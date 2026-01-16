Garlasco, nuovi dubbi sul caso Poggi: come l’omicidio potrebbe essersi consumato in soli 16 minuti

Cronologia del percorso in bici e finestra temporale del delitto

Garlasco, ricostruzione dei tempi: il delitto potrebbe essersi consumato in circa 16 minuti netti. La stima nasce dal cronometraggio del tragitto in bici attribuito ad Alberto Stasi dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Il giornalista Emanuele Canta ha ripercorso i 1,7 km tra via Pascoli e via Carducci, seguito da un’auto che ha registrato i tempi.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La traversata è durata poco meno di 7 minuti, in linea con la perizia del 2009 sul medesimo percorso. Sottraendo questo valore ai 23 minuti totali indicati da indagini e accertamenti, restano circa 16 minuti potenzialmente utili per l’azione omicida.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Ulteriori riduzioni potrebbero derivare dai secondi necessari per rientrare nell’abitazione e accendere il computer di Stasi, evento attestato alle 9:35. L’arrivo in casa, quindi, sarebbe avvenuto poco prima di quell’orario, comprimendo ulteriormente la finestra temporale.

Verifiche e perizie: tempi, luoghi e dinamica ipotizzata

Le prove tecniche richiamano la perizia del 2009: il tragitto tra casa Stasi in via Pascoli e l’abitazione di Chiara Poggi in via Carducci, pari a 1,7 km, è risultato percorribile in poco meno di 7 minuti. Il nuovo test su strada effettuato dal giornalista Emanuele Canta conferma sostanzialmente quei dati, ricalibrando la finestra utile del delitto rispetto ai 23 minuti complessivi ricavati da atti e accertamenti.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La timeline operativa si stringe ulteriormente includendo i momenti necessari per l’accesso all’abitazione e l’avvio del PC di Alberto Stasi, registrato alle 9:35. Ciò posiziona la fine del tragitto in bici poco prima di quell’ora, con un margine di azione ridotto e scandito da passaggi verificabili.

La nuova perizia, richiesta da familiari di Chiara Poggi, ipotizza l’innesco dell’aggressione in cucina. Questo dettaglio, se confermato, ridefinisce punti di contatto, movimenti interni e potenziali tracce, e apre all’ipotesi di un intervallo operativo anche inferiore ai 16 minuti, sottraendo minuti tecnici legati a ingresso e avvio del computer.

Le posizioni della difesa e i dubbi sulla ricostruzione ufficiale

L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, contesta la nuova perizia che collocherebbe l’avvio dell’aggressione in cucina, definendola “incompatibile” con la sentenza di condanna e in rottura con la perizia Testi. A suo dire, l’ipotesi sposta il punto d’innesco in modo non coerente con gli atti consolidati.

Il legale richiama un’intercettazione dei primissimi giorni: tra il difensore di parte civile e la madre di Chiara Poggi si discute della presenza di cenere in un posacenere. Alla domanda se Poggi e Stasi fumassero, la risposta sarebbe stata negativa in entrambi i casi.

Secondo De Rensis, questo dato rende poco plausibile che Stasi abbia iniziato e smesso di fumare nello stesso giorno, e pone interrogativi sull’utilizzabilità degli accertamenti richiesti ai Ris su quel reperto. Il penalista si dice interessato a verifiche che possano eventualmente confutare “clamorosamente” la perizia Testi.

FAQ

  • Qual è la tesi principale della difesa?
    La nuova perizia che sposta l’aggressione in cucina sarebbe incompatibile con la condanna e con la perizia Testi.
  • Perché il posacenere è rilevante?
    La cenere rinvenuta contrasta con le dichiarazioni secondo cui né Poggi né Stasi fumavano.
  • Che cosa chiede la difesa sugli accertamenti?
    Di valutare l’utilizzabilità delle analisi dei Ris sul posacenere.
  • La nuova perizia cosa ipotizza?
    Che l’aggressione sia iniziata in cucina, rivedendo i movimenti in casa.
  • Qual è la posizione dell’avvocato De Rensis sulla perizia Testi?
    Ritiene che la nuova perizia possa essere smentita, non la Testi.
  • Ci sono riferimenti temporali vincolanti?
    Sì, l’avvio del PC di Stasi è registrato alle 9:35, riducendo la finestra operativa.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Il cronometraggio del percorso è stato realizzato dal giornalista Emanuele Canta e riportato in ambito mediatico.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com