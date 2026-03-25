Home / SOCIAL MEDIA / Meta e Google riconosciute responsabili di favorire dipendenza da social nel verdetto storico di Los Angeles

Social, risarcimento record a Los Angeles contro Meta e Google

Una giuria di Los Angeles ha condannato Meta e Google, proprietaria di YouTube, a risarcire con 3 milioni di dollari la ventenne Kaley G.M..

Secondo i giudici, le piattaforme hanno favorito una forte dipendenza dai social, iniziata quando la ragazza aveva solo sei anni, causando ansia e depressione.

Il verdetto, emesso negli Stati Uniti nel 2026, riconosce la negligenza dei colossi della Silicon Valley nel non aver avvertito adeguatamente sui rischi per bambini e adolescenti.

La decisione potrebbe aprire la strada a nuove cause e spingere a un ripensamento del design di social e app, in particolare sulle funzioni di “scorrimento infinito” e sugli algoritmi di raccomandazione.

In sintesi:

Meta e Google condannate a 3 milioni di dollari per danni a una giovane utente.

Riconosciuta la dipendenza da social iniziata a sei anni, con gravi effetti psicologici.

Giuria: piattaforme progettate per incentivare uso incontrollato, senza adeguati avvertimenti.

Sentenza apre a nuove azioni legali e richiama il precedente dell’industria del tabacco.

La sentenza e la nuova frontiera della responsabilità dei social

Nel procedimento civile avviato da Kaley G.M. e dalla madre, la giuria composta da sette donne e cinque uomini ha stabilito che Meta e Google sono colpevoli di negligenza nella gestione di prodotti digitali rivolti ai minori.

Il design delle app, basato su “scroll infinito” e suggerimenti algoritmici, è stato ritenuto idoneo a incentivare un consumo compulsivo, a scapito della salute mentale dei giovani utenti.

I 3 milioni di dollari riconosciuti – il 70% a carico di Meta – coprono i soli danni morali e materiali; la giuria dovrà ora pronunciarsi sui danni punitivi per dolo o frode.

La difesa delle piattaforme, che invocava l’immunità federale relativa ai contenuti pubblicati dagli utenti, non è stata accolta: il fulcro della decisione riguarda il design stesso dei servizi e le scelte ingegneristiche che ne guidano l’utilizzo.

Il caso si inserisce in una strategia legale paragonata a quella adottata contro la Big Tobacco, che aveva mirato a dimostrare la natura intrinsecamente dannosa e assuefacente dei prodotti, al di là del comportamento individuale dei consumatori.

Per Meta il verdetto di Los Angeles arriva poche ore dopo un’altra pesante condanna in New Mexico, dove una giuria ha stabilito un risarcimento di 375 milioni di dollari – circa 10.000 dollari per ciascun teenager coinvolto – per non aver adeguatamente protetto i minori dai predatori online e per aver ingannato i consumatori sulla sicurezza delle piattaforme.

In aula aveva testimoniato lo stesso Mark Zuckerberg, che si era scusato per il mancato funzionamento dei filtri di Instagram sotto i 13 anni, ma le sue parole non hanno convinto i giurati.

Meta ha annunciato l’intenzione di valutare un ricorso: “Non siamo d’accordo e stiamo valutando le nostre opzioni legali”, ha dichiarato la società.

Di segno opposto la reazione dei legali di Kaley G.M., secondo cui per anni le aziende social avrebbero “tratto profitto prendendo di mira i minori e nascondendo le caratteristiche di design pericolose”.

Quali conseguenze per l’ecosistema dei social e per i minori

La decisione di Los Angeles può diventare un precedente chiave per centinaia, se non migliaia, di azioni collettive già in preparazione negli Stati Uniti.

In prospettiva, i colossi tecnologici potrebbero essere costretti a ripensare profondamente algoritmi di raccomandazione, sistemi di notifica e metriche di engagement.

Per famiglie, scuole e regolatori, il verdetto rafforza l’idea che l’impatto psicologico dei social sui minori non sia un effetto collaterale inevitabile, ma il risultato di precise scelte di design.

Se i tribunali continueranno a riconoscere un nesso diretto tra architettura delle piattaforme e danni alla persona, il settore tech si troverà di fronte a un bivio: riformare i propri modelli di business o affrontare un’ondata duratura di contenziosi e nuovi interventi normativi.

FAQ

Perché Meta e Google sono state condannate nel caso di Los Angeles?

Le società sono state condannate perché ritenute negligenti nel progettare piattaforme che incentivano l’uso compulsivo, causando danni psicologici gravi a una giovane utente iniziata ai social in età infantile.

Qual è l’importo del risarcimento deciso dalla giuria americana?

L’importo complessivo è di 3 milioni di dollari per danni morali e materiali, con circa il 70% del peso economico a carico di Meta e il resto attribuito a Google.

Cosa distingue questa causa dalle tradizionali azioni legali sui contenuti online?

Questa causa mira al design delle piattaforme, non ai singoli contenuti: scroll infinito, algoritmi e notifiche vengono considerati elementi strutturali capaci di generare dipendenza e danni alla persona.

Che impatto può avere la sentenza su altri procedimenti contro i social?

L’impatto può essere rilevante: il verdetto offre un modello giuridico replicabile in altre giurisdizioni, rafforzando cause collettive già in corso e richieste di regolamentazione più stringente sui servizi destinati ai minori.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.