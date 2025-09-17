Plan ₿ Network lancia tre corsi innovativi in arrivo a ottobre per appassionati di criptovalute

Calendario dei nuovi corsi in arrivo a ottobre

Plan ₿ Network annuncia il rilascio di un nuovo calendario formativo concentrato sul mese di ottobre 2025, con un’offerta educativa rivolta sia a principianti sia a utenti con competenze intermedie. Il programma prevede tre corsi distinti, ognuno focalizzato su aspetti chiave della gestione e sicurezza del Bitcoin. Le attività includono sessioni in presenza e formazione online, mirate a garantire un apprendimento approfondito e pratico, rispondendo alle esigenze di un pubblico desideroso di sviluppare conoscenze tecniche avanzate e strategie operative efficaci nel settore delle criptovalute.

L’inizio del calendario è fissato per il 7 e 8 ottobre con la seconda edizione di Mastering Bitcoin Self-Custody, Sicurezza e Strategie, un corso di livello intermedio che si svolgerà a Lugano in presenza. Questa formazione, guidata da esperti come Marco Caldana e Davide Baraldi, approfondirà le procedure autonomamente gestite per la custodia sicura dei bitcoin, consolidando le competenze già apprezzate nella prima edizione andata esaurita.

Subito dopo, dal 9 ottobre, sarà disponibile il corso online Electrum Bitcoin Wallet, destinato ai principianti interessati all’uso pratico di uno dei wallet più diffusi nell’ecosistema Bitcoin. L’iniziativa vede la partecipazione dei docenti Michele Gandolfi e f205sats e si focalizza sulla gestione quotidiana delle transazioni, offrendo un percorso formativo accessibile e funzionale.

Il ciclo di ottobre si chiuderà il 27 con il corso Strategie di Sicurezza Forensi per Bitcoin, previsto in presenza presso il PoW Hub di Lugano. Tenuto da Davide Baraldi, questo modulo di livello intermedio approfondirà tecniche avanzate per proteggersi da indagini forensi e mantenere al massimo l’anonimato nelle operazioni Bitcoin, un aspetto cruciale per la sicurezza personale nell’ambito delle criptovalute.

Dettagli e docenti dei corsi premium

Il programma formativo di Plan ₿ Network per ottobre 2025 si avvale di professionisti di alto profilo con competenze specifiche nel campo della sicurezza e gestione di Bitcoin. La seconda edizione del corso Mastering Bitcoin Self-Custody, Sicurezza e Strategie, tenuta in presenza a Lugano, vedrà la collaborazione di Marco Caldana di Arkadia e Davide Baraldi, noto consulente per la sicurezza informatica nel settore crypto. La loro esperienza garantisce un trattamento esaustivo delle tecniche avanzate di custodia autonoma, comprovate da un riscontro molto positivo nella prima edizione.

Per la formazione online, il corso Electrum Bitcoin Wallet sarà condotto da Michele Gandolfi e f205sats, due figure affermate nella comunità Bitcoin, che guideranno gli studenti attraverso l’utilizzo operativo e sicuro di Electrum, un wallet digitale largamente adottato. L’approccio didattico pratico, mirato a utenti con un livello base, ambisce a sviluppare solide competenze per una gestione quotidiana affidabile delle proprie transazioni.

Il percorso formativo si conclude con Strategie di Sicurezza Forensi per Bitcoin, under the expert guidance of Davide Baraldi. Questo corso propone un approfondimento specialistico sui metodi per fronteggiare indagini forensi mirate e sull’adozione di best practice per garantire anonimato e tutela della privacy nell’uso di Bitcoin. L’attenzione alla sicurezza digitale e alla protezione dei dati personali costituisce un elemento fondamentale per gli utenti più esperti che intendono operare in modo consapevole e protetto.

Missione e risultati di Plan ₿ Network

Plan ₿ Network si conferma una realtà cardine nella formazione specialistica su Bitcoin, perseguendo con determinazione la missione di diffondere una conoscenza approfondita e accessibile a un pubblico sempre più ampio. La piattaforma promuove la sovranità individuale attraverso l’educazione, offrendo spazi di apprendimento aperti a docenti qualificati che condividono un approccio trasparente e rigoroso. L’apertura verso collaborazioni esterne con esperti riconosciuti rafforza la qualità e l’ampiezza dell’offerta formativa.

Il successo dei corsi Plan ₿ Network nei primi mesi del 2025 testimonia l’interesse crescente verso una formazione tecnica e pratica su Bitcoin. Il corso introduttivo Trovarsi Ora, erogato in modalità on-demand, ha attratto oltre 150 iscritti, ottenendo valutazioni positive per l’efficacia didattica e la chiarezza nell’esposizione. Gli studenti evidenziano come l’esperienza formativa abbia permesso di comprendere appieno il valore della libertà insito nell’utilizzo di Bitcoin, sottolineando la centralità del percorso educativo nella costruzione di una reale autonomia digitale.

Secondo Marco Giorgetti, responsabile dei corsi premium, Plan ₿ Network si pone come punto di riferimento per l’innovazione formativa nel settore crypto. Il rilancio delle attività premium non solo amplia l’offerta, ma mira a consolidare la piattaforma come una comunità di apprendimento dove l’open source e la libertà didattica sono valori fondanti. Questo approccio è essenziale per sviluppare competenze che permettano agli individui di navigare il mondo Bitcoin con sicurezza e consapevolezza, contribuendo a una più ampia diffusione della cultura digitale sovrana.