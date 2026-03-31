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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Google registra l’audio dallo smartphone, come verificare e disattivare l’ascolto continuo nelle impostazioni

Google registra l’audio dallo smartphone, come verificare e disattivare l’ascolto continuo nelle impostazioni

Assistenti vocali e privacy: cosa registrano davvero i nostri smartphone

Gli assistenti virtuali come Google Assistant, Siri di Apple e Alexa di Amazon sono oggi presenti sulla maggior parte degli smartphone e degli altoparlanti domestici. Operano in tutto il mondo, inclusa l’Italia, e vengono utilizzati ogni giorno per telefonare, impostare sveglie, cercare informazioni o gestire la casa smart.

La loro presenza costante vicino al microfono del dispositivo ha però sollevato dubbi crescenti, soprattutto dal 2019 in poi, su quanto questi sistemi ascoltino davvero e su come gestiscano le registrazioni vocali.

Gli utenti si chiedono se le conversazioni private possano essere intercettate e usate per profilazione pubblicitaria. Le aziende negano ascolti permanenti, ma ammettono raccolte dati quando l’assistente è attivo. Capire come controllare e cancellare queste registrazioni è oggi cruciale per la tutela della privacy digitale.

In sintesi:

  • Gli assistenti vocali accedono al microfono solo con autorizzazione esplicita dell’utente.
  • Attivazioni accidentali possono generare registrazioni indesiderate di frammenti di conversazioni.
  • Google consente di visualizzare, gestire e cancellare tutte le registrazioni vocali associate all’account.
  • Una gestione periodica delle attività vocali riduce i rischi per la propria privacy online.

Come funzionano gli assistenti vocali e dove nascono i dubbi

Gli assistenti digitali di Google, Apple e Amazon si attivano pronunciando parole chiave come *“Hey Google”* o tramite il pulsante del microfono. Da quel momento la richiesta vocale viene registrata, inviata ai server e trasformata in comandi o risposte.

Le big tech sostengono che il microfono resti in ascolto passivo e che la registrazione parta solo al riconoscimento della parola di attivazione o di un input fisico. Tuttavia gli utenti segnalano episodi ricorrenti: dopo aver parlato informalmente di un argomento, vedono apparire pubblicità online sorprendentemente pertinenti.

La spiegazione ufficiale è l’uso intensivo dei dati di navigazione, delle ricerche e delle app, non di ascolti continui. Ma esiste un’area grigia: le attivazioni involontarie, quando il sistema interpreta erroneamente una parola come comando, oppure quando il tasto microfono viene sfiorato senza accorgersene. In questi casi, porzioni di conversazione possono essere registrate e archiviate negli account degli utenti, alimentando il sospetto di una sorveglianza più profonda di quanto dichiarato.

Come cancellare registrazioni Google e tutelare la propria privacy

La registrazione delle attività vocali di Google è regolata da una specifica impostazione dell’account. Per controllarla, basta aprire le impostazioni dello smartphone, entrare nella sezione privacy o Google, quindi in “Gestione attività” dell’account.

Da qui è possibile disattivare il salvataggio delle attività vocali e audio oppure limitarlo impostando una cancellazione automatica periodica. Nella sezione dedicata alle registrazioni audio l’utente può riascoltare ogni clip, verificare data, ora e dispositivo di origine, quindi decidere se eliminarla singolarmente o con una cancellazione in blocco.

Gestire in modo proattivo queste impostazioni riduce il rischio di accumulo incontrollato di dati sensibili e aumenta la consapevolezza su cosa venga archiviato nei server. Una revisione periodica delle attività vocali, combinata con il controllo dei permessi di accesso al microfono per ogni app, è oggi una pratica essenziale di igiene digitale per chiunque utilizzi assistenti virtuali su Android o Apple.

FAQ

Gli assistenti vocali registrano sempre quello che diciamo?

No, ufficialmente registrano solo dopo attivazione vocale o tramite pulsante. Tuttavia attivazioni accidentali possono salvare brevi frammenti di conversazione.

Come disattivare il salvataggio delle registrazioni vocali su Google?

È possibile farlo da “Gestione attività” dell’account Google, disabilitando la voce relativa ad attività vocali e audio nelle impostazioni.

Posso cancellare tutte le registrazioni vocali in una sola volta?

Sì, Google consente la cancellazione in blocco delle registrazioni, filtrando per periodo o eliminando l’intera cronologia audio.

L’uso di assistenti vocali aumenta la pubblicità personalizzata?

Sì, contribuisce alla profilazione se il salvataggio dati è attivo. Limitando cronologie e permessi si riduce la personalizzazione degli annunci.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla privacy digitale?

L’analisi deriva da una elaborazione delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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