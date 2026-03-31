Home / MOBILE / Google registra l’audio dallo smartphone, come verificare e disattivare l’ascolto continuo nelle impostazioni

Assistenti vocali e privacy: cosa registrano davvero i nostri smartphone

Gli assistenti virtuali come Google Assistant, Siri di Apple e Alexa di Amazon sono oggi presenti sulla maggior parte degli smartphone e degli altoparlanti domestici. Operano in tutto il mondo, inclusa l’Italia, e vengono utilizzati ogni giorno per telefonare, impostare sveglie, cercare informazioni o gestire la casa smart.

La loro presenza costante vicino al microfono del dispositivo ha però sollevato dubbi crescenti, soprattutto dal 2019 in poi, su quanto questi sistemi ascoltino davvero e su come gestiscano le registrazioni vocali.

Gli utenti si chiedono se le conversazioni private possano essere intercettate e usate per profilazione pubblicitaria. Le aziende negano ascolti permanenti, ma ammettono raccolte dati quando l’assistente è attivo. Capire come controllare e cancellare queste registrazioni è oggi cruciale per la tutela della privacy digitale.

In sintesi:

Gli assistenti vocali accedono al microfono solo con autorizzazione esplicita dell’utente.

Attivazioni accidentali possono generare registrazioni indesiderate di frammenti di conversazioni.

Google consente di visualizzare, gestire e cancellare tutte le registrazioni vocali associate all’account.

Una gestione periodica delle attività vocali riduce i rischi per la propria privacy online.

Come funzionano gli assistenti vocali e dove nascono i dubbi

Gli assistenti digitali di Google, Apple e Amazon si attivano pronunciando parole chiave come *“Hey Google”* o tramite il pulsante del microfono. Da quel momento la richiesta vocale viene registrata, inviata ai server e trasformata in comandi o risposte.

Le big tech sostengono che il microfono resti in ascolto passivo e che la registrazione parta solo al riconoscimento della parola di attivazione o di un input fisico. Tuttavia gli utenti segnalano episodi ricorrenti: dopo aver parlato informalmente di un argomento, vedono apparire pubblicità online sorprendentemente pertinenti.

La spiegazione ufficiale è l’uso intensivo dei dati di navigazione, delle ricerche e delle app, non di ascolti continui. Ma esiste un’area grigia: le attivazioni involontarie, quando il sistema interpreta erroneamente una parola come comando, oppure quando il tasto microfono viene sfiorato senza accorgersene. In questi casi, porzioni di conversazione possono essere registrate e archiviate negli account degli utenti, alimentando il sospetto di una sorveglianza più profonda di quanto dichiarato.

Come cancellare registrazioni Google e tutelare la propria privacy

La registrazione delle attività vocali di Google è regolata da una specifica impostazione dell’account. Per controllarla, basta aprire le impostazioni dello smartphone, entrare nella sezione privacy o Google, quindi in “Gestione attività” dell’account.

Da qui è possibile disattivare il salvataggio delle attività vocali e audio oppure limitarlo impostando una cancellazione automatica periodica. Nella sezione dedicata alle registrazioni audio l’utente può riascoltare ogni clip, verificare data, ora e dispositivo di origine, quindi decidere se eliminarla singolarmente o con una cancellazione in blocco.

Gestire in modo proattivo queste impostazioni riduce il rischio di accumulo incontrollato di dati sensibili e aumenta la consapevolezza su cosa venga archiviato nei server. Una revisione periodica delle attività vocali, combinata con il controllo dei permessi di accesso al microfono per ogni app, è oggi una pratica essenziale di igiene digitale per chiunque utilizzi assistenti virtuali su Android o Apple.

FAQ

Gli assistenti vocali registrano sempre quello che diciamo?

No, ufficialmente registrano solo dopo attivazione vocale o tramite pulsante. Tuttavia attivazioni accidentali possono salvare brevi frammenti di conversazione.

Come disattivare il salvataggio delle registrazioni vocali su Google?

È possibile farlo da “Gestione attività” dell’account Google, disabilitando la voce relativa ad attività vocali e audio nelle impostazioni.

Posso cancellare tutte le registrazioni vocali in una sola volta?

Sì, Google consente la cancellazione in blocco delle registrazioni, filtrando per periodo o eliminando l’intera cronologia audio.

L’uso di assistenti vocali aumenta la pubblicità personalizzata?

Sì, contribuisce alla profilazione se il salvataggio dati è attivo. Limitando cronologie e permessi si riduce la personalizzazione degli annunci.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla privacy digitale?

L’analisi deriva da una elaborazione delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.