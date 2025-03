Tutor A9: scopri quando partirà il sistema di controllo della velocità

Controllo della velocità media: come funzionano i Tutor

Il sistema Tutor, già presente ma non operativo fino ad oggi, rappresenta un importante strumento per il monitoraggio della velocità media lungo le autostrade italiane. A differenza degli autovelox tradizionali, che misurano la velocità di un veicolo in un singolo istante, il Tutor opera su un intervallo di distanza, calcolando la velocità media tra due punti di rilevamento. Questo sistema è attivo nei tratti specifici dell’autostrada, e consente alle autorità di sanzionare gli automobilisti che infrangono i limiti di velocità. Grazie all’impiego di telecamere e tecnologie avanzate, il Tutor garantisce una maggiore equità nel controllo della velocità, poiché prende in considerazione il comportamento di guida su un percorso più ampio, piuttosto che su un breve segmento stradale.

Dove saranno attivi i Tutor sulla A9?

I sistemi Tutor saranno attivati in punti strategici dell’A9, precisamente tra Lomazzo e Turate. Queste aree sono particolarmente critiche per il traffico verso la Svizzera e l’area milanese. Le postazioni di controllo si trovano a: Lomazzo Nord direzione Nord, Lomazzo Nord direzione Sud, Lomazzo Sud direzione Nord, Turate direzione Nord e Turate direzione Sud. La scelta di questi specifici tratti non è casuale, in quanto sono noti per l’elevato volume di traffico, il che aumenta la necessità di misure efficaci per il controllo della velocità. L’introduzione del sistema mira a migliorare la sicurezza stradale, riducendo il numero di incidenti legati all’eccesso di velocità. Tutti gli automobilisti che percorrono queste tratte dovranno pertanto prestare particolare attenzione alle nuove informazioni sui limiti di velocità per garantire un viaggio sicuro e senza sanzioni.

L’attivazione dopo mesi di attesa

L’entrata in funzione del sistema Tutor sulla A9 segna la conclusione di un’attesa prolungata per gli automobilisti e per le autorità competenti. L’installazione dei dispositivi tecnologici era stata completata nei mesi precedenti, ma l’inizio delle operazioni era stato posticipato per vari motivi, tra cui motivazioni burocratiche e tecniche. Ora, a partire dal 7 marzo 2025, i Tutor saranno finalmente attivi, rendendo necessaria l’adozione di comportamenti di guida più responsabili. Gli utenti della strada dovranno tenere presente che qualsiasi infrazione ai limiti di velocità potrebbe comportare sanzioni significative, contribuendo così a una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza stradale. Con l’attivazione dei sistemi, le autorità si aspettano di vedere un miglioramento istantaneo nella condotta degli automobilisti, che dovranno prestare maggiore attenzione al rispetto della normativa vigente.