattere questo nuovo tipo di criminalità finanziaria​​.





La Sfida della ‘Shadow AI’ per i CIO

La ‘shadow AI’, simile al concetto di ‘shadow IT’, rappresenta un nuovo campo di sfida per i Chief Information Officers (CIO). Questo fenomeno riguarda l’uso di soluzioni di IA non autorizzate all’interno delle organizzazioni, che possono aumentare la produttività ma anche introdurre rischi significativi. I CIO dovranno trovare un equilibrio tra l’adozione di questi strumenti e la necessità di implementare misure di sicurezza e controllo per proteggere le loro organizzazioni​​.

Intelligenza Artificiale: 12 Previsioni Rivoluzionarie per il 2024 gli sviluppi concreti

Innovazioni Multimodali e Simulative nell’IA

L’IA multimodale, che integra testo, immagini e audio in un unico modello, rappresenta la prossima frontiera dell’IA generativa nel 2024. Questa tecnologia sarà in grado di elaborare una vasta gamma di input simultaneamente, rendendola ideale per applicazioni più consapevoli del contesto e per un processo decisionale più efficace. L’IA multimodale troverà applicazione in aree come la realtà aumentata, la realtà virtuale e la simulazione di sistemi fisici complessi, come i gemelli digitali​​.

L’Ascesa dei Digital Twin nel Settore Industriale e Pubblico

Il 2024 vedrà un’accelerazione nell’adozione dei digital twin, tecnologie basate sull’IA e sull’IoT analytics che si stanno affermando in settori chiave come la manifattura, l’energia e la pubblica amministrazione. Questi gemelli digitali, che creano duplicati di sistemi complessi, permettono alle organizzazioni di ottimizzare le operazioni, migliorare la qualità dei prodotti, aumentare la sicurezza e ridurre le emissioni​​.





IA e Cambiamento Climatico nel Settore Assicurativo

Le assicurazioni si trovano ad affrontare sfide crescenti a causa del cambiamento climatico. L’utilizzo dell’IA per analizzare enormi volumi di dati aiuterà le compagnie di assicurazione a migliorare la liquidità e rimanere competitive, nonché a automatizzare e ottimizzare la gestione dei sinistri, la rilevazione delle frodi e il servizio clienti​​.

L’Importanza Crescente dell’IA nella Pubblica Amministrazione

Nel settore della pubblica amministrazione, la difficoltà nel reperire talenti specializzati in IA costringerà le istituzioni a concentrarsi su assunzioni di figure competenti per supportare le azioni normative. L’IA e gli analytics diventeranno strumenti essenziali per aumentare la produttività e mitigare la carenza di talenti​​.

L’IA Generativa nella Sanità: Una Rivoluzione in Arrivo

Nel 2024, l’assistenza medica sperimenta una significativa evoluzione grazie all’IA generativa, che contribuirà allo sviluppo di strumenti per la medicina personalizzata. Emergeranno sistemi generativi per il supporto alle decisioni cliniche, fornendo indicazioni in tempo reale a fornitori e organizzazioni farmaceutiche​​.

Rischi e Opportunità per gli Assicuratori con l’Impiego dell’IA

L’uso deliberato dell’IA rappresenterà un punto di svolta per gli assicuratori nel 2024. L’adozione troppo rapida e non regolamentata di sistemi IA potrebbe portare al fallimento di alcuni tra i principali assicuratori globali, evidenziando l’importanza di una gestione prudente e etica dell’IA​​.

La Sanità Pubblica e l’IA: Un Futuro Collaborativo con il Mondo Accademico

Infine, la sanità pubblica riceverà un impulso significativo dall’integrazione dell’IA, specialmente in collaborazione con il mondo accademico. L’utilizzo di modelli basati sull’IA per prevedere e modellare interventi di salute pubblica diventerà una prassi standardizzata, in particolare dopo l’esperienza della pandemia COVID-19​​.