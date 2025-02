Iliad lancia nuove offerte a Sanremo: scopri le proposte di Carafa Cohen

Iliad a Sanremo 2025: un debutto rivoluzionario

Iliad ha scelto il palcoscenico del **Festival di Sanremo 2025** per intraprendere una significativa evoluzione nella propria strategia di mercato. **Giorgio Carafa Cohen**, Chief Brand and Revenue Officer di Iliad Italia, ha sottolineato l’importanza di questa presenza per un brand che si distingue per il suo approccio rivoluzionario e vicino alle persone. La manifestazione rappresenta un catalizzatore di emozioni e di aggregazione, rendendo necessaria l’interazione con il pubblico presente. Per questo motivo, lo **Yacht Club di Sanremo** è stato selezionato come sede privilegiata per un’immersione totale nel contesto festivaliero.

Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.

Durante la conferenza stampa, Carafa Cohen ha delineato i motivi di questo debutto, dichiarando: “Essere qui significa connettersi direttamente con la nostra community e interagire con un pubblico che condivide il nostro stesso entusiasmo”. Iliad si propone di raccontare la propria storia attraverso un nuovo canale comunicativo, presentando un’offerta di prodotti per la telefonia mobile che si allinea con i valori storici del brand. La presenza di Iliad a Sanremo fungerà anche da modello di riferimento per il futuro, i cui tratti distintivi sono trasparenza e vicinanza, attraverso iniziative intese a coinvolgere gli utenti in modo diretto e significativo.

Nuove offerte di Iliad: Top 250 e Top 300

In occasione del **Festival di Sanremo 2025**, Iliad ha lanciato due nuove ed entusiasmanti offerte nel settore della telefonia mobile: **Top 250** e **Top 300**. Queste proposte segnano una svolta significativa nelle tariffe di Iliad, evidenziando un impegno costante per offrire valore e qualità all’utente. La **Top 250** offre 250GB di traffico al mese, con minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro, mentre la **Top 300** mette a disposizione 300GB, sempre con minuti e SMS illimitati, al costo di 11,99 euro mensili. Entrambe le offerte includono la rete 5G e il VoLTE, rappresentando un passo avanti nell’evoluzione dei servizi di Iliad.

Queste proposte non solo sono le più generose mai presentate dal gestore, ma sono anche pensate per premiare i clienti fedeli, permettendo agli utenti attuali di attivare le nuove tariffe, anche se già abbonati a un piano meno vantaggioso. Maggiori dettagli su queste offerte rivelano strategie mirate: la **Top 250** è accessibile a chiunque abbia attualmente un piano con un costo mensile pari o inferiore a 9,99 euro e con una disponibilità di dati minore di 250GB. La **Top 300**, invece, è la prima offerta a tempo attivata sul segmento di 11,99 euro, riservata a chi ha un piano con un costo mensile perciò non superiore allo stesso valore e con meno di 300GB. Entrambe le offerte possono essere attivate fino alle 17:00 del 6 marzo 2025.

Iliad punta così a semplificare le scelte dei consumatori, offrendo un rapporto qualità-prezzo senza precedenti nel panorama italiano. Con queste tariffe, Iliad non solo si distingue per la grande quantità di dati disponibili a un prezzo competitivo, ma riafferma anche il proprio impegno verso una comunicazione chiara e trasparente, che rimane un principio fondamentale della sua proposta commerciale. La combinazione di tecnologia avanzata, come il 5G e il VoLTE, e tariffe accessibili rappresenta un messaggio forte e chiaro del brand nel contesto attuale del mercato della telefonia mobile.

Strategia di comunicazione: “è Iliad

La nuova strategia comunicativa di Iliad si concretizza nell’affermazione “è Iliad”, un messaggio che cattura l’essenza del brand e i valori che lo contraddistinguono. Questa campagna rappresenta un’evoluzione della narrativa aziendale, tessendo un racconto intorno alla trasparenza, alla semplicità e all’accessibilità. **Giorgio Carafa Cohen** ha illustrato come, attraverso questo nuovo approccio, Iliad voglia trasmettere un senso di appartenenza e vicinanza ai propri clienti, evidenziando che la comunicazione non è solo un mezzo, ma un dialogo continuo con la community.

La scelta di un palcoscenico così prestigioso come il **Festival di Sanremo** mira a rafforzare questa presenza, permettendo al brand di entrare in contatto diretto con un pubblico variegato e curioso. Grazie a un annuncio programmatico che include spazi pubblicitari non solo in TV, ma anche durante eventi on-line e in streaming, Iliad si propone di enfatizzare la propria innovatività e il supporto alla clientela. La campagna, partecipativa e coinvolgente, include anche contenuti pensati per i social media, creando momenti di interazione dinamica con gli utenti.

In quest’ottica, è stata sviluppata una serie di spot che illustrano come Iliad intenda semplificare la vita degli utenti, rendendo la scelta dell’operatore un processo fluido e privo di complicazioni. La narrazione che accompagna questa campagna non si limita a parlare di prodotti e servizi, ma tocca anche gli aspetti relazionali, ponendo l’accento sull’esperienza dell’utente come centrale nella proposta di valore di Iliad. Attraverso questo approccio integrato, Iliad si prepara a consolidare la propria posizione nel mercato italiano, facendo leva su una comunicazione autentica e incentrata sull’ascolto delle esigenze del pubblico.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

Intervista a Giorgio Carafa Cohen: il significato di Sanremo

Negli ambiti in cui un marchio vuole affermarsi, la scelta del palcoscenico è cruciale. Per Iliad, partecipare al **Festival di Sanremo 2025** rappresenta un passo significativo nel rafforzare la propria identità e consolidare i rapporti con la propria clientela. In un’intervista, **Giorgio Carafa Cohen** ha spiegato le motivazioni che hanno portato Iliad a questo debutto, sottolineando che **Sanremo** non è solo un festival musicale, ma anche un evento culturale di riferimento in Italia. Carafa Cohen ha affermato: “Sanremo è diventato un punto di incontro per milioni di persone e per noi era fondamentale essere presenti, dare voce alla nostra community e mostrare la nostra filosofia che è ‘essere lì per ascoltare e interagire’”.

L’opportunità di connettersi con il pubblico in un contesto così vivo e dinamico permette al brand di amplificare il proprio messaggio. La decisione di stabilire il **Iliad Club** all’interno dello **Yacht Club di Sanremo** è stata intesa come un modo per mettere in contatto diretto gli utenti con il brand. Carafa Cohen ha evidenziato che l’idea è non solo di comunicare, ma anche di creare un legame autentico con il pubblico, arricchendo l’esperienza festivaliera attraverso iniziative interattive e momenti di intrattenimento. La presenza in un contesto simile consente a Iliad di posizionarsi come un marchio che non teme di mostrarsi al pubblico, pronto a rispondere alle sue aspettative e bisogni.

Guardando al futuro, Carafa Cohen ha espresso ambizioni chiare: “Sanremo rappresenta un trampolino di lancio per noi. Vogliamo continuare a essere vicini alla nostra comunità, a esseri percepiti come un operatore vicino e sempre attento”. Queste affermazioni rispecchiano non solo la strategia attuale, ma anche una visione a lungo termine che vede Iliad impegnata nel rafforzare la propria rete di relazioni e nella continua innovazione dei propri servizi.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

Attività sul territorio: coinvolgimento e interazione con il pubblico

All’interno del contesto vibrante del **Festival di Sanremo 2025**, la presenza di **Iliad** si traduce in un’inedita opportunità di coinvolgimento diretto con il pubblico. Situato nello **Yacht Club**, il brand ha allestito il **Iliad Club**, concepito come un punto d’incontro dinamico dove gli utenti possono interagire non solo con i rappresentanti del marchio, ma anche con artisti e personalità del mondo dello spettacolo. Le attività proposte spaziano da incontri informali a sessioni di contenuti esclusivi, pensate per stimolare la partecipazione e il dialogo.

**Giorgio Carafa Cohen** ha osservato come l’obiettivo principale di Iliad sia quello di rafforzare il legame con la propria community, enfatizzando l’importanza di avvicinarsi ai clienti in un momento di grande fervore culturale. In questo spazio, gli utenti possono vivere l’esperienza del festival da una prospettiva privilegiata, partecipando a eventi speciali e godendo di momenti di intrattenimento che rendono la loro permanenza a Sanremo memorabile. La creazione di contenuti ad hoc, fruibili sui social media, rappresenta un altro aspetto fondamentale della strategia di Iliad.

Utilizzando un linguaggio fresco e diretto, il brand intende catturare l’attenzione dei giovani e dei meno giovani, con attività ludiche e momenti di interazione immediata. Queste iniziative non solo elevano l’esperienza del festival, ma permettono anche di trasmettere i valori di **Iliad**, orientati alla semplicità e alla trasparenza. Attraverso un mix di creatività e tecnologia, Iliad punta a stimolare la curiosità del pubblico, assicurando che la propria proposta resti nelle menti e nei cuori degli utenti, ben oltre la chiusura della kermesse musicale.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

L’approccio “on-field” di Iliad non si limita a creare un momento isolato, ma si inserisce in un orizzonte più ampio di marketing esperienziale. Il brand si propone infatti di costruire una relazione duratura con i consumatori, stabilendo un dialogo che duri ben oltre il periodo del festival e che incoraggi un senso di appartenenza continua. I valori di **Iliad** prendono vita attraverso eventi, condivisioni e celebrazioni che sottolineano la connessione tangibile con il pubblico e le comunità locali.

Proposte per il futuro: crescita e trasparenza nel mercato italiano

Per Iliad, il debutto al **Festival di Sanremo 2025** rappresenta non solo un’opportunità di visibilità, ma anche un trampolino di lancio per stimolare una crescita sostenibile nel mercato della telefonia italiana. L’operatore ha scelto di posizionarsi in modo strategico, improvvisando un palcoscenico di interazione diretta con la sua community e puntando su una presenza fisica che accentua il concetto di vicinanza al consumatore. **Giorgio Carafa Cohen** esprime chiaramente che il piano di crescita di Iliad si fonda su due pilastri: l’innovazione e la trasparenza. Questi valori sono la guida che orienta ogni scelta, dall’introduzione di nuove offerte commerciali all’implementazione di campagne pubblicitarie mirate.

In questo contesto, la chiave del successo è rappresentata dalla capacità di Iliad di adattarsi alle esigenze del mercato e delle persone. Il festival offre un’importante vetrina per comunicare i propri valori e le proprie tecnologie, da sempre distintivi dell’operatore. Carafa Cohen sottolinea che il messaggio di Iliad è chiaro: “Siamo qui per rimanere, per ascoltare e per rispondere alle richieste del pubblico”. La presenza a Sanremo si inserisce in una strategia ampia di coinvolgimento, mirata a stabilire un dialogo autentico con un pubblico che diventa parte attiva della narrazione del brand.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

In termini di approccio operativo, Iliad sta già esplorando nuove opportunità per espandere la propria rete di utenti, mirando a un target sempre più diversificato. La strategia commerciale attuale è frutto di un’analisi approfondita delle dinamiche di mercato e delle abitudini dei consumatori, con l’obiettivo di costruire un’offerta che non solo soddisfi le esigenze di chi è già cliente, ma che attrae anche nuovi utenti. **Sanremo** offre un contesto eccezionale per tali interazioni, fungendo da scenario ideale per far emergere il brand e rafforzarne la proposta commerciale.

Il festival non rappresenta semplicemente un evento, ma è visto da Iliad come un’opportunità di crescita continua, con l’intento di sedimentare una presenza solida nel mercato. L’enfasi sulla trasparenza, un concetto caro al brand, si traduce in azioni concrete che mirano a costruire relazioni durature e significative con il pubblico, assicurando che Iliad non sia solo un operatore telefonico, ma una vera community che ascolta e risponde alle necessità degli utenti.