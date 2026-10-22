22 Ottobre 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Plan ₿ Forum riunisce a Lugano oltre cento speaker su Bitcoin

La notizia in sintesi Il Plan ₿ Forum torna a Lugano il 23 e 24 ottobre, con oltre cento speaker e cinque sale.

Bitcoin, Lightning, mining open source, sicurezza e intelligenza artificiale attraversano il programma delle due giornate.

Paolo Ardoino interverrà sabato due volte; previste masterclass, laboratori e un incontro sulle firme resistenti ai computer quantistici.

Spazio 21 propone oltre 50 workshop in italiano; in città anche Run For Hal, Satoshi Spritz e Plan ₿ Week.

Lo sviluppo di Bitcoin, la sicurezza degli strumenti per utilizzarlo e l’incontro con l’intelligenza artificiale sono al centro del Plan ₿ Forum 2026, in programma a Lugano venerdì 23 e sabato 24 ottobre. L’agenda riunisce oltre cento speaker e si distribuisce su cinque sale, affiancando confronti sul protocollo e sulla finanza a lezioni introduttive e laboratori pratici. Fra gli argomenti figurano i pagamenti tra agenti automatici, le firme crittografiche resistenti ai computer quantistici, il mining open source e la protezione dei portafogli digitali.

La conferenza, la cui prima edizione risale all’ottobre 2022, arriva dopo un appuntamento che lo scorso anno ha riunito oltre 4.000 partecipanti provenienti da 64 Paesi. Il programma 2026 coinvolge sviluppatori, imprenditori, economisti e rappresentanti delle istituzioni, con attività che proseguono anche fuori dagli spazi del Forum. La componente tecnica attraversa entrambe le giornate: dalle regole della rete Bitcoin alla custodia delle chiavi, fino agli strumenti per utilizzare la moneta digitale nei pagamenti quotidiani.

Accessi, pre-registrazione e organizzazione delle cinque sale

Chi dispone già di un biglietto può effettuare la pre-registrazione giovedì 22 ottobre, dalle 15 alle 19, al Palazzo dei Congressi. Venerdì i desk apriranno alle 8: per la registrazione occorre presentare il codice QR ricevuto via email. L’avvio del programma sul palco principale è fissato alle 9, con Joe Nakamoto.

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I keynote e i panel principali si svolgeranno in inglese, con traduzione simultanea in italiano. Le cuffie saranno distribuite sul posto. Per alcune attività pratiche sarà necessario portare il proprio computer portatile. Biglietti, agenda completa suddivisa per sala e mappe degli spazi sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

WAGMI Stage: è il palco principale, riservato a keynote, panel e dibattiti. La sigla riprende l’espressione “We’re all gonna make it”, ossia ce la faremo tutti.

P2P Stage: ospita incontri con un orientamento tecnico e imprenditoriale, dai pagamenti alle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Hal Finney Room: accoglie masterclass soprattutto di livello introduttivo e intermedio. È intitolata a Hal Finney, che nel 2009 ricevette bitcoin da Satoshi Nakamoto.

da Satoshi Nakamoto. UTXO Room: concentra i laboratori e gli approfondimenti più tecnici. UTXO indica gli output delle transazioni non ancora spesi, utilizzabili in successive transazioni.

Mempool Stage: durante il Forum ospita registrazioni di podcast davanti al pubblico; nella tenda si svolgono anche gli appuntamenti musicali serali.

Venerdì 23 ottobre: WAGMI Stage, progetto Lugano e sviluppo di Bitcoin

La prima giornata si apre con un aggiornamento sul progetto Plan ₿, avviato nel marzo 2022 dalla Città di Lugano e da Tether con l’obiettivo di sviluppare in città un polo dedicato a Bitcoin. La sessione iniziale collega quindi il programma della conferenza alle attività del territorio, prima di passare alle questioni tecnologiche, economiche e organizzative della rete.

Alle 9 Joe Nakamoto dà inizio all’evento sul palco principale.

La sessione “Update” coinvolge Michele Foletti, sindaco di Lugano; Pietro Poretti, direttore della Divisione sviluppo economico della Città di Lugano; e Marco Dal Lago, Chief Expansion Officer di Tether . Il confronto riguarda l’avanzamento del progetto Plan ₿.

. Il confronto riguarda l’avanzamento del progetto Plan ₿. Dalle 10 il programma prevede, fra gli interventi, quelli di Samson Mow e Adam Back. Per Mow è annunciato il ritorno al Forum; Back, inventore di Hashcash, ripercorre il proprio “viaggio cypherpunk”. Hashcash è il meccanismo richiamato nel documento fondativo di Bitcoin .

. Jaromil presenta la visione della Fondazione Plan ₿, affrontando il rapporto fra adozione di Bitcoin e sovranità tecnologica.

Altri incontri riguardano il contributo delle comunità locali alla diffusione di Bitcoin, le prospettive del mining e il rapporto con il sistema bancario.

Il programma comprende inoltre il futuro delle regole del protocollo, il finanziamento degli sviluppatori, l’ autocustodia dei bitcoin e il confronto con gli immobili come bene rifugio.

dei bitcoin e il confronto con gli immobili come bene rifugio. Nel pomeriggio Saifedean Ammous e Guido Brera discutono il rapporto fra Bitcoin e intrattenimento . Modera Silvia Berzoni, Financial Executive Editor di Chora Media.

. Modera Silvia Berzoni, Financial Executive Editor di Chora Media. Elizabeth Stark e Jimmy Song intervengono sul rapporto fra Bitcoin e intelligenza artificiale.

Le sessioni sul protocollo e sul finanziamento degli sviluppatori affrontano due aspetti distinti: le regole condivise dalla rete e le risorse necessarie a sostenere il lavoro sul software. Il tema dell’autocustodia riguarda invece il controllo diretto delle chiavi che consentono di utilizzare i propri bitcoin, un argomento ripreso anche nelle sale dedicate alla formazione.

Venerdì 23 ottobre: P2P Stage, pagamenti e agenti automatici

Il P2P Stage affronta l’uso concreto di Bitcoin e gli strumenti che possono affiancarlo. La prima giornata mette insieme pagamenti, gestione patrimoniale e giurisdizioni, per poi spostarsi verso le interfacce tra cervello e computer e le operazioni eseguite da sistemi automatici.

Un incontro affronta il tema “come vivere usando soltanto bitcoin”, concentrandosi sull’impiego della moneta digitale nella quotidianità.

Le stablecoin, ossia strumenti concepiti per mantenere un valore stabile rispetto a un riferimento, rientrano fra gli argomenti della giornata.

Il programma considera il ruolo di Bitcoin nella gestione dei grandi patrimoni familiari.

Sono previsti approfondimenti sui pagamenti riservati su larga scala e sull’incidenza delle diverse giurisdizioni.

La parte dedicata all’intelligenza artificiale comprende le interfacce tra cervello e computer e i pagamenti tra agenti automatici.

Quest’ultimo tema porta la discussione oltre il pagamento avviato direttamente da una persona: al centro ci sono agenti software che effettuano operazioni di pagamento. Il programma affianca così all’adozione individuale una riflessione sull’interazione economica fra sistemi automatici, senza limitare l’intelligenza artificiale agli strumenti di conversazione o di produzione di contenuti.

Sabato 24 ottobre: WAGMI Stage, Ardoino, software e sicurezza

Paolo Ardoino, CEO di Tether, è atteso due volte sul palco principale nella seconda giornata. Il primo intervento è previsto al mattino, mentre il secondo appuntamento ha un orario indicato alle 16.30. Intorno a questi incontri, l’agenda spazia dalle scelte degli investitori istituzionali alle minacce informatiche, passando per il commercio fra privati e lo sviluppo del software di Bitcoin.

Al mattino Ardoino presenta “Tether – A Psychohistory Implementation”, titolo che richiama la psicostoria del ciclo della Fondazione di Isaac Asimov.

Un incontro prende in esame l’esperienza di un fondo pensione svizzero che ha scelto Bitcoin.

Il commercio diretto tra privati figura fra i temi della giornata.

Giacomo Zucco modera un panel sull’impatto geopolitico della moneta digitale.

Il programma affronta la tokenizzazione degli asset tradizionali, cioè la loro rappresentazione attraverso token digitali.

Altri appuntamenti riguardano lo sviluppo del software di Bitcoin e le nuove minacce informatiche associate all’era dell’intelligenza artificiale.

Un confronto considera la convivenza fra cultura cypherpunk e finanza tradizionale.

Raphael Zagury interviene su Twenty One Capital.

Mark Moss affronta il ruolo di Bitcoin nell’economia delle macchine.

Alle 16.30 Ardoino partecipa a una “fireside chat” con Silvia Berzoni, Financial Executive Editor di Chora Media.

Il dibattito conclusivo sulle aziende che accumulano bitcoin in bilancio mette a confronto Jimmy Song e Alexandre Laizet, con la moderazione di Stephan Livera.

Il richiamo all’economia delle macchine si collega al filone dei pagamenti automatizzati presente anche sul secondo palco. Le sessioni sulle minacce informatiche e sul software affrontano invece la protezione e la manutenzione degli strumenti: questioni diverse da quelle finanziarie, ma presenti nella stessa agenda dedicata all’utilizzo di Bitcoin.

Sabato 24 ottobre: P2P Stage, Lightning e firme resistenti ai computer quantistici

La seconda giornata del P2P Stage torna sui pagamenti quotidiani e dedica spazio all’infrastruttura tecnica. Il programma comprende Lightning, la rete per i pagamenti collegata a Bitcoin, e l’intelligenza artificiale “sovrana”, con particolare attenzione ai sistemi eseguiti in locale anziché attraverso servizi cloud.

Le economie circolari sono affrontate come esperienze orientate a utilizzare Bitcoin negli scambi di ogni giorno.

Mining e rete Lightning rientrano negli approfondimenti tecnici della giornata.

Una parte del programma riguarda l’intelligenza artificiale che funziona localmente, senza dipendere dal cloud.

È previsto un incontro sullo sviluppo di firme crittografiche di Bitcoin resistenti ai computer quantistici.

La sicurezza degli smartphone è un altro degli argomenti annunciati.

Il programma include le radici svizzere della Scuola austriaca di economia.

Un confronto è dedicato al rapporto fra università e adozione.

Le firme crittografiche servono ad autorizzare le transazioni: il tema della resistenza ai computer quantistici riguarda quindi uno degli strumenti alla base della loro sicurezza. L’AI locale sposta invece l’attenzione sul luogo in cui viene eseguito il software, distinguendo l’elaborazione sul proprio dispositivo dall’utilizzo di infrastrutture cloud. Il programma tratta questi argomenti come ambiti di approfondimento, senza annunciare l’introduzione di specifiche modifiche al protocollo.

Venerdì e sabato: Hal Finney Room, dalle chiavi alla fiscalità

La Hal Finney Room propone un percorso prevalentemente introduttivo e intermedio. Accanto alla spiegazione dei concetti di base, gli incontri affrontano la comunicazione, la protezione dell’accesso ai fondi e alcuni aspetti economici e filosofici del denaro. Per venerdì è indicato un confronto fra imprenditori; sabato il calendario comprende la sessione SatoShe e approfondimenti su fiscalità, mining e privacy.

Le masterclass comprendono come spiegare Bitcoin a un vicino interessato, il suo significato nei momenti di crisi e le modalità per comunicarlo.

Un filone formativo riguarda la protezione delle chiavi di accesso ai propri fondi.

Carlo Lottieri propone una lettura filosofica del denaro attraverso Emmanuel Lévinas.

Venerdì Pietro Poretti, direttore della Divisione sviluppo economico della Città di Lugano, modera un panel fra imprenditori che hanno scelto Lugano.

Sabato, dalle 10.15, si svolge “SatoShe”, sessione pensata per le donne.

Gli altri incontri del sabato comprendono la fiscalità delle criptovalute in Svizzera, il mining e la nascita di una startup.

Sono previsti approfondimenti sull’impiego del calore prodotto dal mining per riscaldare la casa e sulla privacy nella rete Lightning.

Il mining viene quindi affrontato anche dal punto di vista dell’impiego del calore generato dalle apparecchiature. La protezione delle chiavi, invece, collega la formazione di base alla sicurezza: custodire bitcoin richiede di gestire le credenziali crittografiche che permettono di disporne, tema che trova ulteriori applicazioni pratiche nella UTXO Room.

Venerdì e sabato: UTXO Room, hardware wallet e laboratori

La UTXO Room concentra gli appuntamenti più tecnici e le attività operative. Il programma va dalla sicurezza dei wallet, i portafogli usati per gestire le chiavi e le transazioni, fino alle modalità per trasmettere transazioni senza internet. Un altro tema riguarda la successione: come consentire ai familiari di accedere ai bitcoin.

Gli incontri affrontano la sicurezza dei portafogli digitali e il rapporto fra intelligenza artificiale e cybersecurity.

Il mining open source rientra fra gli argomenti tecnici, con attenzione a strumenti il cui codice o progetto è accessibile.

Il programma comprende nuovi protocolli di pagamento e transazioni inviate senza internet.

Una sessione affronta l’eredità dei bitcoin e l’accesso ai fondi da parte dei familiari.

Venerdì pomeriggio è previsto un laboratorio di novanta minuti per assemblare un portafoglio hardware.

Per alcune sessioni i partecipanti devono portare il proprio computer portatile.

Il laboratorio sul portafoglio hardware è dedicato all’assemblaggio di un dispositivo fisico per la gestione delle chiavi. La questione dell’eredità porta invece l’autocustodia su un terreno organizzativo: non soltanto proteggere l’accesso ai fondi, ma predisporre il modo in cui tale accesso potrà essere trasferito ai familiari.

Venerdì e sabato: Mempool Stage, podcast e programma serale

Durante il Forum il Mempool Stage ospita podcaster del settore, che registrano le proprie trasmissioni davanti al pubblico. La tenda diventa poi lo spazio delle serate, con concerti, DJ set, un’esibizione con sassofono dal vivo e uno spettacolo di droni.

Venerdì alle 19.30 la serata si apre con DJ Surax.

Venerdì dalle 20.30 alle 23 è in programma il concerto Proof of Rock.

Sabato alle 18.30 comincia il set di DJ SuperNic.O.

Sabato alle 20 è previsto lo spettacolo di droni.

A seguire si tiene un set con sassofono dal vivo.

La chiusura del sabato è affidata a Giovanni Ursoleo, Alex Donati e Robot Laser, fino a mezzanotte.

Venerdì e sabato: Spazio 21, workshop in italiano all’Asilo Ciani

Il programma cittadino comprende anche attività accessibili a chi non partecipa al Forum. Fra queste c’è Spazio 21, all’Asilo Ciani: la rassegna si svolge venerdì e sabato, è gratuita, aperta al pubblico e interamente in italiano. Sono annunciati oltre 50 workshop, organizzati per livello di difficoltà.

Gli incontri affrontano autocustodia e nodi, cioè i software che partecipano alla verifica delle regole e delle transazioni della rete.

Il programma comprende mining, transazioni e rete Lightning.

Privacy e software open source costituiscono altri filoni dei workshop.

Fra i relatori figurano Giacomo Zucco, Jaromil, S₿AM e Max Musumeci, coinvolti nel programma formativo sui temi della rassegna.

La suddivisione per difficoltà distingue l’offerta di Spazio 21 da una sequenza unica di conferenze: gli argomenti vanno dalle basi della custodia agli strumenti software e ai pagamenti. Per i relatori citati non sono specificati gli abbinamenti ai singoli workshop.

Gli appuntamenti in città: Run For Hal, Satoshi Spritz e Plan ₿ Week

Le iniziative esterne alle sale iniziano prima dell’apertura del Forum e proseguono dopo la sua conclusione. Il calendario comprende una corsa a sostegno della ricerca sulla SLA, un incontro in Piazza Cioccaro e la finale del Cypher Tank.

Giovedì 22 ottobre Piazza Cioccaro ospita il Satoshi Spritz Speciale.

Venerdì 23 ottobre alle 7 parte da Villa Ciani la “Run For Hal”: una corsa di cinque chilometri aperta a tutti, a sostegno della ricerca sulla SLA, la malattia che colpì Hal Finney.

La Plan ₿ Week, iniziata il lunedì precedente al Forum, prosegue fino al 28 ottobre.

Il 26 e il 27 ottobre il PoW.space ospita la finale della seconda edizione del Cypher Tank.

Per organizzare la partecipazione, i riferimenti pratici sono dunque la pre-registrazione del giovedì al Palazzo dei Congressi, l’apertura dei desk alle 8 di venerdì e l’avvio del palco principale alle 9. Chi intende seguire i laboratori deve verificare le sessioni che richiedono un portatile; per keynote e panel principali è prevista la traduzione simultanea in italiano. L’agenda sala per sala e le mappe pubblicate sul sito ufficiale completano le informazioni necessarie per muoversi fra conferenze, masterclass e appuntamenti cittadini.