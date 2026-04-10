Meloni accusa gli adulti sulla tutela dei minori online e ridimensiona il ruolo dei social network

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Europa tra innovazione tecnologica e regole: la sfida strategica sull’intelligenza artificiale

Al Centro Studi Americani di Roma, un confronto promosso da Meta e Adnkronos ha riunito governo, parlamentari, imprese e associazioni per discutere come l’Europa debba regolare l’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale e i dispositivi digitali avanzati.

Al centro del dibattito, aperto dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, la tensione tra tutela dei diritti e competitività industriale, in un contesto in cui l’accesso a salute, informazione e produzione dipende sempre più dalle tecnologie.

L’incontro si è svolto a Roma nel quadro del dibattito sulla nuova regolazione europea, con l’obiettivo di capire perché l’Unione rischi di arrivare tardi rispetto a Stati Uniti e Cina e come trasformare le regole da freno a leva di sviluppo.

In sintesi:

Confronto a Roma su regolazione europea di intelligenza artificiale e dispositivi digitali.

Timori per eccesso di norme che rallentano investimenti e competitività industriale.

Smart glasses e batterie simbolo del rischio per la leadership europea.

Proposto un “diritto all’innovazione” per cittadini e imprese europee.

Regole europee, smart glasses e diritto all’innovazione: cosa è emerso dal dibattito

Nel dibattito è stata denunciata l’“ipertrofia regolatoria” europea: norme numerose, iter lunghi, competenze frammentate tra Stati e autorità diverse, con il rischio di produrre regole superate già al momento dell’entrata in vigore.

Il caso dei dispositivi indossabili, in particolare gli smart glasses, è stato indicato come banco di prova decisivo. L’Europa, e l’Italia con EssilorLuxottica, conserva una rara leadership industriale nell’elettronica di consumo, ma misure come il Regolamento Ue sulla sostituibilità delle batterie potrebbero condizionare profondamente design, sicurezza e sostenibilità economica dei prodotti.

Più relatori hanno sottolineato che norme nate con finalità ambientali rischiano di mettere in crisi intere filiere, se non coordinate con esigenze tecnologiche e industriali. Da qui la richiesta di un cambio di paradigma: semplificare, armonizzare, e riconoscere un vero “diritto all’innovazione”, inteso come libertà di ricerca e impresa, ma anche diritto dei cittadini a beneficiare in tempi rapidi dei progressi tecnologici nei settori chiave, dalla sanità ai servizi digitali.

Prospettive future: ritardi europei, geopolitica e nuova agenda digitale

Il confronto romano ha evidenziato il ritardo europeo in intelligenza artificiale, infrastrutture digitali e capacità computazionale, proprio mentre cresce la domanda di potenza di calcolo ed energia.

In parallelo è stato sottolineato un nodo culturale: in Europa l’innovazione viene spesso letta come rischio da contenere, a differenza di Stati Uniti e Cina, dove è già al centro delle strategie economiche, industriali e militari.

La dimensione geopolitica appare decisiva: il ruolo globale dell’Unione dipenderà dalla capacità di bilanciare in modo credibile sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e sviluppo tecnologico, trasformando la regolazione in fattore abilitante e non in zavorra, in particolare nei settori ad alta velocità innovativa come l’IA generativa e i wearable.

FAQ

Che cosa è stato discusso al Centro Studi Americani di Roma?

È stato discusso il rapporto tra innovazione tecnologica, in particolare intelligenza artificiale e wearable, e regolazione europea, con focus su competitività, diritti e sostenibilità industriale.

Perché le norme europee sulle batterie preoccupano i produttori di smart glasses?

Preoccupano perché potrebbero imporre vincoli progettuali e di sostituibilità che incidono su design, sicurezza, costi e competitività delle filiere europee dei dispositivi indossabili.

Cosa si intende per “ipertrofia regolatoria” in Europa?

Si intende un eccesso di produzione normativa, procedure lente, autorità molteplici e regole frammentate tra Stati membri, che generano incertezza e rallentano investimenti.

Che cos’è il “diritto all’innovazione” proposto nel dibattito?

È il riconoscimento dell’innovazione come diritto: libertà di ricerca e impresa e accesso dei cittadini ai benefici tecnologici, analogamente ai diritti sociali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla regolazione europea?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.