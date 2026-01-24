Garlasco torna a inquietare l’Italia, nuove rivelazioni su Sempio e Stasi scuotono inchiesta, emergono dettagli inattesi

Garlasco, una settimana che riapre tutto: Sempio, Stasi e i nuovi nodi dell’inchiesta

Nuove mosse della Procura

La settimana appena trascorsa ha riportato il delitto di Garlasco al centro della scena giudiziaria, con la Procura di Pavia impegnata a valutare se chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Dopo un anno di indagini riaperte, la sua posizione non è più periferica: gli inquirenti hanno ricostruito contatti, movimenti e compatibilità temporali con la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi.

Le nuove consulenze tecniche mirano a verificare la tenuta probatoria degli elementi raccolti negli anni e a individuare eventuali margini per un nuovo processo. In questo quadro, la Procura si muove su un crinale delicato: da un lato le sentenze definitive che hanno condannato Alberto Stasi, dall’altro la pressione di una verità processuale percepita da molti come incompleta.

L’eventuale atto di imputazione contro Sempio avrebbe un impatto dirompente, aprendo di fatto una seconda stagione giudiziaria sul caso. Ma la scelta dovrà poggiare su un impianto probatorio che regga a un inevitabile scrutinio mediatico e giuridico di straordinaria intensità.

Tracce, tempi e nuove perizie

Il fulcro della riapertura ruota intorno a impronte e possibili tracce di DNA rivalutate con tecnologie più avanzate rispetto a quelle disponibili nel 2007. Gli esperti hanno rianalizzato supporti, fotografie e reperti per verificare corrispondenze, esclusioni e margini d’errore nelle precedenti interpretazioni.

Decisivo è anche il cosiddetto “nodo dei sedici minuti”, finestra temporale ritenuta compatibile con l’esecuzione dell’omicidio e successi spostamenti. La revisione di un video chiave e dei dati relativi a spostamenti, telefoni e computer ha prodotto una cronologia più serrata, che punta a ridurre le aree d’ombra sui movimenti attorno alla villetta di via Pascoli.

Questi nuovi approfondimenti non cancellano gli atti passati, ma li sovrappongono a una lettura aggiornata, in cui ogni secondo guadagna peso probatorio. L’obiettivo dichiarato è stabilire se le nuove analisi siano sufficienti a sostenere un quadro accusatorio alternativo o se resteranno confinate al rango di elementi suggestivi ma non decisivi.

Il peso di Stasi e lo scontro pubblico

La figura di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, continua a incombere sul dibattito. Il suo DNA sul contenitore di Estathé rinvenuto nella villetta è stato più volte spiegato come compatibile con la frequenza abituale nella casa di Chiara Poggi, ma ogni riapertura di scenario torna a far emergere dubbi, controperizie e narrazioni divergenti.

In questo contesto, le dichiarazioni pubbliche di Andrea Sempio hanno ulteriormente acceso il confronto: si è definito il “colpevole desiderato”, accusando apertamente Stasi di essere il vero responsabile del delitto. Lo scontro tra tesi opposte ha trasformato l’inchiesta in un campo di battaglia mediatico, dove ogni dettaglio viene usato per corroborare o demolire la verità processuale.

La vicenda resta così sospesa tra decisioni già cristallizzate e un’opinione pubblica che continua a percepire il caso come irrisolto. Ogni passo della Procura di Pavia viene letto non solo in chiave tecnica, ma anche come possibile riapertura simbolica di una ferita collettiva.

FAQ

D: Chi è attualmente condannato per il delitto di Garlasco?

A: Il solo condannato in via definitiva è Alberto Stasi.

D: Perché è stato riaperto il fascicolo su Andrea Sempio?

A: La riapertura è legata a nuove valutazioni su tempi, contatti e tracce riconducibili a Andrea Sempio, ritenute meritevoli di approfondimento.

D: Cosa rappresentano i “sedici minuti” nell’inchiesta?

A: Sono l’intervallo temporale ritenuto compatibile con l’esecuzione del delitto e successive azioni, al centro delle nuove ricostruzioni cronologiche.

D: Le nuove analisi sul DNA possono ribaltare le sentenze?

A: Solo se ritenute solide, univoche e capaci di incidere in modo determinante sul quadro probatorio complessivo.

D: Qual è il ruolo attuale della Procura di Pavia?

A: Valuta se gli atti raccolti giustifichino una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio o ulteriori approfondimenti.

D: Perché il caso continua a dividere l’opinione pubblica?

A: Per la distanza tra la verità processuale e la percezione di una storia ancora piena di zone d’ombra.

D: Quale elemento mantiene centrale il nome di Stasi?

A: La combinazione tra la condanna definitiva, le tracce genetiche note e la continua rilettura di orari, alibi e movimenti.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di riferimento?

A: L’analisi si ispira alla ricostruzione pubblicata da una testata nazionale di cronaca giudiziaria, come riportato nell’articolo originario su Garlasco e sugli sviluppi riguardanti Sempio e Stasi.