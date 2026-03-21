Home / SOCIAL MEDIA / Twitter dalla rivoluzione dei social al declino di X: come la piattaforma ha trasformato la comunicazione globale

Come Twitter è diventata X: evoluzione politica di una piazza digitale globale

Chi: la piattaforma di microblogging nata come Twitter, oggi X, con utenti comuni, giornalisti, politici e attivisti.

Cosa: trasformazione da social emergente a infrastruttura informativa e politica globale, fino alla svolta con Elon Musk.

Dove: a partire dagli Stati Uniti, con impatto decisivo in aree sensibili come il Nord Africa e il mondo arabo.

Quando: dall’esplosione durante le Primavere Arabe del 2010-2011, passando per Brexit, Trump e COVID, fino all’acquisizione del 2022.

Perché: la crescita degli smartphone, la centralità nel dibattito pubblico e la gestione contestata di disinformazione e hate speech hanno reso Twitter un attore politico cruciale.

In sintesi:

Twitter diventa piazza digitale centrale per informazione, attivismo e agenda politica globale.

Le Primavere Arabe mostrano il potenziale, ma anche i limiti politici dei social.

Crescono utenti, influenza e criticità: disinformazione, hate speech, governance algoritmica.

L’acquisizione di Elon Musk segna la svolta identitaria da Twitter a X.

Dal mito della piazza digitale alle prime crepe del modello

Nel primo decennio 2000, Twitter da semplice servizio di microblogging diventa una vera “piazza digitale” globale, dove si incontrano utenti comuni, intellettuali, giornalisti e leader politici. Le notizie iniziano spesso a circolare prima sulla piattaforma che sui media tradizionali o sulle agenzie.

La svolta arriva con le rivoluzioni nordafricane del 2010-2011: durante le Primavere Arabe, gli attivisti usano Twitter per coordinarsi, documentare proteste e aggirare filtri informativi. È il primo grande caso di percepito impatto politico dei social, accolto in Occidente come simbolo di una nuova partecipazione democratica.

Col tempo, quell’entusiasmo viene ridimensionato. Lo scrittore tunisino Haythem Guesmi, su Al Jazeera, sottolinea come i social nel mondo arabo siano diventati *“un mezzo politico potente e pericoloso”*, criticando l’inerzia delle grandi piattaforme rispetto agli abusi e alla manipolazione.

Crescita, stagnazione e rottura finale con l’era Musk

Nei primi anni Dieci la crescita è esplosiva: nel 2011 Twitter raggiunge 100 milioni di utenti attivi mensili, nel 2012 supera i 200 milioni. La diffusione degli smartphone rende immediata la pubblicazione in tempo reale da qualsiasi luogo, consolidando il ruolo della piattaforma come flusso informativo continuo.

Nella seconda metà del decennio, Twitter è ormai infrastruttura consolidata: nel 2017 il limite dei tweet sale da 140 a 280 caratteri, adattando il formato alle esigenze di discussioni più articolate.

Sono anche gli anni di Brexit, del primo mandato di Donald Trump e della pandemia di COVID-19: esplodono i temi disinformazione e hate speech. Twitter introduce etichette di avviso per invitare alla verifica dei fatti e rallentare la viralità delle fake news, soprattutto in ambito sanitario. Nel 2021 Jack Dorsey lascia la guida della società, aprendo la strada a un cambio di fase. Nel 2022 l’acquisizione da parte di Elon Musk e la rebranding in X segnano la rottura più profonda nella storia della piattaforma, ridisegnandone regole, modello di business e posizionamento politico.

Il futuro di X tra governance digitale e rischio di polarizzazione

La trasformazione di Twitter in X apre interrogativi strutturali sul futuro della sfera pubblica digitale: governance dei contenuti, trasparenza algoritmica, peso degli abbonamenti su visibilità e qualità informativa.

Il progressivo spostamento verso un modello più permissivo su moderazione e hate speech rischia di amplificare polarizzazione e sfiducia verso le istituzioni, ma offre anche uno spazio sperimentale per nuovi formati di informazione real-time e per modelli di business alternativi alla sola pubblicità.

La capacità di X di mantenere credibilità come infrastruttura informativa dipenderà da scelte concrete su sicurezza, tutela degli utenti e rapporto con media professionali, in un ecosistema dove la regolazione pubblica europea e internazionale diventerà sempre più stringente.

FAQ

Perché Twitter è stata importante durante le Primavere Arabe?

Twitter è stata cruciale perché ha permesso ad attivisti e cittadini di coordinarsi, diffondere testimonianze in tempo reale e aggirare i filtri dei media tradizionali e delle autorità.

Qual è stato l’impatto politico di Twitter nel mondo arabo?

L’impatto è stato ambivalente: iniziale strumento di mobilitazione democratica, poi mezzo politico anche per campagne manipolative, propaganda e repressione digitale, come evidenziato da Haythem Guesmi.

Come ha affrontato Twitter il problema delle fake news sul COVID?

Twitter ha introdotto etichette di avviso e link a fonti verificate, privilegiando la contestualizzazione rispetto alla rimozione diretta, per rallentare la viralità di contenuti medici fuorvianti o pericolosi.

Cosa è cambiato per gli utenti dopo l’arrivo di Elon Musk?

Sono cambiati nome, governance e politiche di moderazione: maggiore centralità degli abbonamenti, revisione delle regole sui contenuti e ristrutturazione dei rapporti con media e inserzionisti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Twitter e X?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.