Sinner trova ancora Zverev a Montecarlo: sfida decisiva per la finale, orario e diretta tv streaming

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Innovazione e regole Ue, l’equilibrio che deciderà il futuro tecnologico europeo

Al Centro Studi Americani di Roma, esponenti di governo, parlamento, imprese e associazioni hanno discusso su come l’Unione europea debba regolare l’innovazione tecnologica senza danneggiare competitività e diritti.
Il confronto, promosso da Meta e Adnkronos, si è svolto alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ponendo al centro intelligenza artificiale, dispositivi digitali e smart glasses.
Il nodo è capire se, quando e perché le norme europee – spesso lente e complesse – riescano ancora a stare al passo con tecnologie che ridefiniscono accesso alla salute, inclusione, informazione e produttività, senza mettere a rischio filiere industriali strategiche per l’Europa.

In sintesi:

  • Norme Ue lente e frammentate rischiano di frenare innovazione e investimenti tecnologici strategici.
  • Smart glasses e indossabili, settore in cui l’Europa guida, minacciati da regole sulle batterie.
  • Cresce la richiesta di un “diritto all’innovazione” per cittadini e imprese europee.
  • La sfida geopolitica: coniugare sostenibilità, diritti e sviluppo senza sacrificare competitività.

Regolazione europea, tra ipertrofia normativa e leadership industriale a rischio

L’intervento di Gilberto Pichetto Fratin ha aperto un dibattito che ha messo al centro un concetto condiviso: tecnologia e intelligenza artificiale non sono più solo strumenti economici, ma vettori di diritti fondamentali.
Accesso ai servizi sanitari, inclusione sociale, qualità dell’informazione, produttività delle imprese dipendono sempre più da infrastrutture digitali avanzate e capacità computazionale, ambiti in cui l’Europa registra ritardi strutturali rispetto a Stati Uniti e Cina.

Nel confronto è stata criticata l’“ipertrofia regolatoria” europea: troppe norme, molteplici autorità, applicazioni divergenti tra Stati membri, con un effetto cumulativo di incertezza e freno agli investimenti. Emblematico il caso degli smart glasses e, più in generale, dei dispositivi indossabili, dove l’Europa – e l’Italia con EssilorLuxottica – mantiene ancora una leadership industriale rara nell’elettronica di consumo.

Il nuovo Regolamento Ue sulla sostituibilità delle batterie, nato con finalità ambientali, rischia però di incidere su design, sicurezza, costi e sostenibilità economica di questi prodotti, mettendo in tensione intere filiere. È qui che si misura la capacità dell’Unione di fare norme che abilitino, anziché frenare, la transizione tecnologica.

Il “diritto all’innovazione” come nuova frontiera delle politiche europee

Nel dibattito è emersa l’esigenza di un cambio di paradigma culturale: in Europa l’innovazione viene ancora vissuta prevalentemente come rischio da contenere, mentre in USA e Cina è già perno di strategie economiche, industriali e militari.
Da più voci è stato evocato il concetto di “diritto all’innovazione”: non solo libertà di ricerca e impresa, ma diritto dei cittadini a beneficiare stabilmente dei progressi tecnologici, sul modello dei diritti sociali conquistati nel Novecento.

La posta in gioco è geopolitica: la posizione dell’Europa nelle catene del valore globali dipenderà dalla capacità di integrare sostenibilità climatica, tutela dei diritti fondamentali e sviluppo industriale avanzato, evitando che uno di questi pilastri soffochi gli altri.

L’esito di confronti come quello al Centro Studi Americani indicherà se l’Unione saprà trasformare la regolazione da vincolo difensivo a infrastruttura abilitante per l’innovazione, condizione decisiva per restare rilevante nell’economia digitale globale.

FAQ

Perché la regolazione tecnologica europea è considerata troppo lenta?

È considerata lenta perché i processi legislativi Ue richiedono anni, mentre le tecnologie evolvono in mesi, generando norme spesso già superate alla loro entrata in vigore.

Qual è il rischio per gli smart glasses con le nuove norme sulle batterie?

Il rischio è concreto: requisiti stringenti di sostituibilità potrebbero alterare design, sicurezza, costi e margini, indebolendo la competitività di produttori europei come EssilorLuxottica.

Cosa significa “ipertrofia regolatoria” nel contesto Ue?

Significa una sovrabbondanza di norme, autorità e procedure, spesso non coordinate, che aumenta incertezza giuridica e rallenta investimenti e innovazione tecnologica.

Che cos’è il “diritto all’innovazione” discusso nel convegno di Roma?

È l’idea che cittadini e imprese abbiano il diritto effettivo di accedere e beneficiare stabilmente dei progressi tecnologici, come avviene per i diritti sociali.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia su regolazione e innovazione Ue?

È stata ricostruita sulla base di una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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