Paolo Internicola, General Manager di Pasta Noodles Co.

Paolo Internicola è un imprenditore italiano che sta rivoluzionando il mercato americano dei ready-made foods con Pasta Noodles, un prodotto innovativo che unisce la facilità di preparazione, la qualità degli ingredienti e la tecnologia di produzione italiana.

Dopo aver trascorso molti anni negli Stati Uniti, Internicola ha notato la crescente richiesta di pasti pronti di alta qualità, ma ha anche rilevato la mancanza di prodotti che rispondessero a queste esigenze. Così ha deciso di mettere la sua passione per la cucina e la sua esperienza nel settore alimentare al servizio di un’idea innovativa: Pasta Noodles.

In questa intervista, Internicola ci parlerà del processo di sviluppo di questo prodotto, delle sfide affrontate nel lanciarlo sul mercato americano e delle prospettive future per il suo business.

Come è venuta l’idea di creare i Pasta Noodles?

L’idea parte dall’esigenza di avere una pasta italiana di qualità pronta in pochi minuti. Abbiamo notato che sul mercato americano mancava un prodotto di qualità che rispettasse la tradizione culinaria italiana. Da qui l’idea di distribuire Pasta Noodles, un prodotto innovativo che unisce semplicità di preparazione, ingredienti di altissima qualità e tecnologia di produzione italiana.

Come avete fatto a realizzare un prodotto così innovativo e di alta qualità?

Abbiamo lavorato con la Storci SpA, industria leader negli impianti di produzione di pasta secca, instancabilmente per trovare la giusta combinazione di ingredienti e tecnologia di produzione che potesse valorizzare al massimo la pasta italiana, collaborando con esperti del settore per creare un prodotto che rispettasse la tradizione culinaria italiana e soddisfacesse le esigenze dei consumatori americani.

Quali sono i punti di forza dei Pasta Noodles rispetto ai prodotti ispirati alla cucina orientale presenti sul mercato?

I Pasta Noodles sono basati su una tecnologia di produzione innovativa che consente di valorizzare al massimo la pasta ready-made sia sotto l’aspetto del gusto che quello nutrizionale. Inoltre, sono cotti al vapore, quindi molto più sani rispetto al ramen orientale che viene precotto con olio da frittura. Infine, i Pasta Noodles sono realizzati con ingredienti di alta qualità, tra cui semola di grano duro italiana e ortaggi freschi, per garantire un gusto autentico e un’esperienza di gusto superiore.

Come avete fatto conoscere i Pasta Noodles ai consumatori americani?

Stiamo lavorato molto per far conoscere i Pasta Noodles ai consumatori americani, partecipando a fiere del settore alimentare e organizzando eventi di degustazione in diversi punti vendita. Inoltre, abbiamo collaborato con importanti rivenditori di alimentari per distribuire i nostri prodotti in tutti gli Stati Uniti e abbiamo creato una forte presenza online per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Abbiamo inoltre, e ne siamo orgogliosi, ricevuto un ottimo feedback da più comunità di italoamericani che, conoscendo bene il prodotto originale, hanno confermato l’altissima resa dei Pasta Noodles.

Quali sono i piani futuri per Pasta Noodles?

Siamo molto ambiziosi per il futuro di Pasta Noodles e abbiamo in programma di espandere la nostra presenza sul mercato americano. Stiamo lavorando per ampliare la nostra gamma di prodotti, introducendo nuovi formati e gusti, e stiamo esplorando anche la possibilità di esportare i nostri prodotti in altri Paesi. La nostra missione è quella di far conoscere e apprezzare la pasta italiana di alta qualità in tutto il mondo.