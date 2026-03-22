Home / NEWS / Pilota completa volo intercontinentale di 13 ore con salma di passeggera anziana deceduta a bordo

Morte improvvisa su volo British Airways da Hong Kong a Londra: cosa è accaduto

Una passeggera sessantenne è morta improvvisamente a bordo di un volo British Airways BA32, operato con un Airbus A350-1000, decollato da Hong Kong e diretto a Londra Heathrow. L’episodio è avvenuto circa un’ora dopo il decollo, durante la fase iniziale del volo intercontinentale.

Il comandante, dopo la constatazione del decesso, ha deciso di non effettuare un atterraggio di emergenza e di proseguire verso il Regno Unito, con ulteriori 12 ore e mezza di volo.

La gestione della salma, spostata nella zona di servizio posteriore dell’aereo, ha creato disagio tra passeggeri ed equipaggio, anche a causa di un odore sempre più intenso sviluppatosi nelle ore successive. L’aeromobile è atterrato regolarmente a Londra all’alba, dove sono intervenute le forze di polizia britanniche.

In sintesi:

Donna sessantenne muore a bordo del volo BA32 da Hong Kong a Londra .

da a . Il comandante decide di non deviare la rotta e prosegue per 12 ore e mezza.

La salma viene isolata nella galley posteriore, con forte disagio per odori.

Atterraggio a Heathrow, intervento polizia e verifiche a bordo per 45 minuti.

Decisioni in volo, gestione della salma e reazioni dei passeggeri

Dopo la constatazione del decesso della passeggera, l’equipaggio di cabina ha escluso l’ipotesi iniziale, proveniente dalla cabina di pilotaggio, di collocare il corpo in una toilette dell’aereo. La scelta è stata ritenuta inidonea dal personale di bordo per ragioni di sicurezza operativa e di rispetto della salma.

La soluzione adottata è stata l’isolamento del corpo nella galley di servizio posteriore dell’Airbus A350-1000, avvolto con materiali presenti a bordo e posizionato lontano dalla vista diretta degli altri passeggeri. Tuttavia, il pavimento di quell’area era riscaldato: il calore, protratto per molte ore di volo, avrebbe accelerato i processi biologici post-mortem, generando un odore molto intenso nella parte finale della cabina, come riferito da diverse testimonianze.

Secondo quanto riportato dai media britannici, a bordo si è creato un clima di forte sgomento, in particolare tra i familiari della vittima e tra gli assistenti di volo, chiamati a tutelare al tempo stesso dignità della defunta, comfort degli altri passeggeri e rispetto dei protocolli interni della compagnia.

Atterraggio a Heathrow, indagini e implicazioni per la sicurezza aerea

Il volo BA32 è atterrato regolarmente all’alba all’aeroporto di Londra Heathrow, dove l’aeromobile è stato immediatamente raggiunto dalla polizia britannica. Ai passeggeri è stato chiesto di rimanere seduti ai propri posti per circa 45 minuti, il tempo necessario per le prime verifiche di rito e la rimozione della salma.

Un portavoce di British Airways ha dichiarato che *“un nostro cliente è purtroppo deceduto a bordo e il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Stiamo supportando l’equipaggio e tutte le procedure sono state seguite correttamente”*.

L’episodio riporta l’attenzione sui protocolli seguiti dalle compagnie aeree in caso di decessi in volo su rotte a lungo raggio, dove la scelta se deviare o meno dipende da molteplici fattori: condizioni mediche del passeggero, posizione dell’aeromobile, disponibilità di aeroporti idonei e valutazioni di sicurezza complessiva per tutti gli occupanti.

FAQ

Cosa succede se un passeggero muore durante un volo di linea

Generalmente l’equipaggio tenta la rianimazione, poi isola la salma in un’area discreta, seguendo i protocolli interni e informando le autorità dell’aeroporto di arrivo.

Perché il comandante può decidere di non atterrare d’emergenza

Il comandante valuta distanza dagli aeroporti idonei, condizioni meteo, sicurezza globale del volo e probabilità di salvare il passeggero, seguendo linee guida della compagnia.

Dove viene collocata di solito una salma su un aereo

Di norma la salma viene posizionata in una galley o in una fila isolata, coperta e lontana dalla vista, evitando se possibile l’uso delle toilette.

I passeggeri possono rifiutarsi di restare a bordo in questi casi

No, durante il volo devono attenersi alle istruzioni dell’equipaggio; eventuali richieste o reclami vengono gestiti dopo l’atterraggio, secondo procedure della compagnia.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.