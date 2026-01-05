Signorini travolto dalla gogna mediatica: l’avvocato rivela i retroscena e le ragioni dell’autosospensione

Azioni legali e responsabilità delle piattaforme

Daniela Missaglia, legale di Alfonso Signorini insieme a Domenico Aiello, annuncia azioni mirate contro la diffusione online di chat e immagini private di presunta provenienza illecita. Inoltrate diffide formali a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google per chiedere il blocco di “Falsissimo” e la rimozione dei contenuti pubblicati da Fabrizio Corona. Secondo la difesa, le piattaforme, consentendo la circolazione di materiale sensibile, contribuiscono alla lesione di onorabilità e reputazione, configurando responsabilità per danni. L’obiettivo è impedire che i social diventino “tribunali” paralleli che anticipano giudizi senza verifiche nelle sedi competenti.

Gogna mediatica e danno reputazionale

Per la difesa di Alfonso Signorini, la pressione online ha generato una vera gogna mediatica, con impatto diretto su reputazione ed equilibrio emotivo. L’avvocata Daniela Missaglia denuncia un “processo” social che anticipa sentenze, alimentato dalla divulgazione di contenuti sensibili. Il rischio, sottolinea, è la distruzione di carriere sulla base di ipotesi non verificate. Il riferimento a precedenti casi di esposizione digitale estrema evidenzia possibili esiti drammatici. La linea difensiva punta a riconoscere la responsabilità di chi diffonde e ospita i materiali, evidenziando danni che, oltre all’immagine, possono incidere sulla salute psichica della persona coinvolta.

Autosospensione di Signorini e prospettive future

Alfonso Signorini si è autosospeso in via cautelativa dai progetti televisivi con Mediaset, scelta motivata dalla pressione della gogna mediatica che ne compromette serenità e operatività. L’avvocata Daniela Missaglia riferisce che il conduttore è fiducioso sul profilo penale, ma profondamente colpito dall’esposizione pubblica. La sospensione, definita “umana”, mira a tutelare stabilità emotiva e reputazione in attesa degli sviluppi legali. La ripresa delle attività dipenderà dall’esito delle azioni contro la diffusione di materiale sensibile e dalla riduzione del clima ostile che, secondo la difesa, ha travolto il presentatore.

