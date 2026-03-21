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Immobiliare europeo in forte calo in Borsa con il crollo del colosso tedesco Vonovia

Immobiliare europeo in forte calo in Borsa con il crollo del colosso tedesco Vonovia

Settimana difficile per l’immobiliare europeo tra tassi BCE e caso Vonovia

Il settore immobiliare quotato europeo, con focus su Italia e Germania, ha chiuso una settimana negativa in Borsa.
Il ribasso è maturato mentre il conflitto con l’Iran entra nella quarta settimana, alimentando tensioni energetiche e aspettative di nuovi rialzi dei tassi da parte della BCE nel 2026.
Al centro delle vendite il tonfo di Vonovia, maggiore gruppo immobiliare tedesco, che pur tornando in utile ha deluso le attese.

In parallelo, i listini immobiliari di Piazza Affari hanno replicato la debolezza europea, mentre i dati macro di Istat ed Eurostat mostrano segnali misti per il comparto costruzioni in Italia e nell’Eurozona.
Sul fronte internazionale, dagli Stati Uniti arrivano indicazioni contrastanti dalle vendite di case nuove e dai compromessi di compravendita, che anticipano l’evoluzione del mercato immobiliare e dei mutui.

In sintesi:

  • Immobiliare europeo in ribasso, pesano conflitto con Iran e attese rialzi BCE
  • Caso Vonovia: utile 2025 in forte recupero ma risultati sotto le stime di mercato
  • Milano: settimana debole per molti titoli, bene IGD e Brioschi
  • Dati Istat, Eurostat e USA indicano quadro edilizio globale eterogeneo

Pressione sui listini: il ruolo di Vonovia e dei tassi BCE

Il comparto immobiliare europeo ha registrato un arretramento dell’1,7%, in linea con lo Stoxx Europe 600, con lo Stoxx 600 Real Estate penalizzato dal forte storno di Vonovia.
Il gruppo tedesco, barometro del mattone europeo, ha chiuso il 2025 con un utile di 4,19 miliardi di euro, contro la perdita di 962,3 milioni del 2024, beneficiando della rivalutazione del patrimonio.
Il dato, tuttavia, è risultato inferiore alle previsioni del mercato, innescando vendite aggressive sul titolo e sui peer di settore.

Vonovia ha confermato le guidance 2026 e le prospettive al 2028, annunciando un piano di ulteriore deleveraging tramite cessioni per circa 5 miliardi di euro, inclusi asset non core come immobili commerciali.
Sul contesto pesa la revisione al rialzo delle attese sui tassi BCE: gli investitori scontano ora tre rialzi da 25 punti base nel 2026, con primo intervento atteso tra aprile e giugno, scenario che mantiene sotto pressione valutazioni e finanziamento per il settore.

Impatto su Piazza Affari e segnali macro dall’edilizia

A Milano, l’indice FTSE Italia All Share Real Estate ha perso l’1,7% nella settimana, allineandosi al FTSE MIB.
Tra i singoli titoli, andamento poco mosso per Next Re, mentre sono risultate negative Risanamento e Gabetti (-6%), Aedes (-8%) e Abitare In (-3%).
In controtendenza IGD (+2,4%) e Brioschi (+3,4%), sostenute da specifiche notizie societarie e dalla maggiore esposizione a segmenti ritenuti più difensivi.

Sul fronte corporate, Aedes ha chiuso il 2025 con un utile di 972.547 euro, dopo la perdita di 1,48 milioni del 2024.
Risanamento ha rinviato al 20 aprile il CdA di approvazione del bilancio 2025 per ulteriori approfondimenti economico‑patrimoniali.
IGD ha siglato con Intesa Sanpaolo una linea di credito fino a 10 milioni per interventi di adattamento climatico sui propri asset, mentre Next Re ha comunicato il deposito in Consob del documento d’offerta per l’OPA promossa da CPI Property Group.

Sul piano macro, Istat rileva a gennaio 2026 in Italia una flessione mensile dell’1,3% della produzione nelle costruzioni, con trimestre novembre 2025–gennaio 2026 quasi stabile (+0,1%).
Su base annua l’indice grezzo cala del 4,9%, mentre quello corretto per calendario segna -0,6% con un giorno lavorativo in meno rispetto a gennaio 2025.
Per Eurostat, sempre a gennaio, la produzione destagionalizzata nelle costruzioni arretra dello 0,1% nell’Eurozona e dello 0,9% nell’UE.

Negli Stati Uniti rallentano le vendite di nuove abitazioni a gennaio, ma a febbraio aumentano i compromessi di acquisto, indicatore anticipatore favorevole per transazioni future e dinamica dei mutui.

Prospettive e rischi futuri per il mattone quotato

L’insieme di tassi attesi più alti, tensioni geopolitiche e segnali macro disomogenei suggerisce una fase di transizione delicata per il real estate quotato europeo.
Le strategie di deleveraging, come il piano cessioni di Vonovia, potrebbero diventare modello per altri operatori fortemente indebitati.

Per gli investitori istituzionali e retail italiani, la selettività su qualità degli asset, solidità dei bilanci e capacità di adattamento climatico e normativo appare sempre più determinante, mentre l’evoluzione delle decisioni BCE e dei dati su costruzioni e transazioni immobiliari guiderà la volatilità di settore nei prossimi trimestri.

FAQ

Come stanno andando i titoli immobiliari europei nel 2026?

Attualmente il comparto immobiliare europeo è in calo, con lo Stoxx 600 Real Estate in ribasso dell’1,7% su base settimanale.

Perché il titolo Vonovia è sceso nonostante il ritorno all’utile?

Il titolo è sceso perché i risultati 2025, pur in forte miglioramento, sono stati inferiori alle attese degli analisti, penalizzando il sentiment.

Quali società immobiliari hanno fatto meglio a Piazza Affari?

In settimana hanno sovraperformato IGD (+2,4%) e Brioschi (+3,4%), favorite da news societarie e profili più difensivi.

Cosa indicano i dati Istat e Eurostat sulle costruzioni italiane?

Indicano una lieve contrazione mensile a gennaio 2026, con produzione costruzioni -1,3% in Italia e -0,1% nell’Eurozona.

Qual è la fonte delle informazioni su mercati e società immobiliari?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it, Agi.it e analisi redazionale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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