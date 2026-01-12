Garlasco, nuovi testimoni svelano verità nascoste e spingono verso una clamorosa svolta nel caso

Nuove testimonianze e dettagli inediti

Garlasco torna al centro dell’attenzione con due voci mai formalizzate che rilanciano interrogativi sulla mattina del 13 agosto 2007. A distanza di quasi diciotto anni, il programma Le Iene raccoglie il racconto di una residente e di un imprenditore locale, entrambi concordi nel segnalare movimenti anomali attorno a via Pascoli, dove fu trovata senza vita Chiara Poggi.

La prima testimone afferma di aver riconosciuto con certezza Maria Rosa Poggi, madre delle gemelle Cappa, nei pressi di un distributore in via San Zeno, a poca distanza dalla casa della vittima. Dettaglio centrale: la donna alla guida di un’auto nera, visibilmente tesa, “attaccata al volante”. La figlia della testimone sostiene che quel ricordo venga ripetuto da diciotto anni, consolidandone la coerenza nel tempo.

Il secondo testimone, un imprenditore diretto verso Pavia, riferisce di aver visto una giovane bionda uscire in bicicletta da via Pascoli. Descrive una bici nera e un “attrezzo” tra le mani della ragazza. Il riferimento riecheggia le prime dichiarazioni, poi ritrattate, dell’operaio Marco Muschitta, che anni fa parlò di una ciclista nella stessa fascia oraria. L’inviato Alessandro De Giuseppe mette in relazione i due racconti, evidenziando convergenze che riaprono il perimetro fattuale di quella mattina.

Avvistamenti chiave e timeline della mattina

Tra le 9:15 e le 10:00, la residente riferisce l’incrocio con Maria Rosa Poggi alla guida di un’auto nera in via San Zeno, a pochi minuti da via Pascoli. Postura irrigidita, volto teso, andamento spedito: elementi che la testimone indica come anomali rispetto alle abitudini osservate negli anni. La stessa fonte ribadisce la certezza dell’identificazione, basata sulla frequentazione degli stessi negozi e sulla familiarità con i tratti della donna.

Resta un margine di incertezza sulla presenza di una delle figlie in bicicletta accanto all’auto: la testimone non conferma, limitandosi a un dubbio visivo. Il tema della bici trova però eco nel racconto dell’imprenditore in transito verso Pavia, che colloca una giovane bionda su una bicicletta nera mentre esce da via Pascoli. L’uomo descrive anche un “attrezzo” tra le mani della ragazza, senza ulteriori specificazioni.

La sovrapposizione temporale suggerisce una sequenza: auto nera lungo via San Zeno nella finestra 9:15-10:00, quindi bicicletta nera in uscita da via Pascoli nello stesso arco. Il richiamo alle prime, poi ritrattate, dichiarazioni di Marco Muschitta introduce un possibile allineamento tra testimonianze indipendenti, pur senza riscontri formali su orari esatti e identità della ciclista.

Implicazioni giudiziarie e reazioni mediatiche

Le nuove voci raccolte da Le Iene non modificano lo status della condanna definitiva di Alberto Stasi, ma alimentano il dibattito su possibili profili di interesse investigativo rimasti ai margini. Senza un formale deposito agli atti, le dichiarazioni restano materiale giornalistico, potenzialmente utile solo se tradotto in elementi verificabili e tempestivamente circostanziati.

L’inchiesta televisiva di Alessandro De Giuseppe ha già generato strascichi legali: una sentenza di primo grado per diffamazione nei confronti di Stefania Cappa, legata a un servizio sul percorso testimoniale di Marco Muschitta. La difesa del giornalista ha annunciato appello, rivendicando il diritto di cronaca e l’interesse pubblico del caso Garlasco. La pronuncia, a fronte della richiesta di assoluzione del pubblico ministero, ha acceso il confronto tra tutela della reputazione e libertà d’informazione.

Sul piano mediatico, il riaffiorare di racconti convergenti — auto nera in via San Zeno, ciclista bionda da via Pascoli — sollecita una rilettura della timeline, ma espone chi parla a potenziali responsabilità civili e penali in assenza di riscontri. Il perimetro resta quello della cronaca: solo nuovi atti formali, coerenti e verificati, possono incidere sul quadro processuale consolidato.

