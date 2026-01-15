Garlasco, svolta choc: nuovi dettagli in cucina svelano la presunta simulazione e ribaltano il caso Poggi

Ricostruzione dell’aggressione in cucina

Garlasco, mattina dell’omicidio: secondo l’analisi difensiva della famiglia Poggi, l’azione violenta sarebbe iniziata in cucina. L’aggressore avrebbe intercettato Chiara Poggi mentre svolgeva attività domestiche, sfruttando un momento di vulnerabilità e la familiarità degli spazi per colpire con rapidità. L’assenza di segni di effrazione nell’area d’ingresso rafforza l’ipotesi di un contatto ravvicinato e non improvvisato.

Gli inquirenti ipotizzano che il primo impatto sia avvenuto vicino al piano di lavoro, con un oggetto contundente recuperato sul posto o portato dall’autore, compatibile con lesioni da colpo secco. Tracce ematiche di proiezione e movimenti disordinati degli utensili suggeriscono una colluttazione breve ma intensa, con la vittima spinta verso l’uscita del locale.

La dinamica indicata dai consulenti della famiglia evidenzia un percorso macchiato che dal perimetro della cucina conduce verso le aree interne dell’abitazione, segnale di fuga o tentativo di cercare riparo. La disposizione di gocce e strisciate, alternate a vuoti di deposito, indicherebbe interruzioni dovute a cadute o a impedimenti fisici consecutivi ai colpi ricevuti.

La ricostruzione temporale, basata sulla distribuzione dei residui e sullo stato degli ambienti, colloca l’innesco dell’aggressione in un arco ristretto, prima delle chiamate di allarme. La coerenza tra compatibilità lesive e impronte ambientali sostiene il punto di partenza in cucina, con spostamenti successivi determinati dalla coercizione dell’aggressore e dalla reazione istintiva della vittima.

Ipotesi dei legali sulla scena simulata

I legali della famiglia Poggi avanzano la tesi di una messa in scena postuma per alterare la percezione della dinamica. La disposizione di alcuni oggetti, ritenuta incoerente con una fuga disordinata, suggerirebbe interventi mirati per deviare l’attenzione investigativa. In particolare, l’assenza di effrazione e la selettività dei disordini sarebbero indizi di una costruzione narrativa dell’evento.

Secondo questa linea, l’autore avrebbe manipolato elementi della cucina e dei locali adiacenti per simulare un’escalation improvvisa, senza lasciare tracce di accesso forzato. Alcuni vuoti di deposito ematico e microspostamenti di utensili non compatibili con una colluttazione lineare costituirebbero segnali di intervento successivo all’aggressione.

L’ipotesi difensiva ritiene che la scena sia stata “pulita” in punti strategici, preservando frammenti di caos controllato per rendere credibile la colluttazione. La continuità interrotta delle tracce e la diversa intensità dei residui lungo il percorso interno avvalorerebbero una gestione selettiva dei segni materiali.

I consulenti evidenziano inoltre la possibile collocazione di un oggetto contundente non recuperato, o sostituito, per impedire riscontri univoci su traiettorie e lesioni. La cornice complessiva descrive un’azione organizzata, con tempi rapidi e conoscenza degli ambienti, finalizzata a orientare la lettura investigativa verso una dinamica non premeditata.

FAQ

Qual è la tesi centrale dei legali della famiglia Poggi?

L’ipotesi di una scena parzialmente simulata per alterare la ricostruzione dell’aggressione.

Indica un possibile accesso noto o non forzato, coerente con una messa in scena successiva.

Selettività dei disordini, vuoti di deposito ematico e microspostamenti di utensili.

Una gestione selettiva dei segni, con pulizia o manipolazione in punti specifici.

Potrebbe essere stato rimosso o sostituito per eludere riscontri su traiettorie e lesioni.

Manipolazioni rapide e mirate subito dopo l’aggressione, con conoscenza degli spazi.

Il riferimento è alla ricostruzione giornalistica su Garlasco e Chiara Poggi, come riportato dalla stampa nazionale (fonte: cronache giudiziarie).

Elementi probatori e nodi controversi

Al centro del dossier difensivo emergono le tracce ematiche a pattern alternato, ritenute incompatibili con una sequenza unica e lineare di colpi. La presenza di vuoti netti lungo il percorso interno viene interpretata come indizio di interventi selettivi post-aggressione, con rimozione o spostamento di residui.

Resta critico il tema dell’oggetto contundente: la mancata individuazione di un reperto univocamente compatibile con le lesioni apre un margine di incertezza sulle traiettorie e sulla forza d’impatto. Gli spostamenti minimi di utensili e arredi leggeri, non coerenti con una colluttazione caotica, alimentano l’ipotesi di una scena modulata.

L’assenza di effrazione, unita alla selettività dei disordini in cucina e nelle aree adiacenti, viene letta come segnale di conoscenza degli ambienti e controllo dei tempi. Le incongruenze tra la distribuzione dei residui e la presunta fuga della vittima costituiscono un nodo investigativo non risolto.

Sul piano temporale, la concentrazione dei segni prima delle chiamate di allarme supporta l’innesco rapido dell’azione, ma non scioglie il dubbio sulle manipolazioni successive. Rimangono da chiarire la compatibilità tra microspostamenti e dinamica dei colpi, nonché l’eventuale sostituzione di un’arma impropria non repertata.

Per la difesa della famiglia Poggi, la coerenza tra discontinuità delle tracce, ordine selettivo e mancanza di effrazione configura un quadro di simulazione parziale, ancora oggetto di confronto tecnico.

