Home / EDITORE3 / Iran in crisi bellica, crollano i conti delle compagnie aeree: perdite record e numeri allarmanti

Guerra in Medio Oriente, aviazione globale sotto pressione tra costi e rischi

Le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente stanno colpendo l’intero comparto dell’aviazione civile e privata, soprattutto nell’area del Golfo, con effetti immediati su costi, rotte e disponibilità di carburante. Gli operatori di jet privati sono costretti a pagare premi aggiuntivi per coprire i “rischi di guerra”, mentre le grandi compagnie aeree vedono crescere la spesa per il jet fuel e subiscono pesanti perdite di capitalizzazione di Borsa. Il fenomeno si manifesta da quando il conflitto si è esteso con gli attacchi contro l’Iran, generando turbolenze sui mercati energetici globali e timori per futuri deficit di approvvigionamento. L’intero sistema dei collegamenti internazionali, in particolare sulle rotte tra Europa, Golfo e Asia, deve ora fare i conti con nuove incertezze operative e finanziarie.

In sintesi:

Premi assicurativi per jet privati fino a 50.000 dollari per operare nel Golfo.

Le principali compagnie aeree perdono circa 53 miliardi di dollari di valore di mercato.

Prezzo del jet fuel raddoppiato dall’avvio degli attacchi contro l’Iran.

Cresce il rischio di carenze di carburante lungo le rotte tra Golfo e Asia.

Secondo il Financial Times, gli operatori di jet privati impegnati nell’area mediorientale devono oggi versare premi assicurativi “war risk” che possono raggiungere i 50.000 dollari per singola operazione, in alcuni casi fino a raddoppiare il costo di noleggio dell’aeromobile. Per contenere l’esborso, molte società di business aviation optano per rifornimenti fuori dal Golfo, limitando al minimo la permanenza a terra negli aeroporti più esposti.

Nei primi giorni del conflitto, la cancellazione di diversi collegamenti commerciali aveva alimentato un picco di domanda per i voli privati. Con la graduale normalizzazione dei voli di linea, il traffico charter si è stabilizzato ma resta sostenuto, segnale di un perdurante bisogno di flessibilità e di alternative alle rotte più sensibili.

Il quadro conferma come le tensioni geopolitiche stiano modificando, in tempo reale, l’economia operativa dell’aviazione d’affari e commerciale.

Carburante alle stelle, rotte deviate e rischi di carenza globale

L’impatto della guerra non si limita al segmento dei jet privati. Le principali compagnie di linea, incluse quelle low cost europee, hanno perso circa 53 miliardi di dollari di valore di mercato dall’inizio delle ostilità, in uno dei momenti più critici dai tempi della pandemia.

Il prezzo del jet fuel, che pesa per circa un terzo sui costi operativi, è raddoppiato dopo l’avvio degli attacchi contro l’Iran, alimentato dalle tensioni nello Stretto di Hormuz, crocevia del trasporto energetico globale. L’aumento dei costi spinge inevitabilmente verso tariffe più alte per i passeggeri e margini più compressi per i vettori.

Le compagnie sono costrette a rivedere piani di volo e strategie di rifornimento: si moltiplicano deviazioni di rotta e cancellazioni, con ricadute sugli hub del Golfo, nodi essenziali per il traffico tra Europa, Africa e Asia. Gli investitori reagiscono con cautela, intensificando le scommesse al ribasso su diversi titoli del settore, percepito come esposto a shock geopolitici e volatilità energetica.

Parallelamente, emergono segnali di possibili carenze di carburante nelle prossime settimane. Diverse compagnie stanno predisponendo piani di emergenza che includono tagli selettivi dei voli a lungo raggio, in particolare verso l’Asia, dove il rifornimento dipende in larga misura dalle catene logistiche legate al Golfo.

Scenari futuri per il traffico aereo e la sicurezza energetica

Nel breve termine, l’effetto dominante resta l’aumento dei prezzi del carburante e dei premi assicurativi, ma il vero nodo strategico riguarda la disponibilità effettiva di jet fuel.

Operatori e trader segnalano che, pur in presenza di scorte limitate in alcuni scali, in varie aree del mondo potrebbero verificarsi deficit di approvvigionamento se le tensioni nello Stretto di Hormuz dovessero prolungarsi e se alcune restrizioni all’export di carburanti da Paesi asiatici venissero confermate.

Per il trasporto aereo globale, questo scenario apre una fase di riposizionamento: dalle strategie di hedging sul carburante alla riprogrammazione delle rotte intercontinentali, fino all’accelerazione su biocarburanti sostenibili e fonti alternative. Nel medio termine, la capacità delle compagnie di adattarsi a un contesto energetico instabile potrebbe diventare un fattore decisivo di competitività e resilienza.

FAQ

Perché i premi assicurativi per i jet privati sono così aumentati?

Sono aumentati perché le compagnie assicurative prezzano i maggiori rischi di guerra nell’area del Golfo, richiedendo coperture dedicate che possono raggiungere 50.000 dollari a volo.

Come incide il caro carburante sui prezzi dei biglietti aerei?

Incide direttamente perché il jet fuel vale circa un terzo dei costi operativi. Con il raddoppio dei prezzi, le compagnie tendono a ritoccare verso l’alto le tariffe passeggeri.

Quali rotte aeree risultano oggi più esposte ai rischi?

Risultano particolarmente esposte le rotte che transitano sugli hub del Golfo e i collegamenti tra Europa, Medio Oriente e Asia, soggetti a deviazioni e possibili riduzioni di frequenza.

Le compagnie aeree stanno già riducendo i voli a lungo raggio?

Sì, diverse compagnie valutano tagli selettivi, soprattutto sulle rotte verso l’Asia, dove l’approvvigionamento di carburante dipende maggiormente dalle catene energetiche del Golfo.

Qual è la fonte delle informazioni utilizzate per questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.