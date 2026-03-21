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Italia rafforza impegno sullo stretto di Hormuz: sostegno agli Usa e pressione diplomatica sull’Iran all’Onu

Italia rafforza impegno sullo stretto di Hormuz: sostegno agli Usa e pressione diplomatica sull’Iran all’Onu

Stretto di Hormuz, la strategia italiana tra prudenza diplomatica e pressioni alleate

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, ha scelto di sostenere politicamente gli Stati Uniti nella crisi dello Stretto di Hormuz, cruciale corridoio marittimo per il traffico energetico globale.
Roma, insieme a Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone, ha firmato un documento che si dice pronto a contribuire alla sicurezza del transito navale, ma esclude per ora qualsiasi coinvolgimento militare diretto.
La posizione, definita “politica” dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, punta sull’isolamento diplomatico dell’Iran alle Nazioni Unite e su un maggiore coordinamento con i Paesi arabi, in un contesto in cui Teheran minaccia le navi che attraversano lo Stretto senza autorizzazione.

In sintesi:

  • Nessun impegno militare italiano nello Stretto di Hormuz, solo sostegno politico e diplomatico.
  • Documento con Usa, Ue e Giappone per garantire la libertà di navigazione in fase post-conflitto.
  • Strategia basata su Onu, isolamento iraniano e coordinamento con i Paesi arabi.
  • Linea attendista criticata sia dagli interventisti sia dai difensori del diritto internazionale.

La linea di Roma tra sostegno agli Usa e ruolo delle Nazioni Unite

Secondo fonti di governo citate da Ilfattoquotidiano.it, l’Italia punta a “assicurare il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz” tramite negoziati politici, maggiore solidarietà agli americani e iniziative per l’isolamento degli iraniani in sede Onu.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha escluso “una missione dell’Italia per forzare il blocco”, chiarendo che il contributo potrà arrivare “ragionevolmente in una fase post-conflitto”, d’accordo con tutte le parti, “per difendere la libertà di navigazione”.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito: “Nessuna missione di guerra. Nessun ingresso a Hormuz senza una tregua e senza un’iniziativa multilaterale estesa”. Crosetto indica nelle Nazioni Unite la cornice giuridica indispensabile per qualsiasi operazione “pacifica e multilaterale”.

Antonio Tajani definisce l’intesa un “documento politico, non militare”, orientato a “creare le condizioni per garantire la libertà di circolazione marittima” attraverso “messaggi politici” e dialogo con tutte le parti coinvolte.

Rischi di inazione e impatto sulla credibilità internazionale di Roma

L’approccio italiano, basato su “messaggi politici” più che su iniziative diplomatiche concrete, viene letto dagli osservatori come una posizione attendista.

Da un lato non soddisfa gli ambienti interventisti: Donald Trump ha bollato come “codardi” i Paesi della Nato che rifiutano il supporto militare a Washington e Israele. Dall’altro, giuristi e sostenitori del diritto internazionale criticano l’Europa per l’assenza di una condanna esplicita per quella che considerano “un’aggressione deliberata” contro uno Stato sovrano, non motivata da un rischio imminente comprovato.

Il nodo irrisolto è se l’attuale linea – sostegno politico agli Usa, nessuna azione militare, ruolo affidato all’Onu – riuscirà realmente ad allentare la pressione di Teheran sui flussi commerciali nello Stretto o se, al contrario, alimenterà ulteriori tensioni regionali, con ricadute sulla credibilità internazionale di Roma e dell’Unione Europea.

FAQ

Cosa prevede il documento firmato dall’Italia sullo Stretto di Hormuz?

Il documento prevede un impegno politico per garantire la libertà di navigazione, senza obblighi militari, in coordinamento con Stati Uniti, partner europei, Giappone e quadro Onu.

L’Italia invierà navi militari nello Stretto di Hormuz?

Attualmente no. Il governo esclude missioni di guerra e qualsiasi ingresso a Hormuz senza tregua, mandato multilaterale esteso e chiaro quadro giuridico delle Nazioni Unite.

Qual è la posizione del governo Meloni sull’Iran in questa crisi?

Il governo sostiene l’isolamento diplomatico dell’Iran alle Nazioni Unite, rafforza il coordinamento con Paesi arabi e appoggia politicamente la linea statunitense sulla libertà di navigazione.

Perché la strategia italiana viene definita attendista dagli analisti?

Perché privilegia dichiarazioni politiche e cautela, evitando impegni operativi concreti e rinviando ogni possibile contributo sostanziale a una ipotetica fase post-conflitto.

Quali sono le fonti dell’analisi su Italia e Stretto di Hormuz?

L’analisi deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione su contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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