Signorini svela i “danni emotivi irreversibili” e il vero motivo dell’addio alla TV secondo l’avvocata

Autosospensione e motivazioni

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset per sottrarsi alla “gogna mediatica” seguita alle rivelazioni di Falsissimo e alla diffusione di chat private. L’avvocata Daniela Missaglia, affiancata da Domenico Aiello, spiega che il conduttore è “sereno” sul piano penale ma ritiene impossibile proseguire in tv finché l’ostilità pubblica resterà così alta. La scelta, definita umana e prudenziale, nasce dall’esigenza di non lavorare sotto pressione costante e da un contesto che ha già compromesso l’immagine professionale. Signorini si dichiara innocente e non ha rilasciato dichiarazioni dirette, limitandosi al silenzio stampa.

Danni emotivi e reputazionali

Secondo l’avvocata Daniela Missaglia, la pressione online ha generato per Alfonso Signorini un pregiudizio d’immagine e un impatto psicologico rilevante, con possibili “danni emotivi quasi irreversibili” che saranno valutati dai consulenti. La circolazione di chat private con ex concorrenti del Grande Fratello Vip ha innescato un’ondata di ostilità sui social, compromettendo la credibilità del conduttore oltre l’ambito giudiziario. La legale denuncia la trasformazione delle piattaforme in tribunali paralleli, dove si emettono verdetti prima dei processi, aggravando lo stigma pubblico e rendendo insostenibile un rientro televisivo nell’immediato.

Azioni legali e richiesta alle piattaforme

L’avvocata Daniela Missaglia ha inviato istanze formali a Meta, X, YouTube, TikTok e Google per rimuovere contenuti di Falsissimo e le immagini divulgate da Fabrizio Corona, ritenute di “provenienza illecita”. La legale parla di “situazione estremamente grave” e accusa i colossi digitali di consentire la diffusione di materiale privato e non verificato, con effetti lesivi. Nel mirino anche la “giustizia social” che anticipa i tribunali. Obiettivo: bloccare pubblicazioni e repliche, tutelare la privacy di Alfonso Signorini e limitare un’ulteriore amplificazione del danno.

