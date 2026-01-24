Garlasco, rivelazione choc del generale Garofano sulle nuove immagini emerse: dettagli inediti cambiano la scena del delitto

Garlasco, rivelazione choc del generale Garofano sulle nuove immagini emerse: dettagli inediti cambiano la scena del delitto

Nel caso di Garlasco, il nodo delle immagini trovate nel computer di Alberto Stasi torna al centro del dibattito televisivo e giudiziario. In studio, a Ore 14 su Rai 2, il conduttore Milo Infante ha messo in discussione che quei contenuti possano davvero rappresentare il movente dell’omicidio di Chiara Poggi, ricordando come la giovane sapesse dell’abitudine del fidanzato di guardare pornografia, circostanza già emersa grazie alla cugina Stefania.

Il confronto con l’ex comandante dei RIS di Parma, il generale in congedo Luciano Garofano, si concentra sul salto logico tra consumo di materiale pornografico e un presunto “segreto” in grado di scatenare un dramma. L’attenzione mediatica si sposta sulle cartelle rinvenute nel pc di Stasi, sul loro contenuto e sul presunto effetto devastante che l’eventuale scoperta da parte di Chiara avrebbe potuto avere.

Infante insiste nel chiedere se sia credibile fondare una nuova lettura del movente solo su file che, almeno in parte, potrebbero non discostarsi da ciò che è accessibile su molti siti per adulti, rendendo ancora più sottile il confine tra voyeurismo morboso e reale rilevanza investigativa.

Le parole di Garofano e i limiti dell’indagine

Il generale Luciano Garofano, già consulente della difesa di Andrea Sempio, invita apertamente alla prudenza. Sottolinea che al momento circolano solo anticipazioni e ricostruzioni parziali, ricordando come i consulenti tecnici incaricati – fra cui l’ingegner Reale e il dottor Bassetti – abbiano profili di altissimo livello e stiano operando su basi documentali e forensi complesse.

Garofano ribadisce la necessità di una verifica speculare: se si vuole fare davvero “luce”, vanno analizzati in profondità non solo il computer di Alberto Stasi, ma anche quello di Chiara Poggi. Solo un confronto incrociato, sostiene, può restituire un quadro attendibile sulle abitudini digitali, sulle ricerche e sulla reale esposizione di Chiara a quei contenuti.

Il generale conferma poi che, stando a quanto gli è stato riferito, alcune immagini sarebbero “terribili, incredibili” già a partire dai titoli delle cartelle, tali da poter generare un forte shock emotivo. Ma al tempo stesso riconosce che l’interpretazione dell’eventuale reazione di Chiara resta inevitabilmente nel campo della soggettività, lontano da prove certe e verificabili.

Cartelle, shock e narrazione mediatica

Il punto più sensibile riguarda l’ipotesi che Chiara possa aver aperto quella specifica cartella, imbattersi in immagini particolarmente disturbanti e restarne sconvolta. È qui che, come sottolinea lo stesso Garofano, la ricostruzione scivola nella psicologia ipotetica: si ragiona su ciò che avrebbe potuto provare, non su ciò che è dimostrato abbia provato.

Nel talk televisivo, Massimo Giletti aveva già definito il materiale un “documento delicato”, alimentando l’attenzione attorno ai contenuti digitali come possibili chiavi di lettura del delitto. Il rischio, evidenziato in controluce, è quello di trasformare un dettaglio tecnico-informatico in un elemento narrativo sproporzionato rispetto alla sua effettiva portata probatoria.

Infante, infatti, contesta che foto e video contenuti nel pc di Stasi possano essere davvero eccezionali rispetto a ciò che è reperibile su qualsiasi sito pornografico. Una parte del dibattito si sposta così sul confine tra pornografia “estrema” e pornografia comune, mentre resta irrisolta la domanda centrale: se e quanto quel materiale, ammesso sia stato visto da Chiara, possa davvero aver innescato un conflitto esplosivo tale da sfociare in omicidio.

FAQ

D: Chi è Luciano Garofano?
R: È un ex generale dei Carabinieri, già comandante dei RIS di Parma e consulente in diversi casi giudiziari complessi.

D: Qual è il ruolo di Alberto Stasi nel caso di Garlasco?
R: Alberto Stasi è l’ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva per il suo omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007.

D: Perché il computer di Stasi è tornato al centro dell’attenzione?
R: Per la presenza di cartelle con immagini ritenute particolarmente disturbanti, considerate da alcuni come possibili elementi per rileggere il movente.

D: Cosa sostiene Milo Infante su queste immagini?
R: Milo Infante esprime scetticismo che tali contenuti possano costituire da soli il movente, osservando che potrebbero somigliare a materiale accessibile su comuni siti pornografici.

D: Perché Garofano invita alla cautela?
R: Perché al momento sono note solo anticipazioni e interpretazioni, e servono analisi complete e bilanciate di tutti i dispositivi coinvolti.

D: È stato analizzato anche il computer di Chiara Poggi?
R: Garofano sottolinea l’importanza di esaminare anche il pc di Chiara Poggi, ma la discussione pubblica si è concentrata soprattutto sul dispositivo di Stasi.

D: Qual è la fonte giornalistica che ha rilanciato il dibattito sulle immagini?
R: Il tema è stato riportato e approfondito da testate online che hanno ripreso le parole di Milo Infante e del generale Garofano, tra cui Liberoquotidiano.it.

D: Perché il caso continua a interessare media e pubblico?
R: Per la combinazione di mistero irrisolto sul movente, grande esposizione mediatica e nuovi spunti offerti da indagini e talk show televisivi.

