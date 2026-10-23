23 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Technics presenta SL-1210MKX, giradischi DJ con pitch fino a ±50%

La notizia in sintesi Technics presenta SL-1210MKX, giradischi professionale a trazione diretta destinato a club, festival e tournée.

Il nuovo modello introduce intervalli di regolazione del pitch di ±4% e ±50%.

Telaio più pesante e nuovi piedini puntano a ridurre vibrazioni e feedback acustico.

Disponibilità da gennaio 2027 presso i rivenditori autorizzati, con prezzo consigliato di 1.499 euro.

Technics amplia la propria gamma di giradischi per DJ con l’SL-1210MKX, un modello a trazione diretta annunciato il 21 ottobre 2026 e in vendita da gennaio 2027 a un prezzo consigliato di 1.499 euro. Posizionato sopra l’SL-1210MK7, interviene soprattutto su isolamento dalle vibrazioni e regolazione del pitch, due aspetti che incidono sull’utilizzo del vinile nei club e nelle esibizioni dal vivo.

Lo sviluppo ha coinvolto DJ professionisti e tecnici del suono. Secondo Technics, il lavoro si è concentrato sulle condizioni delle postazioni sottoposte a bassi intensi, vibrazioni strutturali e sessioni prolungate. Il prodotto si rivolge sia agli artisti sia ai gestori di locali e agli operatori che forniscono attrezzature per gli spettacoli.

“La serie SL-1200 si è conquistata la propria reputazione in decenni di utilizzo nei club, sui palchi e negli studi di tutto il mondo”, ha dichiarato Stefanie Baron, Manager Technics DJ Channel Europe presso Panasonic Consumer Europe (PCEU).

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Telaio e isolamento per le postazioni nei club

La struttura dell’SL-1210MKX adotta un telaio più pesante e un bilanciamento rivisto. A questo si aggiungono nuovi piedini isolanti, progettati per limitare la trasmissione delle vibrazioni esterne e il feedback acustico, mantenendo la stabilità richiesta durante lo scratching e le altre manipolazioni manuali del disco.

L’obiettivo dichiarato è consentire l’impiego del giradischi anche vicino a impianti con bassi potenti, senza penalizzare la risposta ai comandi del DJ. Technics collega il maggiore isolamento anche alla possibilità di lavorare con pressioni sonore elevate e regolazioni più marcate dell’equalizzatore. Si tratta delle prestazioni indicate dal produttore per il nuovo modello.

Il pitch aggiunge gli intervalli di ±4% e ±50%

La novità nei controlli è l’introduzione di una regolazione del pitch di ±4%, indicata da Technics come la prima di questo tipo nella serie SL-1200. L’escursione più contenuta è pensata per effettuare aggiustamenti fini durante il beatmatching, soprattutto quando i brani da sincronizzare hanno valori BPM vicini.

All’estremo opposto arriva una modalità con intervallo di ±50%, che affianca le impostazioni standard e permette variazioni di tempo più ampie. Il suo impiego è rivolto al mixaggio creativo, al turntablism e alle tecniche che utilizzano cambiamenti pronunciati della velocità di riproduzione.

La dotazione comprende inoltre un motore a trazione diretta senza nucleo, con coppia di avviamento e velocità di frenata regolabili. Sono previste la riproduzione a 78 giri al minuto e la rotazione inversa. L’interruttore di reset è stato rivisto per renderlo più silenzioso, mentre la finitura nera e il braccio argentato richiamano l’SL-1200MK2.

Stefanie Baron, Manager Technics DJ Channel Europe presso Panasonic Consumer Europe (PCEU), descrive così il percorso di sviluppo:

“Con l’SL-1210MKX abbiamo voluto portare avanti questa eredità lavorando a stretto contatto con DJ professionisti e tecnici del suono, per comprendere meglio le sfide che affrontano quotidianamente. Il risultato è un giradischi che offre maggiore stabilità, precisione e libertà creativa, rimanendo fedele alle qualità che hanno reso l’SL-1200 uno standard del settore per oltre cinquant’anni”.

Destinatari e arrivo sul mercato

Oltre ai DJ che lavorano con il vinile, Technics individua tra i destinatari gli specialisti dello scratching, le discoteche con postazioni permanenti, gli spazi per eventi musicali, le società di noleggio e i fornitori di backline. Il progetto tiene conto anche delle richieste tecniche inserite nei rider degli artisti.

Il nuovo modello prosegue una serie avviata con l’SL-1200 nel 1972 e sviluppata con l’SL-1200MK2 del 1979, che introdusse il controllo al quarzo della trazione diretta. Nella sigla del nuovo giradischi, la lettera X rimanda ai termini Extreme ed Expert, scelti dal produttore per identificarne condizioni d’impiego e pubblico.

Per la presentazione pubblica Technics ha indicato l’appuntamento del 21 ottobre 2026 al Pacific di Amsterdam, durante la 30ª edizione dell’Amsterdam Dance Event. Il programma di lancio comprende anche Paris Audio Video Show e Poland Audio Video Show. L’arrivo presso i rivenditori autorizzati è previsto da gennaio 2027: sarà allora che le modifiche a struttura e controlli entreranno nelle postazioni professionali a cui il modello è destinato.