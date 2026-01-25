Home - NEWS - Garlasco sorprende la categoria, sogna in silenzio la vetta e sceglie di parlare solo di crescita

Garlasco alla pausa a meno 4 dalla vetta «Pensiamo a migliorare»

Rimonta pesante e classifica riaperta

Il successo al tie-break contro **Brugherio** rilancia il **Volley 2001 Garlasco** nella corsa ai piani alti del girone, con il distacco dalla vetta ridotto a soli quattro punti. Dopo due set in sofferenza, la squadra pavese ha ribaltato l’inerzia imponendosi 3-2 al termine di una gara lunga e logorante dal punto di vista fisico e mentale. Gli avversari, i **Diavoli Rosa**, avevano approcciato meglio il match, dominando in cambio palla e in fase break, mentre i padroni di casa faticavano in difesa e risultavano poco concreti in attacco.

Il secondo parziale è stato il riflesso del primo: episodi chiave a favore degli ospiti hanno inciso sulla tenuta psicologica dei giocatori di **Garlasco**, bloccandone la lucidità nei momenti decisivi. Solo sul 2-0 contro è arrivata la scossa, con la squadra che ha trovato serenità, ritmo e maggiore cattiveria agonistica. Da quel momento l’intensità si è alzata, la battuta ha iniziato a creare problemi alla ricezione brianzola e il muro-difesa ha fatto la differenza, cambiando radicalmente la trama tecnica dell’incontro.

Nel quinto set la gestione dei punti pesanti ha premiato l’esperienza del gruppo pavese, bravo a contenere il prevedibile ritorno dei **Diavoli Rosa** e a chiudere una partita dal grande valore simbolico oltre che di classifica.

Bilancio del girone d’andata

Il primo segmento di stagione si chiude per **Garlasco** con tre sconfitte complessive, un bilancio ritenuto soddisfacente nello spogliatoio alla luce dell’equilibrio che caratterizza il campionato. Il successo su **Brugherio**, formazione giovane, fisica e aggressiva, assume un peso specifico ancora maggiore perché arriva dopo una sconfitta pesante che aveva lasciato strascichi emotivi. Reagire subito, e farlo in rimonta, diventa così un segnale chiaro di solidità mentale e di coesione del gruppo.

La squadra, costruita con un’età media superiore a molte avversarie, ha dimostrato di saper reggere il ritmo imposto da blocchi emergenti del movimento giovanile, puntando su organizzazione tattica, gestione dei momenti chiave e letture esperte nelle situazioni di pressione. La graduatoria, però, resta fluida: in un torneo dove ogni sabato può ribaltare gerarchie e certezze, l’analisi delle reali ambizioni viene consapevolmente rinviata di qualche mese, quando la seconda parte del calendario offrirà uno scenario più definito sui rapporti di forza effettivi.

L’obiettivo interno non è lo sprint immediato, ma una crescita costante che mantenga la squadra competitiva fino al rush finale, senza lasciarsi condizionare dall’altalena dei risultati altrui.

Pausa, lavoro e margini di crescita

Lo stop invernale, prolungato da ulteriori due settimane di sosta del campionato, porta in dote sensazioni contrastanti allo staff tecnico di **Volley 2001 Garlasco**. Da un lato c’è l’opportunità di recuperare acciacchi e infortuni, elemento cruciale per un roster che fa dell’esperienza uno dei propri punti di forza. Dall’altro lato, le continue interruzioni rischiano di spezzare il ritmo gara, condizione fondamentale per una squadra che punta molto sulla qualità del gioco nel medio-lungo periodo.

Il lavoro condiviso con il preparatore atletico si concentra sull’aumento del benessere fisiologico degli atleti, con particolare attenzione alla resistenza nei match lunghi che spesso si trascinano fino al tie-break. Carichi fisici mirati, alternati a momenti di riposo programmato, costituiscono il perno del programma studiato per arrivare pronti alla ripresa.

Nel mirino c’è un ulteriore salto di qualità nei fondamentali difensivi e nella continuità offensiva, per trasformare le buone prestazioni in un flusso stabile di risultati e capitalizzare il margine ridotto dalla capolista, senza farsi distrarre dal contesto ma mantenendo la priorità sul miglioramento quotidiano.

