Porta bloccata, video che ribalta i Moretti: giudice avverte le famiglie, carcere solo come extrema ratio

Video smentisce la versione dei Moretti

Un video agli atti dell’inchiesta mostra l’uscita del Constellation ostruita da un mobile: la porta indicata come emergenza era di fatto inaccessibile. L’accesso, collocato al piano interrato, non era segnalato, risultava chiuso a chiave e bloccato tra due divanetti e un arredo. Le immagini contraddicono la versione di Jacques Moretti, che aveva sostenuto l’esistenza di una via di fuga conforme.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nella saletta fumatori, dove si è sviluppato l’incendio, l’unico varco è stato aperto a fatica da un turista, Paolo Campolo, intervenuto alle prime fiamme: ha dichiarato di aver udito “una decina di ragazzi” implorare aiuto. La dinamica documentata spiega perché quasi tutti i presenti si siano riversati verso le scale e l’ingresso principale, luogo in cui sono stati ritrovati 37 delle 40 vittime nella notte di Capodanno.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Le autopsie stanno confermando morti per calpestamento nella ressa. Le prove audiovisive, compresi i frame sull’uscita ostacolata, delineano un quadro di sicurezza inadeguata e passaggi critici nella gestione delle emergenze, smentendo le rassicurazioni del titolare e rafforzando l’ipotesi di gravi omissioni strutturali e organizzative all’interno del locale di Crans-Montana.

Sicurezza carente e responsabilità penali

Nel piano interrato del Constellation, l’assenza di una reale via di fuga e la porta chiusa nella saletta fumatori indicano una gestione della sicurezza incompatibile con un locale affollato. Le testimonianze e i video convergono su un punto: l’evacuazione è stata convogliata quasi esclusivamente verso l’ingresso, amplificando il rischio di schiacciamento.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Le condizioni interne aggravano il quadro: i pannelli fonoassorbenti sul soffitto, descritti come altamente infiammabili, erano noti al titolare secondo quanto riferito dal ristoratore Jean-Daniel Clivaz alla trasmissione Quarto Grado. Se confermato, questo elemento potrebbe ridefinire l’impianto accusatorio da omicidio colposo a omicidio doloso, per consapevolezza del rischio ignorato.

Ulteriori indizi emergono dall’iniziativa dell’avvocato Romain Jordan, che ha attivato una raccolta anonima di foto e video sulla gestione del locale prima e durante la tragedia. La rimozione dei profili social dei coniugi Moretti nelle ore successive e le immagini in cui Jessica Moretti lascia il locale con l’incasso alimentano i sospetti sulle prassi operative e sull’attenzione alla sicurezza rispetto agli interessi economici.

Misure cautelari e principio di extrema ratio

Il tribunale di Sion ha confermato per Jessica Moretti obbligo di firma quotidiano, ritiro del passaporto e una cauzione da definire, valutando concreto il rischio di fuga. Per Jacques Moretti la procura ha chiesto il carcere o misure alternative idonee a garantirne la presenza al processo. Le decisioni seguono l’indagine sul rogo al Constellation e l’esigenza di preservare l’istruttoria da interferenze.

I giudici richiamano il cardine della procedura penale svizzera: l’imputato è presunto innocente e la detenzione preventiva è ammessa solo come ultima risorsa, quando misure meno afflittive non sono sufficienti. L’obiettivo è assicurare l’ordine dell’indagine senza anticipare una pena.

Nel Vallese cresce l’indignazione pubblica, con la stampa che parla di “paese del dolore e della colpa”, mentre emergono dubbi sulla legittimità di alcuni magistrati ritenuti troppo coinvolti nel contesto locale. In parallelo, il Comune di Crans-Montana ha ammesso l’assenza di controlli per cinque anni, dato che alimenta la pressione delle famiglie e rafforza la richiesta di vigilanza sulle prossime mosse dell’accusa e sulle eventuali modifiche delle misure coercitive.

FAQ

  • Quali misure sono state imposte a Jessica Moretti?
    Obbligo di firma giornaliero, ritiro del passaporto e cauzione da quantificare.
  • Perché non è stato disposto il carcere in via automatica?
    In Svizzera la detenzione preventiva è extrema ratio, applicata solo se misure meno gravose non bastano.
  • Qual è la posizione della procura su Jacques Moretti?
    Richiesta di carcere o, in subordine, misure alternative efficaci a evitare la fuga.
  • Qual è il principio giuridico richiamato dai giudici?
    Presunzione d’innocenza e priorità a misure sostitutive rispetto alla detenzione preventiva.
  • Cosa ha ammesso il Comune di Crans-Montana?
    Nessun controllo sul locale negli ultimi cinque anni.
  • Qual è il clima nell’opinione pubblica vallesana?
    Forte indignazione e richieste di trasparenza sull’operato degli inquirenti.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Riferimenti a ricostruzioni e titoli pubblicati dalla stampa vallesana e da media nazionali; ispirazione dall’articolo indicato in input.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com