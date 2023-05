Pasta Noodles: l’alta qualità dell’instant food Made in Italy

I Pasta Noodles, l’instant food Made in Italy che sta conquistando il Nord America, si distinguono per la loro alta qualità. L’idea alla base di questo prodotto è semplice ma geniale: fornire una vera pasta italiana cotta al dente e pronta in pochi minuti, senza compromettere il gusto o la qualità. L’imprenditore siciliano Paolo Internicola ha lavorato instancabilmente per creare un prodotto che rispetti la tradizione culinaria italiana e soddisfi le esigenze dei consumatori più esigenti.

“Con i Pasta Noodles intendiamo rivoluzionare il mercato dell’instant food americano”, ha dichiarato il General Manager di Pasta Noodles, Paolo Internicola. “Il nostro prodotto è basato su una tecnologia di produzione innovativa sviluppata in Italia, che consente di valorizzare al massimo la pasta ready-made sia sotto l’aspetto del gusto che quello nutrizionale, rappresentando al contempo un modo alternativo per promuovere e far apprezzare dai consumatori americani la pasta made in Italy in un mercato attualmente dominato da quella orientale”.

La Storci SpA, industria leader nelle linee di produzione di pasta, ha sviluppato i Pasta Noodles con la stessa cura con cui produce gli impianti che hanno reso famosa la pasta di altissima qualità, come la Pasta di Gragnano e non solo. Grazie a una tecnologia innovativa, i Pasta Noodles sono un prodotto completo anche dal punto di vista nutrizionale, essendo molto più sano del ramen orientale. Infatti, la pasta dei Pasta Noodles è cotta al vapore, mentre quella del ramen è precotta con olio da frittura. In media, uno spaghetto di ramen contiene fino a oltre 900 calorie, mentre i Pasta Noodles hanno meno di 250 calorie per porzione con l’80% di grassi in meno.

Ma l’alta qualità dei Pasta Noodles si trova anche nei loro ingredienti di alta qualità, tra cui la semola di grano duro italiana e gli ortaggi freschi. Sono disponibili in diverse ricette tipiche della cucina italiana, come marinara, marinara piccante e ai formaggi, e sono facili da preparare, potendo essere gustati ovunque, in qualsiasi momento della giornata.

I Pasta Noodles rappresentano quindi un’alternativa sana e gustosa ai prodotti orientali attualmente dominanti sul mercato dell’instant food americano, aprendo la strada al cibo italiano in questo settore. Già disponibili presso i principali rivenditori di alimentari degli Stati Uniti e online, i Pasta Noodles stanno diventando sempre più popolari tra gli appassionati di pasta in tutto il paese.

In conclusione, i Pasta Noodles sono un esempio di come l’alta qualità dell’industria alimentare italiana possa essere portata nel mondo attraverso la cucina, offrendo un prodotto di alta qualità che rispetta la tradizione culinaria italiana e soddisfa le esigenze dei consumatori più esigenti. Sono la prova che la pasta italiana può essere gustata ovunque, in qualsiasi momento della giornata, senza rinunciare alla sua autenticità.