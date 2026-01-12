Moretti nel mirino: nuove rivelazioni sulle doppie indagini nel Vallese che sconvolgono l’inchiesta

Contesto delle indagini nel Vallese

Sui Moretti, al centro di due procedimenti già avviati nel Vallese, è oggetto di verifiche che riguardano la solidità patrimoniale e gli standard di vigilanza applicati a operazioni con esposizione estera. Le attività degli inquirenti si concentrano sulla copertura delle partecipazioni oltreconfine con capitale di qualità primaria e sulla coerenza con i parametri fissati a livello federale.

Gli elementi acquisiti includono documentazione su strumenti ibridi di capitale e flussi societari collegati, con l’obiettivo di ricostruire la struttura di rischio e la compatibilità con i requisiti prudenziali. Le autorità cantonali supportano la raccolta di atti e l’analisi tecnico-contabile per definire l’esatta perimetrazione dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, il focus verte sull’adeguatezza del capitale proprio a fronte di partecipazioni internazionali e sull’eventuale ricorso a obbligazioni di tipo AT1 per l’assorbimento delle perdite. Le indagini valutano anche la trasparenza delle informative regolamentari e la tempestività degli aggiustamenti patrimoniali.

Resta centrale il confronto tra copertura integrale con mezzi propri e l’uso di strumenti subordinati, con test di resilienza applicati a scenari avversi. La verifica, ancora in corso, non ha prodotto rilievi conclusivi, ma indica l’esigenza di mappare con precisione esposizioni, garanzie e livelli di capitale disponibili a tutela della stabilità locale e della conformità normativa.

Reazioni politiche e istituzionali

Nel Vallese, le prime risposte istituzionali convergono su una linea di collaborazione con gli inquirenti e richiesta di massima trasparenza documentale. Le autorità cantonali hanno sollecitato chiarimenti puntuali sull’uso di capitale primario e sull’eventuale impiego di obbligazioni AT1, privilegiando un approccio prudenziale per le esposizioni transfrontaliere.

Rappresentanti politici locali chiedono criteri uniformi rispetto ai parametri federali, insistendo su una copertura robusta delle partecipazioni estere con mezzi propri per mitigare rischi di contagio. Alcune voci aprono però a soluzioni di compromesso che includano, entro limiti stringenti, strumenti subordinati come cuscinetto di assorbimento perdite.

Gli uffici di vigilanza cantonali coordinano tavoli tecnici con l’obiettivo di standardizzare i flussi informativi e accelerare i test di resilienza. Il confronto verte su tracciabilità dei flussi societari, granularità delle informative regolamentari e tempistiche degli adeguamenti patrimoniali in caso di stress.

A livello federale, il dibattito è improntato a coerenza e proporzionalità: rafforzare la copertura con capitale proprio senza penalizzare la continuità operativa. In parallelo, stakeholder istituzionali segnalano la necessità di linee guida interpretative per evitare arbitraggi tra capitale di qualità primaria e strumenti ibridi.

L’orientamento prevalente punta a un perimetro di vigilanza chiaro, con monitoraggi frequenti e indicatori precoci su esposizioni estere. La priorità condivisa resta la stabilità locale, con impegni formali a cooperare e a garantire verifiche indipendenti sulla qualità del capitale dichiarato.

Non emergono, al momento, posizioni favorevoli a deroghe ampie: il consenso politico appare vincolato a prove oggettive di tenuta patrimoniale e a informative tempestive verso le istituzioni competenti.

FAQ

Qual è l’oggetto principale delle verifiche? L’adeguatezza del capitale proprio a copertura di partecipazioni estere e l’uso di strumenti subordinati come le AT1 .

L’adeguatezza del capitale proprio a copertura di partecipazioni estere e l’uso di strumenti subordinati come le . Quali istituzioni sono coinvolte nel Vallese ? Autorità cantonali, uffici di vigilanza e organismi di inchiesta con coordinamento tecnico-contabile.

Autorità cantonali, uffici di vigilanza e organismi di inchiesta con coordinamento tecnico-contabile. Che posizione esprimono i rappresentanti politici? Richiedono trasparenza, criteri uniformi e prevalenza del capitale di qualità primaria, valutando limiti stringenti per strumenti ibridi.

Richiedono trasparenza, criteri uniformi e prevalenza del capitale di qualità primaria, valutando limiti stringenti per strumenti ibridi. Le autorità federali come intervengono? Promuovono coerenza con i parametri nazionali e proporzionalità nelle misure di copertura.

Promuovono coerenza con i parametri nazionali e proporzionalità nelle misure di copertura. Sono previste deroghe? Non risultano deroghe ampie; ogni flessibilità è subordinata a prove di solidità patrimoniale.

Non risultano deroghe ampie; ogni flessibilità è subordinata a prove di solidità patrimoniale. Qual è la priorità condivisa? Stabilità locale, monitoraggi frequenti e informative puntuali sulle esposizioni transfrontaliere.

Stabilità locale, monitoraggi frequenti e informative puntuali sulle esposizioni transfrontaliere. Qual è la fonte giornalistica citata? Riferimento ispirato a copertura “LIVE Svizzera” su requisiti patrimoniali e obbligazioni AT1, con discussione politica e cantonale.

Prospettive e possibili esiti

Gli scenari a breve termine prevedono rafforzamenti mirati del capitale di qualità primaria da parte di Sui Moretti, con possibili vincoli operativi sulle partecipazioni estere per ridurre l’assorbimento di rischio. In assenza di rilievi conclusivi, è plausibile l’imposizione di indicatori di allerta e soglie dinamiche di copertura patrimoniale.

Un compromesso tecnico potrebbe includere l’uso contingentato di strumenti subordinati AT1, fino a limiti fissati dal Vallese in coerenza con i parametri federali, subordinato a stress test periodici e informative granulari. Eventuali carenze di trasparenza potrebbero tradursi in requisiti addizionali di disclosure e reporting trimestrale.

Nel medio periodo, l’esito più probabile è l’adozione di un perimetro di vigilanza più stringente sulle esposizioni oltreconfine, con revisione delle politiche di concentrazione e definizione di cuscinetti anticiclici. Un’eventuale non conformità potrebbe sfociare in misure correttive, limitazioni temporanee a nuove operazioni e revisione delle metriche di rischio.

Se i test di resilienza confermassero adeguatezza patrimoniale, l’allentamento di alcune cautele resterebbe graduale, vincolato a verifiche indipendenti e allineamento costante con le linee guida federali. In tutti gli esiti, la tracciabilità dei flussi e la qualità del capitale dichiarato costituiranno il baricentro delle decisioni regolamentari.

