Garlasco shock: offerte indecenti e soldi sul tavolo, la verità inquietante dietro la nuova proposta

Offerta choc e mercato del macabro

Garlasco torna a far discutere per un annuncio online che promette 20.000 euro in cambio di una “scarpa Mr Valentino”, legata al delitto di Chiara Poggi. L’offerta, rintracciabile su una piattaforma di compravendita molto frequentata, indica una scadenza già trascorsa ma resta visibile, alimentando sospetti su finalità e autenticità. La proposta richiama un “reperto” repertato dai Ris nel 2007: scarpe marroni trovate nel canale lungo la strada del Cucù tra Villanova d’Ardenghi e Zinasco il 24 agosto di quell’anno.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Le analisi eseguite allora rilevarono luminescenze al luminol e tracce brunastre, ma il combur test risultò negativo; gli accertamenti esclusero collegamenti utili con l’assassino e i carabinieri del Ris precisarono che non emersero elementi rilevanti. Nonostante ciò, qualcuno oggi offre una cifra rilevante per un oggetto privo di valore probatorio. L’effetto è un mercato del macabro che monetizza la cronaca nera, trasformando un femminicidio in merce da asta digitale.

Non è chiaro chi sia il proponente né quale sia lo scopo: provocazione, collezionismo morboso o speculazione sul clamore mediatico. Il solo fatto che l’inserzione resti pubblica segnala una deriva: si alimenta la curiosità più bassa e si stimola la caccia al feticcio, scardinando il confine tra informazione e consumo di dolore.

Deriva mediatica e rispetto negato

Il delitto di Garlasco è scivolato da fascicolo giudiziario a prodotto virale: video, podcast e thread social riscrivono la vicenda oltre i fatti accertati, sostituendo le sentenze con narrazioni ad effetto. L’attenzione si sposta dal merito processuale alla curiosità morbosa, mentre un femminicidio diventa serialità da consumo rapido.

La spettacolarizzazione riduce la memoria di Chiara Poggi a pretesto per engagement e monetizzazione, con un linguaggio che banalizza violenza e dolore. La rincorsa al click premia ipotesi suggestive e contenuti borderline, svuotando il contesto probatorio e alimentando confusione pubblica.

L’annuncio con offerta economica per un presunto “reperto” è l’emblema di questa distorsione: il feticismo dell’oggetto prevale sulla dignità della vittima e sul rispetto dovuto alla famiglia. La cronaca nera diventa accessorio da vetrina digitale, mentre l’etica arretra a favore dell’audience.

Responsabilità delle piattaforme e tutela della memoria

Le piattaforme di compravendita e i social hanno un ruolo decisivo nel fissare soglie minime di responsabilità: annunci che legano denaro a “reperti” di un femminicidio non sono neutri, amplificano un mercato del dolore e vanno valutati con criteri di rischio e danno. Servono filtri proattivi su parole chiave, procedure di segnalazione rapide e rimozioni motivate, oltre a verifiche d’identità per inserzionisti che trattano oggetti connessi a fatti di cronaca.

La moderazione non può limitarsi alla reazione ex post: è necessario un protocollo trasparente che includa audit periodici, escalation verso autorità competenti e tracciabilità delle decisioni. In presenza di contenuti che mercificano una vittima come Chiara Poggi, l’interesse pubblico impone la tutela della dignità prima del traffico. La persistenza online di inserzioni ambigue, anche se datate, indica una falla sistemica nei controlli.

Tutelare la memoria significa impedire che oggetti irrilevanti ai fini giudiziari diventino feticci. Le piattaforme dovrebbero adottare policy specifiche per i casi di cronaca nera: divieto di monetizzazione, blocco automatico di aste su materiali riferibili a reati, collaborazione con associazioni contro la violenza di genere. Solo un’azione coordinata tra gestori, utenti e istituzioni può impedire che la tragedia scivoli nella logica dell’intrattenimento.

FAQ