Omicidio Garlasco, Sempio rompe il silenzio a Verissimo e scuote il caso con una rivelazione shock

Intervista e status dell’indagine

Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio di Garlasco, a Verissimo definisce sé stesso “un colpevole desiderato” e prevede il rinvio a giudizio con approdo all’udienza preliminare. Ribadisce fiducia nel proscioglimento, ritenendo insufficienti gli elementi per sostenere il processo. Indica la possibilità di chiedere un interrogatorio, “se sarà il caso”.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Descrive un doppio binario: da un lato un percorso giudiziario “lineare”, dall’altro una narrazione mediatica polarizzata, con “tifoserie” e sospetti che si alimentano sui social. Parla di una trasformazione del caso in “serie tv” e di un clima ostile in rete, mentre nella vita quotidiana non percepisce odio. Evidenzia che ogni notizia a lui favorevole viene letta come frutto di un “trucco”.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Ricostruisce il momento della nuova iscrizione nel registro degli indagati: una telefonata dei carabinieri, la notifica di un atto e l’impatto immediato sulla famiglia. Racconta di aver portato il documento ai genitori, consapevole di “esserci dentro, di nuovo”, tra caos e sospensione. Sottolinea la scelta di procedere con prudenza nella fase che precede l’udienza preliminare, senza iniziative eclatanti.

Dna, impronte e contestazioni tecniche

Sotto le unghie di Chiara Poggi è stata rilevata una traccia di Dna compatibile con la linea maschile di Andrea Sempio, emersa in una sola replica delle analisi, mentre nelle altre non compare. Sempio richiama l’archiviazione del 2017, quando il pm evidenziò che le perizie a lui sfavorevoli si basavano su quella singola replica. La difesa considera il dato non univoco e contestabile nel metodo e nella riproducibilità del campionamento.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Al centro della discussione anche un’impronta sul muro che conduce alla taverna. Pure ammettendone l’attribuzione a Sempio, non risulta insanguinata e insiste su una superficie dove sono state riscontrate tracce di più soggetti, tra cui familiari e carabinieri. È una zona della scala in cui appoggiarsi era ritenuto usuale, ridimensionando l’eventuale valenza indiziante dell’impronta isolata.

Su presunti precedenti accessi alle stanze della casa, Sempio nega ricordi compatibili con un ingresso nella camera dei genitori di Chiara. La prospettiva difensiva sottolinea l’assenza di elementi tecnici coerenti e ripetibili che colleghino in modo diretto l’indagato alla scena del crimine, insistendo sulla necessità di una valutazione prudente delle tracce singole e decontestualizzate.

FAQ

  • D: Qual è il punto principale sul Dna?
    R: Una traccia maschile compatibile con Sempio compare in una sola replica, assente nelle altre.
  • D: Cosa sostiene la difesa sulla ripetibilità delle analisi?
    R: Che il dato non è univoco e risente di limiti di metodo e riproducibilità.
  • D: Che valore ha l’impronta sul muro verso la taverna?
    R: Non è insanguinata e si trova in un’area con impronte di più persone, quindi di scarso peso indiziante.
  • D: Sono emerse altre impronte rilevanti?
    R: Sì, impronte di familiari e carabinieri nella stessa zona, segno di uso comune della scala.
  • D: Sempio ammette un legame con la stanza dei genitori?
    R: No, afferma di non ricordare di essere mai entrato in quella stanza.
  • D: La difesa chiede nuove perizie?
    R: Punta su una lettura prudente degli esiti e sulla scarsa coerenza delle tracce isolate.
  • D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento?
    R: Verissimo – Canale 5 (mediaset.it).

Vita privata, alibi e strategia difensiva

Andrea Sempio respinge l’idea di un interesse sentimentale per Chiara Poggi: racconta un rapporto limitato ai saluti, legato all’amicizia con il fratello della vittima. Sostiene di non ricordare ingressi nella stanza dei genitori di Chiara, elementi che la difesa considera coerenti con una frequentazione circoscritta.

Per l’alibi, mostra il biglietto di un parcheggio a Vigevano, conservato il giorno dell’omicidio per documentare gli spostamenti. Lo definisce una scelta prudente, comune ad altri che hanno archiviato scontrini e documenti di lavoro per eventuali verifiche.

Sul piano legale, ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati e si è affidato a nuovi difensori: decisione “sofferta”, motivata da divergenze sulla linea, giudicata troppo aggressiva. Preferisce una gestione graduale dei diritti difensivi, senza mosse eclatanti.

FAQ

  • D: Sempio aveva una relazione o un’infatuazione per Chiara Poggi?
    R: No, riferisce solo saluti occasionali legati all’amicizia con il fratello.
  • D: È mai entrato nella stanza dei genitori di Chiara?
    R: Afferma di non ricordare di esserci mai entrato.
  • D: Qual è il contenuto dell’alibi di Sempio?
    R: Un biglietto di parcheggio a Vigevano, conservato il giorno del delitto.
  • D: Perché ha tenuto il ticket del parcheggio?
    R: Per corroborare i propri spostamenti in previsione di controlli.
  • D: Ha cambiato avvocato? Per quale motivo?
    R: Sì, per divergenze sulla strategia, ritenuta troppo aggressiva.
  • D: Qual è l’approccio difensivo attuale?
    R: Esercizio dei diritti con cautela, senza iniziative clamorose.
  • D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento?
    R: Verissimo – Canale 5 (mediaset.it).

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com