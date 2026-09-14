Mama Insurance supera 2 milioni con Fastweb+Vodafone առաջնորդ

14 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Mama Insurance chiude un nuovo round guidato da Fastweb+Vodafone

La raccolta complessiva supera 2 milioni di euro

I fondi finanzieranno nuove polizze personali e prodotti per PMI

La piattaforma opera come MGA con sottoscrizione di Chubb

Mama Insurance, startup bolognese attiva nella distribuzione assicurativa digitale, ha chiuso un nuovo round di investimento guidato da Fastweb+Vodafone, con il supporto di Founders Factory e Vento. L’operazione porta la raccolta complessiva della società a oltre 2 milioni di euro, considerando equity, finanziamenti pubblici non diluitivi e debito.

Le risorse saranno destinate all’ampliamento dell’offerta oltre la polizza casa, con nuove linee assicurative personali e prodotti rivolti alle piccole e medie imprese. Mama Insurance è stata fondata da Tomorrow Labs S.r.l., ha sede a Milano e opera come Managing General Agent, con polizze sottoscritte dal gruppo assicurativo Chubb.

Il round e i piani di espansione

Secondo quanto comunicato dalla società, il nuovo investimento segue un primo ingresso di capitali nel 2025. La componente equity è guidata da Fastweb+Vodafone, Founders Factory e Vento; alla raccolta si affiancano fondi ottenuti attraverso bandi nazionali e regionali e forme di debito bancario.

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L’azienda concentra oggi la propria offerta sulla polizza casa, ma intende estenderla a coperture per famiglia, salute, animali domestici e attività d’impresa. Il comunicato non indica una data per il lancio delle nuove linee.

«L’Italia è l’unico grande mercato europeo senza un campione assicurativo digitale e AI-native. Lo stiamo diventando noi. La polizza casa è il punto di partenza, ma la nostra ambizione è costruire la piattaforma che protegge gli italiani in ogni dimensione della vita e dell’impresa: dalla casa agli animali domestici, dalla famiglia alla salute, fino all’uso dell’AI nel proprio business. La rinnovata fiducia di Fastweb+Vodafone e Founders Factory è il segnale più forte che questa visione è quella giusta – e che il momento per costruirla è adesso».

Leonida Fini Zarri, Fondatore e CEO di Mama Insurance, lega quindi l’operazione alla crescita della piattaforma su più categorie assicurative. Il sito della società è disponibile su Mama Insurance, mentre il profilo professionale indicato dall’azienda è quello su LinkedIn.

Polizze casa e canali distributivi

La società segnala che oltre il 50% delle famiglie italiane non dispone di una polizza casa. Nel comunicato viene inoltre citato il rapporto ANIA “L’Assicurazione Italiana 2024-2025”, secondo cui circa il 49% delle unità abitative italiane risultava assicurato contro il rischio incendio a marzo 2025.

Mama Insurance dichiara di utilizzare preventivi istantanei, coperture modulari e una procedura di acquisto online indicata in meno di due minuti. La distribuzione, secondo il piano illustrato, combina canale diretto digitale, agenti e broker, oltre a partnership embedded con brand consumer. Sono inoltre in sviluppo capacità distributive basate sull’intelligenza artificiale.

Le attività e gli aggiornamenti del progetto vengono pubblicati anche attraverso il canale Instagram della società.

https://www.instagram.com/mamainsurance.it/

Tra le fonti indicate nel materiale diffuso figurano anche il sito della testata assodigitale.it, la pagina www.assodigitale.it e il relativo sito web.

Le dichiarazioni degli investitori

Fastweb+Vodafone ha già partecipato al precedente investimento e descrive il nuovo apporto di capitale come parte della collaborazione su ricerca e sviluppo, intelligenza artificiale ed esperienza digitale dei clienti.

«Investire in Mama Insurance riflette l’impegno di lungo periodo di Fastweb+Vodafone nel sostenere gli innovatori italiani più ambiziosi e nell’esplorare come l’AI e le tecnologie digitali possano ridefinire intere categorie di servizi per consumatori e imprese in Italia. Mama rappresenta esattamente il tipo di iniziativa AI-native e di leader di settore che vogliamo contribuire a far nascere e crescere in Italia.»

Alessandro Magnino, Chief Strategy & Transformation Officer, Fastweb+Vodafone, ha commentato così il nuovo investimento.

«Mama Insurance fa parte della nuova generazione di società insurtech che stanno costruendo esperienze AI-native. Il suo obiettivo è rendere l’assicurazione più semplice, veloce e accessibile per i consumatori e le imprese italiane, affrontando lo storico protection gap del nostro Paese con un approccio nuovo e interamente digitale. Con il supporto di Founders Factory e Fastweb+Vodafone, Mama Insurance sta sviluppando un prodotto assicurativo di nuova concezione e siamo entusiasti di sostenerne la crescita in vista del lancio sul mercato».

Damian Routley, Chief Operating Officer, Founders Factory, collega invece il sostegno alla preparazione del lancio commerciale. Per Mama Insurance, il round costituisce la base finanziaria per sviluppare prodotti destinati sia ai privati sia alle PMI italiane.

FAQ

Chi ha investito in Mama Insurance?

Fastweb+Vodafone ha guidato il round, con il supporto di Founders Factory e Vento.

A quanto ammonta la raccolta complessiva?

La raccolta complessiva supera 2 milioni di euro tra equity, finanza pubblica non diluitiva e debito.

Quali prodotti lancerà Mama Insurance?

Nuove linee personali e prodotti dedicati alle PMI affiancheranno l’attuale offerta sulla polizza casa.

Chi sottoscrive le polizze Mama Insurance?

Chubb, gruppo assicurativo globale, sottoscrive le polizze della società che opera come Managing General Agent.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.