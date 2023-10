Alla fantasia e all’inventiva non c’è mai fine … Il Metodo di Guadagno Digitale di Cristian Messinese: verità o illusione?

In un’epoca in cui la ricerca di nuove opportunità di guadagno è diventata una priorità, è essenziale analizzare le promesse più disparate. Ma non tutti possono fare gli equilibristi: occorre conoscere i rischi che si corrono a camminare su un filo.

Oggi, esaminiamo da vicino Cristian Messinese, imprenditore di successo e fondatore di Guadagno Digitale e il suo “metodo di guadagno automatico”. Scopriamo insieme, in questo caso, se si respira solo un po’ di ottimismo, e le opinioni espresse da questo imprenditore sono accettabili, anche se difficili da provare, o se ci troviamo di fronte a un ennesimo giochino matematico senza un reale fondamento.

Il suo approccio è la risposta alle esigenze finanziarie di molte persone? O si tratta di un’illusione? Cristian Messinese, un uomo che è emerso dal nulla, senza il supporto di qualcuno che credesse in lui, racconta la sua storia. La sua vita precedente era caratterizzata da una serie di lavori, dal magazziniere al personal trainer, ma nessuno di essi lo soddisfaceva. Il punto di svolta è giunto con un video americano che prometteva un metodo di guadagno innovativo, un metodo che avrebbe rivoluzionato la sua esistenza, permettendogli di abbandonare il suo lavoro e iniziare a guadagnare in modo automatico attraverso internet.

Il Metodo di Guadagno Digitale. Due modalità

Il Metodo di Guadagno Digitale di Cristian Messinese si presenta con due modalità principali: la prima richiede l’apprendimento del metodo e l’impegno di soli 30 minuti al giorno, mentre la seconda prevede l’apprendimento del metodo, la delega e la promessa di guadagni completamente automatizzati, con l’obiettivo di generare oltre € 3.000 al mese. Se ci si trova a fine mese con il portafoglio vuoto a causa di spese come mutuo, affitto, benzina o se si ha un’entrata solida ma si desidera trascorrere più tempo con la famiglia evitando lo stress del lavoro, il Metodo di Guadagno Digitale sembrerebbe la soluzione ideale. Tuttavia, richiede alcuni requisiti: è necessario avere già un lavoro o una fonte di reddito, si può guadagnare in modo automatizzato, ma ha un costo, diciamo ragionevole, e c’è una quota di partecipazione, anche questa accessibile.

Nato in un periodo di crisi globale, il Metodo Guadagno Digitale di Cristian Messinese si basa sull’automazione, consentendo ai partecipanti di guadagnare in modo efficiente e rapido grazie a un’applicazione scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. Come dicevamo, le opzioni sono due: dedicarsi al metodo a tempo parziale, riservando solo 30 minuti al giorno, o a tempo pieno, abbandonando il lavoro tradizionale e guadagnando esclusivamente tramite l’applicazione.

Un semplice sistema a tre passaggi

Cristian Messinese condivide un semplice sistema a tre passaggi che promette di generare guadagni completamente automatizzati, senza richiedere alcun investimento e senza competizione. Il sistema mette in contatto i partecipanti con attività locali, come ristoranti e palestre. Un robot guida e spiega cosa fare. Si tratta di un sistema copia/incolla che renderebbe impossibile sbagliare. Il sistema si occupa di gestire i servizi per le attività, tra cui la gestione dei social media, la progettazione di siti web, la creazione di contenuti fotografici e video e la risposta ai messaggi. Tutto ciò è presentato come accessibile anche a chi non ha esperienza, competenze avanzate o un computer. Un semplice smartphone e una connessione a internet sembrano essere sufficienti.

I casi di successo

I casi di successo affermati da Cristian Messinese sono numerosi, facendo ottnere una seconda entrata o migliorare la propria situazione finanziaria. Questi casi di successo sono documentati sul canale YouTube di Messinese.

L’obiettivo dichiarato è aiutare le persone a realizzare i propri sogni attraverso un metodo che consenta loro di ottenere i primi € 3.000 entro un massimo di 90 giorni. La proposta sembra offrire nuove opportunità di guadagno e una possibile svolta finanziaria. Tuttavia, resta la domanda: il Metodo di GUADAGNO DIGITALE è la rivoluzione promessa o un’illusione? La risposta dipenderà dalle esperienze e dai risultati individuali di coloro che decidono di adottare questo approccio e questo metodo testato, ben collaudato dal suo ideatore.

In linea di massima anche al tavolo da gioco dei Casinò ci sono molti che vincono a fine giornata: ma quanti sono quelli che perdono? L’unico consiglio che si può dare a chi si avvicina a queste nuove forme di investimento caratterizzate da un’alta alea di rischio è di impegnare solo somme che ci si può permettere di perdere senza scombinare la propria vita famigliare.