Signorini shock: danni emotivi irreversibili e il retroscena sull’addio alla TV svelato dall’avvocata

Danni emotivi e reputazionali

Alfonso Signorini sta vivendo un crollo emotivo e reputazionale dopo l’ondata di attacchi seguita al caso Falsissimo e alla pubblicazione di chat private. La sua legale, Daniela Missaglia, parla di “gogna mediatica” con effetti potenzialmente quasi irreversibili sul piano psicologico, aggravati dall’esposizione continua sui social. Il danno d’immagine, alimentato da migliaia di commenti ostili, ha compromesso la sua presenza pubblica e la capacità di lavorare con serenità. Secondo la difesa, le reazioni online hanno superato ogni soglia di legittima critica, trasformandosi in un pregiudizio collettivo che incide sulla sua dignità professionale e personale.

Autosospensione e prospettive legali

Alfonso Signorini ha scelto l’autosospensione da Mediaset per sottrarsi alla pressione della “gogna mediatica” e lavorare senza condizionamenti. L’avvocata Daniela Missaglia riferisce che il conduttore è fiducioso sul profilo penale e si dichiara innocente, mentre la criticità maggiore riguarda la tutela della reputazione. La pausa è definita una misura necessaria, in attesa delle valutazioni dei consulenti sui danni emotivi. La difesa rivendica il principio della presunzione di innocenza e contesta i processi sommari online, ritenuti incompatibili con una corretta amministrazione della giustizia e con la serenità professionale del giornalista.

Piattaforme digitali e responsabilità

L’avvocata Daniela Missaglia ha diffidato Meta, X, YouTube, TikTok e Google chiedendo il blocco dei contenuti collegati a Falsissimo e la rimozione di immagini e chat diffuse da Fabrizio Corona, ritenute di “provenienza illecita”. Denuncia la creazione di “tribunali” sui social, dove si emettono verdetti senza contraddittorio, e attribuisce ai giganti del web una responsabilità nel propagare materiale lesivo. Secondo la difesa, la mancata moderazione genera “danni emotivi e reputazionali” potenzialmente irreparabili e mette a rischio chiunque, legittimando campagne demolitive prive di riscontri giudiziari.

FAQ