Home / NEWS / Renzo Bossi dalla maturità contestata alla nuova vita da agricoltore dopo la laurea discussa in Albania

Chi è oggi Renzo Bossi, dal cerchio magico leghista alla vita privata

Renzo Bossi, ex simbolo del cosiddetto “cerchio magico” della Lega Nord, è oggi lontano dalla politica attiva. Il figlio di Umberto Bossi, già consigliere regionale in Lombardia, ha lasciato gli incarichi istituzionali dopo lo scandalo rimborsi del 2012. Vive principalmente tra campagna lombarda e contesto imprenditoriale agricolo, segnando una netta discontinuità con il passato di primo piano nel partito. Nel 2024 ha sposato l’imprenditrice Izabela Corina Juncu, consolidando un profilo pubblico molto più riservato. Il suo percorso racconta l’ascesa e il brusco declino di un erede politico designato, ora concentrato su attività produttive e vita privata, in un contesto radicalmente cambiato per la Lega e per la famiglia Bossi.

In sintesi:

Figlio di Umberto Bossi , ex volto di spicco del “cerchio magico” leghista.

, ex volto di spicco del “cerchio magico” leghista. Consigliere regionale lombardo fino allo scandalo rimborsi del 2012.

Lascia la politica, si dedica a un’azienda agricola con il fratello Roberto.

Nel 2024 sposa l’imprenditrice Izabela Corina Juncu, vita oggi molto riservata.

Dalla Trota della Lega Nord al ritiro dalla scena politica

Il soprannome “Trota” nacque per mano dello stesso Umberto Bossi, che lo presentò ironicamente come possibile erede: *«Ma quale delfino…»*. In pochi anni Renzo Bossi divenne il volto giovane della Lega Nord, incarnando il progetto dinastico del fondatore.

Il percorso scolastico fu segnato da difficoltà: maturità conseguita dopo vari tentativi e la successiva vicenda della laurea comprata in Albania, che alimentò critiche sulla sua preparazione. L’elezione nel Consiglio regionale della Lombardia sembrò legittimare la sua ascesa, finché l’inchiesta sui rimborsi gonfiati in Regione non portò alla caduta.

La condanna per l’uso illecito di fondi pubblici e le dimissioni sancirono l’uscita di scena di “Trota”, travolgendo il progetto politico familiare. Da allora non ha più ricoperto ruoli di primo piano, scegliendo un profilo pubblico minimale e rinunciando a visibili ambizioni politiche nazionali o territoriali.

La nuova vita tra agricoltura, impresa familiare e riservatezza

Archiviata la stagione politica, Renzo Bossi ha spostato il baricentro della propria vita sulla terra e sull’impresa. Ha avviato, insieme al fratello Roberto Libertà, un’azienda agricola in ambito lombardo, realtà che rappresenta il suo principale impegno quotidiano.

Lontano da conferenze stampa e campagne elettorali, costruisce oggi un’identità legata alla produzione agricola e alla gestione aziendale, in linea con un percorso di basso profilo dopo gli scandali giudiziari.

Sul piano personale, il matrimonio nel 2024 con l’imprenditrice Izabela Corina Juncu conferma la scelta di una vita centrata su famiglia e lavoro, con apparizioni pubbliche limitate. La figura di “Trota” resta così un capitolo chiuso della storia leghista, mentre il presente racconta un ex politico impegnato a ricostruire credibilità attraverso attività produttive concrete.

FAQ

Chi è oggi Renzo Bossi e di cosa si occupa concretamente?

Oggi Renzo Bossi è un ex politico che si dedica a un’azienda agricola lombarda fondata e gestita insieme al fratello Roberto Libertà.

Perché Renzo Bossi ha lasciato la politica regionale lombarda?

Renzo Bossi ha lasciato la politica dopo lo scandalo dei rimborsi gonfiati in Regione Lombardia, concluso con una condanna e le sue successive dimissioni.

Che significato ha il soprannome Trota dato a Renzo Bossi?

Il soprannome Trota, coniato da Umberto Bossi, indicava ironicamente il ruolo di erede politico, alternativa al classico “delfino”.

Chi è la moglie di Renzo Bossi e che lavoro svolge?

La moglie di Renzo Bossi è l’imprenditrice Izabela Corina Juncu, attiva in ambito privato; la coppia mantiene una forte riservatezza.

Da quali fonti è stata ricostruita la biografia di Renzo Bossi?

La biografia è stata elaborata dalla Redazione su base congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.