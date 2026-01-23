Garlasco riapre il giallo giudiziario: la Procura convoca gli amici di Sempio, confronto televisivo promesso in diretta

Nuove convocazioni in Procura

Le indagini sul delitto di Garlasco registrano un nuovo impulso con la convocazione in Procura di cinque conoscenti di Andrea Sempio. Si tratta di uomini che, nell’estate 2007, risultavano suoi amici o compagni di scuola, oggi tutti trentenni. Gli inquirenti di Pavia mirano a ridefinire in modo preciso la rete relazionale del 37enne, incrociando vecchi verbali e nuovi riscontri investigativi.

L’attenzione si concentra sulla quotidianità di allora: come veniva trascorso il tempo libero, quali luoghi fossero abitualmente frequentati e se il giovane gravitasse attorno a una sola comitiva o a più gruppi distinti. Questo lavoro di ricontestualizzazione sociale è ritenuto strategico per valutare eventuali movimenti, alibi e possibili sovrapposizioni di orari con i momenti cruciali delle giornate di agosto.

Le nuove audizioni sono considerate un tassello utile anche per verificare eventuali incongruenze con le ricostruzioni fornite negli anni, alla luce delle tecnologie attuali di analisi dei tabulati e delle cronologie digitali. Ogni dettaglio di contesto potrebbe assumere rilevanza, specie in un procedimento già segnato da una lunga e controversa storia giudiziaria.

Il video nel pc di Chiara

Un fronte delicato dell’indagine riguarda un filmato trovato nel computer di Chiara Poggi, tornato sotto la lente della Procura. Nel video si vede Andrea Sempio in un edificio scolastico insieme ad altri ragazzi, mentre gioca con una palla di carta in un clima goliardico. Gli investigatori stanno analizzando non solo il contenuto, ma soprattutto la cronologia di download e visualizzazione.

Secondo ricostruzioni riportate da testate nazionali, il file sarebbe stato scaricato nel luglio 2007 e aperto più volte. Una visualizzazione emergerebbe il 10 agosto, tre giorni prima dell’omicidio, quando il pc di Chiara risulta acceso; un altro accesso, più problematico, risalirebbe a dopo il delitto, quando il computer era già sotto sequestro. Questo scarto temporale alimenta interrogativi tecnici e procedurali.

Gli accertamenti puntano a chiarire se le date registrate siano il frutto di normali processi di sistema, di copie forensi o di una reale interazione umana successiva al sequestro. Anche minime discrepanze potrebbero incidere sulla lettura complessiva degli atti, in un fascicolo dove l’uso del materiale informatico è cruciale per la ricostruzione degli eventi.

Il confronto televisivo

La vicenda torna al centro dell’attenzione pubblica con la presenza di Andrea Sempio in studio a Quarto Grado, su Rete 4. Nella puntata del 23 gennaio il 37enne vigevanese si sottoporrà per la prima volta a un confronto in diretta, in una formula che prevede domande incalzanti, replica immediata e analisi tecnica da parte degli esperti. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero dedicherà ampio spazio alle novità investigative.

Al centro del dialogo televisivo sono attese le spiegazioni dell’ospite sui giorni di agosto 2007, sui rapporti con Chiara Poggi e sulla percezione di essere tornato sotto i riflettori dopo anni. Il format di contraddittorio permetterà al pubblico di ascoltare direttamente la sua versione, incrociata con le domande dei giornalisti e i rilievi di criminologi e legali in studio.

Il dibattito mediatico si intreccia così con gli sviluppi di Procura, in un equilibrio sempre delicato tra diritto di cronaca e tutela delle persone coinvolte. L’esposizione in prima serata di un protagonista delle carte giudiziarie potrebbe influenzare opinione pubblica e clima attorno alle nuove attività investigative.

FAQ

D: Perché la Procura ha convocato gli amici di Andrea Sempio?
R: Per ricostruire con maggiore precisione la sua rete di conoscenze, gli spostamenti e il contesto relazionale dell’estate 2007.

D: Quante persone sarebbero state chiamate a deporre?
R: Cinque uomini che all’epoca risultavano amici o compagni di scuola di Andrea Sempio.

D: Che cosa mostra il video trovato nel computer di Chiara Poggi?
R: Il filmato ritrae Andrea Sempio in una scuola, insieme ad altri ragazzi, mentre gioca con una palla di carta in un ambiente informale.

D: Perché le date di apertura del video sono considerate rilevanti?
R: Perché una visualizzazione risalirebbe al 10 agosto 2007, prima del delitto, e un’altra a dopo il sequestro del pc, creando dubbi sulla gestione del reperto.

D: Qual è il ruolo di Quarto Grado nel rilancio del caso?
R: Il programma offre a Sempio un confronto in diretta, dando spazio alle sue risposte e alle analisi degli esperti su elementi vecchi e nuovi dell’indagine.

D: Chi conduce la puntata dedicata al caso?
R: La trasmissione è guidata da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero alla conduzione e moderazione del dibattito.

D: Che cosa può emergere dalle nuove audizioni in Procura?
R: Potrebbero emergere chiarimenti su alibi, frequentazioni, abitudini e incroci di orari utili alla complessiva ricostruzione dei fatti del 2007.

D: Qual è la fonte giornalistica originaria delle notizie sulle convocazioni?
R: Le informazioni sulle convocazioni degli amici di Sempio e sul contesto investigativo sono state riportate, tra gli altri, dal quotidiano Il Tempo.

