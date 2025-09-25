Programma Completo Evento 2024: Tutte le Novità e Date Aggiornate per il Tuo Calendario

programma e relatori principali

Creativity4Better 2025 riunisce a Milano, il 2 ottobre, una rosa esclusiva di leader internazionali pronti a indagare il ruolo della creatività come forza motrice per il progresso umano. Il programma si distingue per la varietà e la qualità degli interventi, che spaziano dalla biologia dei valori alla progettazione inclusiva, offrendo spunti concreti per affrontare le sfide contemporanee attraverso l’innovazione creativa. L’evento si rivolge a un pubblico di alto profilo, tra cui CEO, CMO, direttori creativi e tecnologi, interessati a strumenti pratici per promuovere culture aziendali basate su empatia, fiducia e sostenibilità.

Tra i protagonisti spiccano Kasia Madeira, giornalista BBC con vasta esperienza internazionale, Nic Cester, frontman dei JET e attivista ambientale in collaborazione con Sea Shepherd, e Francesco De Carlo, comico di caratura internazionale e pioniere italiano al Comedy Cellar di New York. Il naturalista Daniel Lumera approfondirà il tema della gentilezza rigenerativa, mentre Christopher Patnoe di Google EMEA presenterà strategie per la realizzazione di prodotti accessibili a tutti.

Il programma include inoltre l’analisi di Isobel Sita Lumsden di TikTok sull’attuale crisi della creatività e propose soluzioni innovative; insieme a lei, Sandro Formica, docente italo-americano, illustrerà un modello per trasformare le difficoltà in slancio creativo e costruire ambienti di lavoro basati sul benessere. La visione globale sarà amplificata da Fredrik Haren, noto come The Creativity Explorer, mentre l’imprenditrice Margherita Pagani affronterà le dinamiche complesse del cambiamento e delle narrazioni di impatto.

Un momento clou sarà il CMO Battle, un confronto energico tra Khensani Nobanda di Nedbank, Paolo Lorenzoni di Tinder e Ilaria Pasquinelli dei Cannes Lions, chiamati a difendere le loro campagne più significative, dimostrando come creatività e strategia possano coesistere efficacemente per generare risultati di rilievo.

eventi speciali e workshop dedicati

Creativity4Better 2025 propone una giornata dedicata a eventi speciali e workshop che amplificano l’esperienza dei partecipanti attraverso formazione di alto livello e momenti di confronto mirati. Il 1° ottobre sarà infatti dedicato a sessioni pratiche e interattive, rivolte a professionisti e giovani talenti che desiderano approfondire tematiche cruciali come il marketing umano-centrico, l’intelligenza artificiale e l’evoluzione della creatività nel contesto digitale.

Tra i workshop più attesi spicca la masterclass condotta da Fernando Machado, riconosciuto globalmente come uno dei CMO più influenti, che esplorerà il potere della creatività come vantaggio competitivo nel mondo degli affari contemporanei. Accanto a lui, lo scrittore italiano Pietro Grossi offrirà una riflessione raffinata sulle tecniche dello storytelling, invitando a cogliere le sfumature che rendono un racconto memorabile e autentico.

Parallelamente, lo Young Professionals Summit, noto come YPM Global Talks, rappresenta un’occasione unica per i leader emergenti di confrontarsi su temi innovativi e di attualità, quali l’impatto delle nuove tecnologie e la necessità di un marketing più inclusivo e sostenibile. La giornata rappresenta quindi un’opportunità concreta per acquisire competenze aggiornate, networking di qualità e ispirazione pratica, in linea con le sfide e le opportunità del mercato globale.

partecipazione e iniziative cittadine a milano

MILANO si trasforma nel cuore pulsante di Creativity4Better 2025 con un coinvolgimento che supera i confini della conferenza, estendendosi alle strade e agli spazi urbani della città. In un’azione sinergica tra il mondo creativo e il tessuto cittadino, un’imponente campagna outdoor trasforma Milano in un laboratorio vivente di comunicazione e innovazione, grazie a installazioni interattive e messaggi strategici. Attraverso cartelloni dotati di QR code, i passanti possono accedere in tempo reale ai contenuti dell’evento, facilitando l’interazione e la partecipazione attiva anche a chi non può essere presente fisicamente.

Questa iniziativa, oltre a diffondere la visione creativa e inclusiva di Creativity4Better, funge da ponte tra diverse comunità professionali e culturali, ampliando la portata dell’incontro. L’approccio cittadino sottolinea il valore di una creatività integrata e accessibile, capace di generare impatti tangibili sul territorio, in linea con l’obiettivo di ispirare un cambiamento positivo che parta dall’interazione con il pubblico. Milano diventa così un “palco globale” non solo per relatori internazionali, ma anche per cittadini e stakeholder coinvolti in un’esperienza di creatività condivisa e diffusa.