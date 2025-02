Agenzia Entrate offre servizi Open Data per accesso semplificato a dati catastali e indirizzi

Dati catastali e indirizzi accessibili

Negli ultimi tempi, l’Agenzia delle Entrate ha compiuto un passo significativo nella direzione dell’innovazione digitale, rendendo accessibili i dati catastali e gli indirizzi per il pubblico. Questo cambiamento rappresenta una svolta nel modo in cui le informazioni territoriali vengono gestite e condivise. Gli utenti possono ora accedere gratuitamente a una vasta gamma di dati aggiornati, che non solo migliorano la trasparenza, ma favoriscono anche lo sviluppo di applicazioni potenzialmente innovative. La resa delle informazioni in formato aperto e il loro allineamento con le normative nazionali ed europee offrono alle aziende, ai professionisti e agli enti pubblici uno strumento prezioso per una gestione più efficace e informata del territorio.

Servizi open data: il dataset

I nuovi servizi open data messi in campo dall’Agenzia delle Entrate forniscono l’accesso a informazioni di grande rilevanza, consultabili attraverso il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali e successivamente integrati nel Catalogo Nazionale dei Dati Aperti. Questi dataset, fruibili gratuitamente, sono strutturati per consentire sia l’uso commerciale che quello non commerciale, rispettando la licenza Creative Commons BY 4.0, che ne garantisce anche un costante aggiornamento. Gli utenti possono pertanto contare su un flusso di dati sempre attuale, essenziale per analisi e progettazione. La disponibilità di tali risorse in un formato aperto e leggibile meccanicamente incoraggia la partecipazione e l’innovazione, rendendo le informazioni territoriali più accessibili a tutti.

Dati relativi agli indirizzi

Il nuovo ecosistema di dati aperti dell’Agenzia delle Entrate offre strumenti innovativi per la gestione e la consultazione degli indirizzi, rendendo il processo notevolmente più facile e accessibile. In particolare, l’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (Anncsu) rappresenta un elemento chiave in questa iniziativa, fornendo accesso a dataset aggiornati mensilmente. Gli utenti possono consultare gli stradari e gli indirizzari, sia a livello nazionale che per singole regioni, permettendo una fruizione dettagliata delle informazioni geografiche.

In aggiunta, i servizi puntuali registrano quotidianamente le variazioni apportate dai Comuni, garantendo così che i dati siano sempre freschi e pertinenti. Grazie alla disponibilità online di questi dataset, è possibile scaricare le informazioni necessarie direttamente dalla pagina dedicata sul sito dell’Anncsu, migliorando ulteriormente l’accessibilità e la rapidità con cui gli utenti possono ottenere i dati richiesti. Questa struttura di accesso libero e costantemente aggiornata risponde efficacemente alle esigenze di trasparenza e modernizzazione nella gestione delle informazioni territoriali.

Nuovi servizi open data: le particelle catastali

Le recenti iniziative dell’Agenzia delle Entrate hanno reso possibile l’accesso a una serie di servizi open data relativi alle particelle catastali, un’area di massima importanza per la gestione delle informazioni territoriali. Grazie alla disponibilità di tali dati, gli utenti possono ora consultare informazioni dettagliate riguardanti la cartografia catastale, con il vantaggio di aggiornamenti costanti. Tra i servizi offerti, si distingue la Cartografia Catastale WFS, che permette la visualizzazione in tempo reale delle informazioni catastali tramite lo standard Web Feature Service. Questo strumento è progettato per integrarsi facilmente con i software GIS, garantendo che i professionisti abilitati possano accedere a dati sincronizzati automaticamente in base agli atti tecnici elaborati.

Per facilitare ulteriormente l’accesso alle informazioni, è disponibile un servizio di bulk download, che consente di scaricare in un’unica soluzione i dati delle particelle catastali in formato vettoriale (GML, mentre variante XML). Questi dataset, aggiornati ogni sei mesi, comprendono informazioni dettagliate e sono disponibili sia a livello nazionale che regionale. Gli utenti possono accedere a file compressi (ZIP) contenenti i dati specifici di singoli Comuni, garantendo così una copertura completa del territorio nazionale, ad eccezione delle aree gestite autonomamente dalle Province di Trento e Bolzano. Questa iniziativa non solo eleva lo standard di trasparenza nella gestione dei dati, ma contribuisce anche a un processo di digitalizzazione fondamentale per il settore pubblico e privato.